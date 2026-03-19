Reede tuleb päiksepaisteline ja soe

Kui viimased päevad on olnud niisked ja pilvised, siis järgmised tulevad kuivad ja päikselised.

Eeloleva öö hakul eemaldub madalrõhulohk ühes vihma ja lörtsiga meie kagupiiri taha. Seejärel saab mõjusamaks üle Põhjamere Läänemere lõunaosa kohale laieneva kõrgrõhuala serv. Taevas selgineb, õhutemperatuur langeb laialdaselt miinuspoolele ja märjad teepinnad jäätuvad.

Päev tuleb aga enamasti päikesepaisteline ning sooja on kuni 10 kraadi. Ka laupäev möödub kõrgrõhuala mõjuväljas.Taevas on valdavalt selge ning sademeid oodata pole.

Saabuval ööl hakkab pilvisus loode poolt alates hõrenema. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab vihma ja lörtsi, kuid pärast keskööd sadu lakkab. Mõnel pool on udu. Puhub lääne- ja loode-, pärast keskööd loode- ja põhjatuul 2 kuni 8, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 1° kraadi ning teedel on libedust!

Reede hommikul on taevas laialdaselt selge, vaid Kagu-Eestis on pilvisus vahelduv. Ilm on sajuta, kuid mõnel pool on udu. Puhub loode- ja põhjatuul, põhjarannikul ka läänetuul 1 kuni 7 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele ning tänavatel võib veel libedust olla.

Päev tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub valdavalt loodest ja põhjast, põhjarannikul läänest 2 kuni 8, iiliti 10 m/s. Sooja on oodata 5 kuni 10, tuulepealsel rannikul kuni 2 kraadi.

Nädalavahetus tuleb selge ja vähese, Põhja-Eestis kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Sooja on keskmiselt 10 kraadi.

Uue nädala alguses tulevad hommikupoolikud selge taevaga, pärastlõunad aga vähese ja vahelduva pilvisusega. Ka neil päevil, olulist sadu oodata pole ning kui esmaspäeval on sooja keskmiselt 9, siis teisipäeval 10 kraadi.