Trump: ma testisin NATO-t

"See oli test NATO sõjalisele liidule. Mul ei olnud neid vaja, aga ma tahtsin neid testida," ütles Trump usutluses meediakanalile ABC News, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

USA president lisas, et keeldumisest kuuldes ei proovinudki ta allianssi veenda.

"Mina ütlesin, et oleks tore, kui te ühineksite. Ja nemad vastasid, et me ei saa seda teha. Ma ütlesin, et ahah sellest pole midagi. Ma isegi ei üritanud neid veenda. Tõenäoliselt nad arvasid, et ma olen kohutav müügimees. Sest kõik, mis ma ütlesin, et oleks suurepärane, kui te osaleksite," jagas Trump.

Valge Maja juht nimetas sõjalist liitu taas pabertiigriks ja avaldas arvamust, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei karda allianssi sugugi.

"Ma tegin seda testina. Mul polnud seda vaja, eks? Nad on pabertiiger. Pabertiiger. Neil ei ole laevu. Neil pole midagi ja Putin ei karda neid absoluutselt," lisas USA president.

NATO peasekretär Mark Rutte kohtub Trumpiga sel nädalal Washingtonis.

Trump on andnud mõista, et kaalub 77-aastasest kaitsealliansist lahkumist, kuna pole rahul Euroopa riikide reaktsiooniga tema sõjale. USA president kritiseeris NATO liikmesriike, kuna need ei lubanud Ameerika üksustel kasutada oma territooriumi Iraani ründamiseks ning keelduvad osalemast operatsioonis Hormuzi väina avamiseks.

NATO teatel kohtub Rutte Trumpiga kolmapäeval, 8. aprillil. Samuti on tal kavas kohtuda välisminister Marco Rubio ja kaitseminister Pete Hegsethiga.

Alliansi juht peab 9. aprillil kõne Ronald Reagani fondi üritusel. Rutte on rõhutanud, et Trump on muutnud NATO tugevamaks, kuna tema survel on Euroopa riigid nõustunud kaitsekulutusi suurendama.