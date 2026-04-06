WSJ: USA ja Iisrael võivad järgmiseks võtta ette Iraani majanduse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iisrael on välja valinud terve rea Iraani sihtmärke, mille eesmärk on anda islamiriigi majandusele nii karm löök, et see ei suudaks pikka aega viimasest sõjast taastuda.

Iisrael ootab sel nädalal Washingtonilt luba, mis võimaldaks alustada rünnakuid Iraani energiataristu vastu, ütles üks Iisraeli ametnik.

USA president Donald Trump ütles möödunud pühapäeval, et Ühendriigid on valmis ründama kõiki Iraani sildu ja elektrijaamu. Iisrael ja USA on viimastel päevadel rünnanud Iraani suurimaid terase- ja naftakeemiatehaseid, hiljuti hävitati ka suur sild.

"Nad annavad märku, et võtavad asja tõsiselt ning kui te ei nõustu sõja lõpetamisega, siis hind, mida te oma majanduse eest maksate, muutub aina kõrgemaks," ütles Iisraeli riikliku julgeoleku endine ametnik Avner Golov ajalehele The Wall Street Journal.

Leht toob välja, et tsiviiltaristu ründamise võib rikkuda rahvusvahelist õigust. USA ja Iisrael on samas teatanud, et tegemist on legitiimsete sihtmärkidega, mis toetavad Iraani sõjamasinat.

Tsiviiltaristu pommitamine võib viidata, et Iraani sõda võib muutuda kurnamissõjaks. Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) lubas, et kui Trump viib ellu oma ähvardused, siis Iraan suurendab rünnakuid Iisraeli ja Pärsia lahe riikide tsiviiltaristu vastu.

Iraan on juba rünnanud Pärsia lahe riikide nafta- ja elektritaristut. Möödunud pühapäeval ründas Iraan Lõuna-Iisraelis asuvat tööstusrajooni, kus asub mitu tehast. Iraani rünnakud Pärsia lahe riikide energiataristu vastu võivad avaldada pikaajalist mõju globaalsetele energiahindadele.

"Iraan näib olevat valmis riskima edasiste kannatustega, vähemalt seni, kuni ta suudab vaenlasele valu tekitada. Nad on valmis riskima," ütles Tel Avivis asuva riikliku julgeoleku-uuringute instituudi Iraani programmi direktor Raz Zimmt.

Kohalikud iraanlased ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et viimane sõda on kahjustanud veelgi kohaliku majanduse olukorda. Iraanlaste sõnul on toiduhinnad tõusnud, tööpuudus suurenenud ning hulk tehaseid suletud. Lehe teatel ütlesid iraanlased, et nad kardavad, et sõja käigus ei suudeta režiimi kukutada. Sama režiim on sel aastal tapnud kümneid tuhandeid protestijaid.