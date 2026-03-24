Trump: Iraan nõustus, et ei omanda kunagi tuumarelva

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et Iraan on sõja lõpetamise nimel nõustunud tuumarelvade ehitamisest ja omandamisest loobuma.

President Donald Trump ütles neljapäeval, et Iraan on nõustunud mitte kunagi omama tuumarelva, andes märku, et Teheran on täitnud USA peamise nõudmise sõja lõpetamiseks.

"Nad on nõustunud. Neil ei saa kunagi olema tuumarelva. Nad on sellega nõustunud," ütles Trump Ovaalkabinetis ajakirjanikele, lisades, et rünnakud Teheranile on viinud režiimi muutuseni.

"Me tapsime kogu nende juhtkonna ja kui nad uute juhtide valimiseks kokku tulid, tapsime me ka nemad kõik. Nüüd on meil uus seltskond... Vaatame, kuidas nendega läheb," vastas Trump küsimusele, kuidas on arenenud läbirääkimised USA ja Iraani vahel.

Konflikt on tekitanud ülemaailmset muret tuumarelvade leviku pärast, kuna Iraani tuumaprogramm on olnud presidendi jaoks keskne küsimus.

Teheran ei ole seda avalikult kinnitanud ning on eitanud isegi USA-ga rääkimist. Trump on aga selgelt mõista andnud, et tuumarelvadest hoidumise nõue on sõjalise operatsiooni lõpetamise vältimatu tingimus.

Trump lisas ka, et Iraan on teinud Ameerika Ühendriikidele olulise energeetika-alase järeleandmise, kirjeldades seda positiivse arenguna, ehkki ta ei täpsustanud üksikasju.

Trump viitas, et see on seotud Hormuzi väinaga – nafta transiidiks olulise veeteega, mille avatuna hoidmisega on USA-l olnud raskusi.

"Nad tegid meile kingituse ja see kingitus saabus täna. See oli väga suur ja tohutut rahalist väärtust omav kingitus," ütles Trump.

Küsimusele, kui lootusrikas ta on Iraaniga sõlmitava rahuleppe toimimise suhtes, vastas Trump: "See sõda on võidetud."

Iisraeli kaitsevägi: plaanid Iraani ja Liibanoni osas jäävad endiseks

Iisraeli kaitsevägi teatas teisipäeval, et tegutseb Iraanis ja Liibanonis muutumatu plaani kohaselt, olenemata igasugustest kõnelustest, mille eesmärk on saavutada kokkulepe vaenutegevuse lõpetamiseks.

"Mis puudutab üht või teist kokkulepet, siis me tegutseme praegu muutumatu plaani kohaselt," ütles sõjaväe pressiesindaja brigaadikindral Effie Defrin telebriifingul vastuseks küsimusele sõja lõpetada võiva diplomaatilise protsessi algatamise kohta.

"Me tegutseme ja jätkame tegutsemist, et suurendada kahju ja kõrvaldada eksistentsiaalsed ohud," lisas Defrin. "Anname lööke nii Iraanis kui ka Liibanonis."

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: New York Post, Reuters, BNS, BBC

