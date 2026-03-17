USA kõrge terroritõrjeametnik astus protestiks sõja vastu tagasi

"Ma ei saa puhta südametunnistusega toetada käimasolevat sõda Iraaniga," teatas riikliku terrorismivastase võitluse keskuse direktor Joseph Kent president Donald Trumpile saadetud lahkumisavalduses.

Trump teatas, et tal on Kenti lahkumise üle hea meel.

"Ma olen alati arvanud, et ta on tore mees, aga julgeolekuküsimustes kehv. Kui ma tema avaldust lugesin, sain kohe aru, et on hea, et ta väljas on. Ta ütles, et Iraan ei kujuta endast ohtu. Kui keegi meiega töötab ja arvab, et Iraan pole ohtlik, siis me ei taha neid inimesi siia," teatas Trump.

Trump kritiseeris teisipäeval veel liitlasi ja ütles, et USA-l pole Iraanis liitlaste abi vajagi. Trump ütles, et NATO tegi suure vea, kuna ei pakkunud USA-le rohkem tuge, vahendas The Wall Street Journal.

"Olen ​​juba ammu öelnud, et mõtlen, kas NATO üldse kunagi meie jaoks olemas on. Seega oli see suurepärane proovikivi. Me ei vaja neid, aga nad oleksid pidanud seal olema," rääkis Trump.