WSJ: USA ja Iisrael võivad järgmiseks võtta ette Iraani majanduse

Autor/allikas: Kuvatõmmis
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ja Iisrael on välja valinud terve rea Iraani sihtmärke, mille eesmärk on anda islamiriigi majandusele nii karm löök, et see ei suudaks pikka aega viimasest sõjast taastuda.

Iisrael ootab sel nädalal Washingtonilt luba, mis võimaldaks alustada rünnakuid Iraani energiataristu vastu, ütles üks Iisraeli ametnik. 

USA president Donald Trump ütles möödunud pühapäeval, et Ühendriigid on valmis ründama kõiki Iraani sildu ja elektrijaamu. Iisrael ja USA on viimastel päevadel rünnanud Iraani suurimaid terase- ja naftakeemiatehaseid, hiljuti hävitati ka suur sild.

"Nad annavad märku, et võtavad asja tõsiselt ning kui te ei nõustu sõja lõpetamisega, siis hind, mida te oma majanduse eest maksate, muutub aina kõrgemaks," ütles Iisraeli riikliku julgeoleku endine ametnik Avner Golov ajalehele The Wall Street Journal

Leht toob välja, et tsiviiltaristu ründamise võib rikkuda rahvusvahelist õigust. USA ja Iisrael on samas teatanud, et tegemist on legitiimsete sihtmärkidega, mis toetavad Iraani sõjamasinat. 

Tsiviiltaristu pommitamine võib viidata, et Iraani sõda võib muutuda kurnamissõjaks. Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) lubas, et kui Trump viib ellu oma ähvardused, siis Iraan suurendab rünnakuid Iisraeli ja Pärsia lahe riikide tsiviiltaristu vastu. 

Iraan on juba rünnanud Pärsia lahe riikide nafta- ja elektritaristut. Möödunud pühapäeval ründas Iraan Lõuna-Iisraelis asuvat tööstusrajooni, kus asub mitu tehast. Iraani rünnakud Pärsia lahe riikide energiataristu vastu võivad avaldada pikaajalist mõju globaalsetele energiahindadele.

"Iraan näib olevat valmis riskima edasiste kannatustega, vähemalt seni, kuni ta suudab vaenlasele valu tekitada. Nad on valmis riskima," ütles Tel Avivis asuva riikliku julgeoleku-uuringute instituudi Iraani programmi direktor Raz Zimmt.

Kohalikud iraanlased ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et viimane sõda on kahjustanud veelgi kohaliku majanduse olukorda. Iraanlaste sõnul on toiduhinnad tõusnud, tööpuudus suurenenud ning hulk tehaseid suletud. Lehe teatel ütlesid iraanlased, et nad kardavad, et sõja käigus ei suudeta režiimi kukutada. Sama režiim on sel aastal tapnud kümneid tuhandeid protestijaid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

viimased uudised

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:57

Pärnu võõrustab kümneaastase pausi järel taas meeste jalgpallikoondist

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:52

Pärsia lahe fondid toetavad Paramounti Warneri ülevõtmisel

15:48

Tallinna linnavolikogu võttis vastu Tallinna Sadama kaks detailplaneeringut

15:37

Medicumi juhatuse liige: initsiatiiv Fertilitas osta tuli meie poolt

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

15:24

Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

05.04

Pärsia lahe riigid kaaluvad Hormuzi väinast möödaminekuks uut naftajuhet

11:37

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04.04

Eesti Pank soovitab hoida kodus sularahavaru

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

USA eriüksused päästsid ka teise Iraani kohal allakukkunud lenduri Uuendatud

05.04

Kiviselg: oleme soovitanud Ukrainale valida rünnakukoridorid nii, et droonid ei satuks Eestisse

05.04

Politsei pidas Valgas kinni kolm tapmises kahtlustatavat noort Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:57

Pärnu võõrustab kümneaastase pausi järel taas meeste jalgpallikoondist

15:24

Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

14:58

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil

14:21

Talihärm: loodetavasti jõuab sõnum klaviatuurisõdalasteni

loe: kultuur

12:58

Jazzkaare tasuta kontsertide päeval astuvad üles Antonio Tensuro, Alika ja Mari Jürjens

12:28

Esimese Eesti muusika stipendiumi loometööks Arvo Pärdi Keskuses pälvis Pärt Uusberg

12:17

Eesti keeles ilmus Raymond Queneau romaan "Zazie sõidab mettroooga"

11:40

Eesti kinodesse jõuab parima animafilmi Oscari nominent "Väike Amelie"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

09:45

Kliimaministeeriumi uuring: kümne aasta pärast võib elekter Soomes olla kallim kui Eestis

09:25

Raadiouudised (06.04.2026 09:00:00)

05.04

Pärnu linnavalitsus ei toeta Ignitise tuulepargi plaani

05.04

Uuring: lihatoodete taimsed alternatiivid võivad peita toiduohte

05.04

Päevakaja (05.04.2026 18:00:00)

04.04

Narva õigeusu gümnaasiumit kahtlustatakse riigilt raha välja petmises

