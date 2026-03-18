Lapsevanemad ja linn vaidlevad Kalamaja kooli asenduspinna üle

Osa Kalamaja põhikooli lapsevanemaid leiab, et Põhja-Tallinna koolimajade ümbermängimisel on nemad jäänud vaeslapseks ning Avatud kooli asemel peaksid remondi ajaks Põhjatähe kooli kolima nende lapsed. Linn ja koolijuht on aga seisukohal, et vahevariandina poolteist aastat vanalinnas õppida on Kalamaja koolile parim lahendus.

Kalamaja põhikooli pere on olnud aastaid ruumikitsikuses ja oodanud juurdeehitust. Eelmise linnavalitsuse ajal sai juurdeehituse rajamine otsustatud, kuid ühtlasi tähendab algav ehitus, et õpilased peavad ülejärgmisel õppeaastal ehk 2027. aasta lõpus kolima pooleteiseks aastaks asenduspinnale.

Linn on asenduspinnana välja käinud Harju KEK-i maja vanalinnas Harju tänav 11, kuid osa lapsevanemaid peab seda lahendust ebamugavaks ja leiab, et mitte Avatud koolil, vaid Kalamaja põhikoolil peaks olema eelisõigus kolida Põhjatähe kooli endisesse hoonesse Karjamaa 18. Lapsevanemate väitel oli seda neile ka kuni selle aastani lubatud.

Alates tänavu jaanuarist õpivadki Kalamaja põhikooli 6.–9. klassid aadressil Karjamaa 18. Ka järgmisel õppeaastal saavad need õpilased seal jätkata. Ülejäänud klassid, 1.–5., saavad olla oma päris koolihoones kuni ehituse alguseni.

Lapsevanem valmis kohtusse minema

Kalamaja põhikooli kahe lapse vanema Allan Juha sõnul on Tallinna linnavalitsus seoses Põhja-Tallinna koolivõrgu korrastamisega pannud Kalamaja põhikooli lapsed sellisesse olukorda, mis nüüd ületab nende taluvuspiiri.

Juha sõnul on otsus kolida asenduspinnale Harju 11 vastu võetud ilma, et Kalamaja kooli õpetajad ja lapsevanemad oleks saanud mingitki infot.

"Siis oleks saanud ehk varem ka mingit mõistlikku dialoogi linnaga pidada. Kuigi on muidugi tore, et ühtlasi on otsustatud, et Kalamaja põhikool saab aastaks 2029 kaua oodatud juurdeehituse, siis on meie kooli jaoks on täiesti vastuvõetamatu ja ebaõiglane, et ehituse ajaks soovitakse meid kolida teise linna otsa, Harju tänavale vanalinna selle asemel, et kogu koolipere saaks kasutada ehituse ajal asenduspinnana kodu piirkonnas äsja kallilt linna raha eest ehitatud Põhjatähe koolimaja," rääkis Juha.

Juha hinnangul tuleks Avatud kool kuni Kalamaja kooli ehituse valmimiseni jätta oma praegustesse ruumidesse või kui see vajalik on, siis kolida nemad seniks Harju tänavale, kuna Avatud koolis õpib Juha sõnul õpilasi linna eri piirkondadest.

Juha sõnul on tema pere linnavalitsuse otsuses nii pettunud, et on valmis vajadusel otsust ka kohtus vaidlustama.

Lapsevanemad jäid infosulgu

Ka teine Kalamaja põhikooli lapsevanem Leen Kadakas ütles, et varem oli teada, et Kalamaja kooli õpilased peavad juurdeehituse valmimise ajaks Põhjatähte kolima – kooli juhtkond hoidis Kadaka sõnul vanemaid viimaste aastate jooksul kenasti kursis, kommunikeeris ajajoont ja plaan tundus selge veel jaanuariski.

Kadaka sõnul ei tee meediast loetud uudis, et Kalamaja kool kolib asenduspinnale hoopis vanalinna, teda pahaseks, kuid tekitab ärevust, teadmatust ja veidi ka ebaõiglustunnet.

"Kuidas on võimalik teha selliseid suuremahulisi vangerdusi kõigest pool aastat enne uue kooliaasta algust?! Kui Tallinna uus linnavõim võttis vastu põhimõttelise otsuse koolivõrk ümber korraldada, siis oleks võinud seda ilmselt paremini ette valmistada, kogukondi ja eri osapooli kaasata ja ka koole puudutavad suuremad muutused ajaliselt jaotada," sõnas Kadakas.

Kadakas nentis, et talle teeb suurimat meelehärmi linna haridusosakonna kõneviis, mida ta nimetab käskivaks, ja kiirustamine. "Tahes-tahtmata tekib küsimus, kes ja kelle huvides selliseid rutakaid otsuseid vastu võtab? Aga lisaks veel teadmatus – kas ongi juba nii otsustatud?" sõnas lapsevanem.

Linn soovib lahendust koolide komplektile

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu on Kalamaja lapsevanemate rahulolematusest teadlik ja tal on kahju, et selline olukord on tekkinud. Siiski toetab ta kindlalt kooli kolimist Harju 11 pinnale, sest see hoiaks tema sõnul Kalamaja koolipere koos ja on parim lahendus ka kõigile Põhja-Tallinna koolidele tervikuna.

"Kui ehitusprotsess algab, siis on tavapraktika see, et ehitustööde ajaks läheb kogu koolipere kokku ühte asukohta. Nii saab säilitada kooli sisekliima, ühtse juhtimise ja õppetöö sujuvuse. Oleme seda kooskõlastanud ka kooli juhtkonnaga ning leidnud, et Harju 11 asukoht on parim võimalik lahendus, mis mahutab kooli kogu õppekorralduse tervikuna," lausus Rundu.

Rundu selgitas, et mitmed Tallinna koolid ja lasteaiad viibivad asenduspinnal, ja on ka neid, kes on viibinud väljaspool oma asumit. "Olgu selleks siis Heleni kool, Tondi kool, Mustjõe gümnaasium või praegu näiteks huvikeskus Kullo. Need ajutised ebamugavused on ikkagi parema õpikeskkonna loomise nimel," tõi ametnik välja.

Rundu sõnul kolib Avatud kool Karjamaa 18 majja, sest see hoone jääbki nende "koduks", kuid Kalamaja kooli puhul käib jutt vaid asenduspinnast, mida on vaja ajutiselt.

Rundu nõustus lapsevanematega, et kahe järjestikuse linnavalitsuse otsused on olnud erinevad.

"Praeguse lahenduse osas on arvestatud ka Ristiku põhikooliga, kes kolib Avatud kooli praegusesse hoonesse, lisaks Avatud kooli, Põhjatähe ja Kalamaja komplektile. Kõik need koolid on väljendanud, et see lahendus on hea nii õppekorralduslikus kui ka ruumilises mõttes ja tulevikku vaadates," lausus Rundu.

"Mulle tundub, et lapsevanemaid häirib see, et Kalamaja põhikooli asenduspind ei asu uues koolimajas, kuid selline ootus on natuke õigustamatu. On selge, et sügisest hakkab Karjamaa 18 aadressil tööle täiskomplekteeritud Avatud kool, kuid ka sinna katuse alla mahuvad kahe kooli pered (lisaks Avatud koolile jääb majja ka endises Põhjatähe koolis alustanud klass - toim.)," rääkis Rundu.

Kalamaja põhikooli direktor Piret Rõõmussaar on samuti linnavalitsusega ühte meelt, ja kardab, et kui lapsevanemad palju protestivad, võib koolimaja juurdeehitus üldse küsimärgi alla sattuda.

"Mina leian, et see on hea, et kogu kool saab olla ühel pinnal. Ma ei näe, et Põhja-Tallinnas oleks asenduspinda, mis oleks samaväärne. Harju 11 maja juurde saab trammiga või jala läbi linna. Eks iga otsus on kellelegi hea või halb, aga õppetöö korralduse mõttes on see lahendus hea," lausus Rõõmussaar.

Rõõmussaar rõhutas, et tema Harju tänavale kolimise otsuse taga ei ole.

"Minu asi on korraldada õppetööd, et õpilased omandaksid kõik vajalikud pädevused ja teadmised. Üks pool arutelus on muidugi lapsevanemad, aga ma pean ka õpetajaid koos hoidma," sõnas direktor.

Direktor on veendumusel, et peale 13 aastat ruumipuuduses ei ole poolteist aastat vanalinnas ära kannatada nii suur probleem. "Ruumipuuduses töötamine on kõige hullem. Ja väga halb, kui selle möllu peale nüüd ehitusplaanid seisma jääks – see oleks kõige halvem," lisas Rõõmussaar.

Kalamaja põhikooli juhtkond ja hoolekogu kohtuvad linnavalitsuse esindajatega 23. märtsil.