Kolmapäeval on sooja kuni 10 kraadi

Kolmapäev jääb Eesti Läänemere lõunaosast Venemaale ulatuva kõrgrõhuala serva, seega olulist sadu oodata pole. Kui öö tuleb veel võrdlemisi pilvine, siis päeval pilvisus hõreneb. Neljapäeval taandub kõrgrõhuala lõuna poole. Samal ajal sirutub põhja poolt madalrõhkkonna lõunaserv Eesti kohale. Pilvisus tiheneb ning hommikupoolikul sajab Põhja-Eestis vähest vihma. Pärastlõunal saabub Läänemerelt madalrõhulohk, millega kaasnev vihmasadu üle Eesti liigub.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Mitmel pool on udu. Kui mandril on tuul nõrk ja muutlik, siis rannikul puhub valdavalt edela- ja läänetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi.

Ka kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta, kuid mitmel pool on endiselt udu. Tuul on nõrk puhudes mandril muutliku suunaga, saartel ja rannikul edelast ning õhutemperatuur on -2 kuni 2 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 2-8, pärastlõunal rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on 4 kuni 10, tuulepealsel rannikul kuni 2 kraadi.

Neljapäev tuleb pilves selgimistega ning vihmasadu liigub Põhja-Eestist ida-kagu suunas üle maa. Reede öösel pilvisus loode poolt alates hõreneb ning hommikuks sadu lakkab. Selge ja sajuta püsib ilm pühapäevani, mil Lõuna-Eestis taevase pilvisemaks tõmbub. Öösel kõigub õhutemperatuur ikka stabiilselt mõne pluss- ja miinuskraadid vahel, samas päevased keskmised hakkavad taas tõusma. Nii on neljapäeval sooja keskmiselt 4, kuid pühapäeval juba 10 kraadi.