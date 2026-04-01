Läänemets: arengupank aitaks Eesti ettevõtlust käendustega

Lauri Läänemets. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on sotside üks valimislubadus eelseisvatel riigikogu valimistel arengupanga loomine, mis aitaks Eesti ettevõtteid käendusega, et saada rahastust riskantsemate projektide puhul.

"Eesti ettevõtjad on tegelikult rääkinud väga pikalt sellest probleemist, et kapitali kättesaadavusega on muresid ja seda just nendes kohtades, kus võib-olla riskid on suuremad, nagu innovatsioon. Seal jäävad kommertspangad vaoshoituks ja ettevaatlikuks," ütles Läänemets ERR-ile.

"Kui me vaatame, mida ettevõtjad räägivad, kus kapitali saadavus kõige keerulisem on, siis tihti on see selliste investeeringute puhul, mis on näiteks teadus- ja arendustegevused. Need on oluliselt pikaajalisemad kui mingisuguse taristu ehitamine või tootmisliinide rajamine. See tähendab, et riskid kommertspankadele on seal suuremad," rääkis ta.

"Arengupanga mõte peaks olema Eesti majandusvõimekuse suurendamine ja ekspordivõimekuse kasvatamine. Eesmärk võiks olla innovatsiooni, ekspordi ja suure mõjuga regionaalsete investeeringute toetamine," lisas Läänemets.

Läänemetsa sõnul ei ole arengupanga idee oma olemuselt pole midagi uut – peaaegu enamikus Euroopa riikides on need arengupangad olemas.

Läänemets rääkis, et arengupank võiks tekkida olemasolevate asutuste baasil nende funktsioonide kokku liitmisest.

"Meil on EISA, Kredex, SmartCap, KIK. Nende baasil tuleks mõelda, kas seal mingeid funktsioone kokku liita. Kuidas seda detailselt teha, saab vaadata sel hetkel, kui seda tegema hakatakse," sõnas Läänemets.

"Me näeme, et täna on riigil seda raha tegelikult olemas, aga Kredex on täpselt samamoodi suhteliselt ettevaatlik nagu tänased kommertspangad, nii et ta täna seda funktsiooni tegelikult ei täida," lisas ta.

Kapitalina tuleks Läänemetsa sõnul kasutada seda, mis juba riigil olemas on. "See Kredexi maht on seal ligi miljard eurot – kui sellest alustada, siis on seal juba efekti päris palju," sõnas ta.

"Mõte on selles, et Eesti ei peaks pealt vaatama seda, kuidas meie ettevõtted on arengupiirangute tõttu hädas, samal ajal kui teised riigid on oma majandusele lahendusi pakkunud. Me peaksime kõigele sellele reageerima ja võimaldama oma majanduse kiiremat arengut," ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul võiks arengupanga loomine olla sotsiaaldemokraatide riigikogu valimiste programmis.

"Tegemist on minu arvates väga mõistliku ettepanekuga," sõnas Läänemets.

Läänemets usub, et ka teised erakonnad tuleksid algatusega kaasa.

"Ma arvan, et tänases Eestis on väga suur potentsiaal, et see asi ära tehakse. Seda on pikalt arutatud ametkondade tasandil ja seda on soovinud ettevõtjad, nii et selle järgi on reaalne suur vajadus olemas," ütles Läänemets.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

viimased uudised

05:24

Krimmis kukkus alla Vene sõjaväe transpordilennuk, hukkus 29 inimest

04:46

Läänemets: arengupank aitaks Eesti ettevõtlust käendustega

04:45

Elektri hommikused ja õhtused hinnatipud ulatuvad tavatult kõrgele

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

31.03

Orlov skooris kauglöögist, U-21 koondis kaotas napilt Šveitsile

31.03

Tottenham sõlmis uue peatreeneriga pika lepingu

31.03

Vaht: Venemaa teenib praegu naftalt rohkem kui enne Ukraina sõda

31.03

ÜRO: surmanuhtluse rakendamine Iisraelis oleks sõjakuritegu

31.03

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

31.03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

31.03

Öösel sattus Eesti õhuruumi mitu drooni, üks kukkus Tartumaal põllule Uuendatud

31.03

Kaitsevägi teatas drooniohust piiri ääres, laiendas seda Harjumaani Uuendatud

31.03

Sõja 1497. päev: Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest Uuendatud

31.03

Eesti õhuruumis viibis alla 10 drooni, PPA kontrollib kolme asukohta

31.03

Trump liitlastele: avage Hormuzi väin ja hankige oma nafta

30.03

Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

31.03

Tarien: Venemaa teadlik rünnak ei tuleks meile üllatusena

31.03

Tallinn lubab 20 koolil jätkata venekeelse õppega ka järgmisel õppeaastal Uuendatud

31.03

Euroopa Komisjon soovitab riikidel valmistuda pikaks segaduseks energiaturul

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

loe: sport

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

31.03

Orlov skooris kauglöögist, U-21 koondis kaotas napilt Šveitsile

31.03

Tottenham sõlmis uue peatreeneriga pika lepingu

31.03

Ghana vallandas 72 päeva enne MM-finaalturniiri peatreeneri

31.03

Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

31.03

Claudia Cardinale retrospekiivil näeb Tartus ja Tallinnas Euroopa kino klassikud

31.03

Kinodesse jõuab Arko Oki dokumentaal psühhiaater Arvo Haugist

31.03

Marto Mägi: kuigi ooper tahab olla mastaapne, on see nunnu ja armas

31.03

Varakevadine tegutsemine aitab hoida Hispaania teeteod aiast eemal

31.03

Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse

31.03

Eva Luigas: sibullilli tuleb väetada kohe, kui need nina mullast välja pistavad

31.03

Klassikaraadio tähistab sünnipäeva eriprogrammi ja muusikalise etteütlusega

31.03

Päevakaja (31.03.2026 18:00:00)

31.03

Enefit koondab sada kaevurit

31.03

7 miljoni euro suuruse rahasüsti saav Ida-Viru EMO aprillist töökorraldust ei muuda

31.03

Kõlvart: uus põlevkivijaam ei pea tulema tingimata piiri äärde

31.03

Hispaania sulges õhuruumi Iraani ründamisega seotud USA lennukitele

31.03

Raadiouudised (31.03.2026 15:00:00)

31.03

Eesti õhuruumis oli öösel alla kümne võõrdrooni

31.03

Raadiouudised (31.03.2026 12:00:00)

31.03

Kolmapäev tuleb enamasti päikesepaisteline

31.03

Asjatundjad: rakenduskõrghariduse rolli tuleb suurendada

