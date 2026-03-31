Ukraina vabandas Soomes alla kukkunud droonide pärast

Soomes alla kukkunud droon. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ukraina teatas esmaspäeval, et on Helsingi ees vabandust palunud seoses kahe Ukraina drooni allakukkumisega Lõuna-Soomes möödunud nädalavahetusel.

Ukraina võimude hinnangul kaldusid need tõenäoliselt kursilt kõrvale Venemaa segamistegevuse tõttu.

"Mitte mingil juhul ei suunatud ühtegi Ukraina drooni Soome poole. Kõige tõenäolisem põhjus on Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemide poolt tekitatud häiring. Oleme selle intsidendi eest Soome ees juba vabandanud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tõhhõi ajakirjanikele.

Ukraina ründas eelmisel nädalal ägedalt õhust Soome lahes asuvaid Primorski ja Ust-Luga naftasadamaid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeval, et rääkis president Alexander Stubbiga Soome droonijuhtumist. Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et tema ja Stubb näevad olukorda ühtemoodi ning jagavad kogu vajalikku teavet.

Pühapäeval kukkusid Soome õhuruumis alla kaks Ukraina drooni. Peaminister Petteri Orpo sõnas, et Ukraina droonid, mis juba mitmendat päeva ründavad Läänemere lähistel asuvaid Venemaa naftasadamaid, eksivad piirkonda agressorriigi segajate tõttu.

"Ukraina, kes kaitseb end Venemaa rünnaku eest, on viimase nädala jooksul sooritanud lööke meie lähialadele. On näha, et see on selle tagajärg. Venemaal on väga tugev elektrooniline segamine ja see võib selgitada, miks need droonid ka Soome õhuruumi triivivad," sõnas Orpo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-STT-BNS

