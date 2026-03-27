Merz: energiakriis võib sundida Saksamaad söejaamu kauem töös hoidma

Saksa kantsler Friedrich Merz ütles reedel, et kui Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriis pikale venib, peab Saksamaa võib-olla hoidma oma söeelektrijaamu töös plaanitust kauem.

Saksamaa on oma kliimakavade raames võtnud kohustuse sulgeda järk-järgult antratsiidi ja pruunsöega köetavad elektrijaamad ning lõpetada söe kasutamine hiljemalt 2038. aastaks.

"Kui energiakriis jätkub ja tekib reaalne puudujääk, peame võib-olla isegi olemasolevaid söeelektrijaamu kauem töös hoidma," ütles Merz Frankfurdis ajalehe FAZ korraldatud foorumil.

"Me peame selle riigi elektriga varustama. Ma ei ole valmis seadma ohtu meie tööstuse tuumikut ainult seetõttu, et oleme otsustanud järgida järkjärgulise loobumise kavasid, mis on muutunud ebareaalseks," lausus ta.

Euroopa suurim majandus on aastakümneid edendanud energiasüsteemi üleminekut fossiilkütustelt ja tuumaenergialt, rajades tuule-, päikese- ja muid taastuvaid energiaallikaid.

Kuigi Merzi valitsus on lubanud riiklikest kliimaeesmärkidest kinni pidada, on see seadnud esikohale seisva majanduse elavdamise ja loobunud mõnest roheenergia algatusest.

Merzi juhtimisel on Saksamaa teinud Euroopa Liidus lobitööd sisepõlemismootoriga autode müügi järkjärgulise lõpetamise leevendamiseks, teinud ettepaneku lõpetada katustele paigaldatavate päikesepaneelide toetused ning tühistanud seaduse, mis kohustas hoonetes kasutama rohelist kütet.

Saksa majandus- ja energiaminister Katherina Reiche kutsus sel nädalal USA-s Texases Houstonis toimunud nafta- ja gaasikonverentsil esinedes üles suuremale paindlikkusele EL-i kavades saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, mis põhjustas proteste nii kodu- kui ka välismaal.

Reedel ütles Merz, et on pühendunud taastuvenergia edasisele laiendamisele, kuid lisas, et seda tuleb täiendada uute gaasielektrijaamadega.

Endise kantsleri Angela Merkeli juhtimisel otsustas Saksamaa 2011. aasta Jaapani Fukushima katastroofi järel tuumaenergiast loobuda.

Merz ütles reedel, et kasutusest kõrvaldatud reaktorid peavad tehnilistel põhjustel suletuks jääma.

Kuid ta lisas, et näeb Saksamaad osalemas väikeste moodulreaktorite uurimisel ning lõppkokkuvõttes ka tuumasünteesireaktorite ehitamisel.