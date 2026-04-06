Kaljulaid: USA rolli vähenemine NATO-s ei tähenda, et meie jaoks oleks kõik läbi

Isegi kui Ameerika Ühendriigid vähendavad oma rolli NATO-s ja Euroopa riikide kaitsmisel, ei tähenda see, et Eesti jaoks on kõik läbi, ütles riigikogu riigikaitse komisjoni liige Raimond Kaljulaid. Murettekitavaks peab Kaljulaid, et USA president Donalt Trump on oma väljaütlemistes läinud üliisiklikuks Briti peaministri ja Prantsuse presidendi suhtes, mis võib kaasa tuua selle, et nad ei soovi enam Trumpiga kohtuda.

"Meil on omaenda iseseisev riigi kaitsevõime, meil on olemas siin piirkonnas lähimad liitlased, meil on olemas Euroopa liitlased, me osalame erinevates koostööformaatides ja nii edasi. Kindlasti riskid on meie jaoks tänasel hetkel palju-palju rohkem hajutatud, kui olid varem," rääkis Kaljulaid esmaspäeva hommikul "Terevisioonis".

Samas soovitas Kaljulaid keskmiselt tõsisemalt võtta USA presidendi Donald Trumpi juttu Ühendriikide NATO-st lahkumise kohta.

"Sellepärast, et see ei ole ainult Donald Trump, kes on seda öelnud, ka teised kõrged ametiisikud on seda seisukohta väljendanud, et ühel või teisel viisil tuleb kas NATO liikmelisus või siis vähemalt USA roll ja panus NATO-s ja ka Euroopa riikide kaitses üle vaadata. Seda on öelnud ka välisminister [Marco Rubio]," sõnas Kaljulaid.

Kui Põhja-Atlandi lepingust on Kaljulaidi hinnangul USA-l ülikeeruline lahkuda, siis täitevvõim eesotsas presidendiga saab muuta USA osalemise NATO-s mõttetuks või sisutuks ja läbi selle kaitseallianssi väga tugevalt kahjustada.

"Aga ma nõustun Eesti valitsuse liikmetega, kes on öelnud, et ärme tingimata jälle torma sündmustest ette. Need on avaldused. Vaatame, mis siis saab. Kas see tippkohtumine (NATO tippkohtumine peaks toimuma  7.-8. juulil Ankaras – toim) toimub või jäetakse üldse ära," sõnas Kaljulaid.

Eesti poliitiku sõnul on tema jaoks viimastel päevadel olnud murettekitav see, kui üliisiklikuks on Trump läinud Briti peaministri ja Prantsuse presidendi suhtes.

"Tegemist oli väidetavalt kõnega, mis ei olnud päris avalikkusele mõeldud. Aga kui minnakse teisi liidreid isiklikult solvama, mõnitama läbi nende abikaasa, tehakse järele seda, kuidas nad räägivad, siis see, see tekitab olukorra, kus vanasti oli kohtumine USA presidendiga suur asi ja auasi ning see andis sulle plusspunkti, siis täna on küsimus, kui paljud inimesed üldse tahavad Donald Trumpi kõrvale ovaalkabinetti istuma minna."

Kaljulaid selgitas, et poliitikutel on üheltpoolt küll paks nahk, aga kui tekib sisepoliitiline risk, et sa lähed Trumpiga kohtuma ja sind mõnitatakse, siis sa kaotad selle tõttu oma kodus.

"See on probleem sellisel kõrgel poliitilisel tasemel. Ma olen aru saanud, et nädalavahetusel oli ka teateid, et ametnikud on Briti peaministrile andnud hinnangu, et suure tõenäosusega suhete taastamine tema ja USA presidendi vahel ei ole enam realistlik. See on kindlasti suur probleem."

Kaljulaid lisas, et kui vaadata juba seda aega, kui Trump sai 2016. aastal esimest korda presidendiks ja hakkas tegema reljeefseid postitusi internetis ja kõnesid, siis pole mõtet üle mõelda, mida ta ikkagi mõtles ja silmas pidas.

"Seda mängu ei ole mõtet mängida. Nii ei saa elada, et ärkad hommikul üles ja Ameerika Ühendriikides on vahepeal saadetud välja mingid sõnumid ja siis me kõik arutame, et huvitav, mis ta selle all mõtles," sõnas Raimond Kaljulaid.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: "Terevisioon"; intervjueeris Katrin Viirpalu

