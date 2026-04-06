X!

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

Partei Tisza juht Peter Magyar ja Ungari peaminister Viktor Orban Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ungaris nädala lõpus toimuvad valimised on kriitiline hetk mitte ainult Ungarile endale, vaid ka Euroopa Liidule. 16 aastat riiki valitsenud Viktor Orban võib võimu kaotada. Talle vastu astunud Peter Magyar süüdistab tänaseid võime korruptsioonis ja lubab Euroopaga suhteid parandada, kuigi ta on Orbani endine võitluskaaslane ja pärit samast parteist.

Valimiskampaania Ungaris on täistuuridel käinud juba nädalaid ja õhus on revolutsiooni hõngu.

"Me ei anna alla. Ungari rahvas ei kannata rohkem, sest nad ei ole kunagi talunud vabaduse äravõtmist. Sellepärast võidame me 12. aprillil nii suurelt, et seda on näha mitte üksnes kuult, vaid isegi Kremlist," sõnas Tisza partei juht Peter Magyar.

"Me kaitseme oma lapsi ja ei lase oma rahvuslippu muuta Ukraina või vikerkaare värvi. Elagu Ungari vabadus!" lausus Ungari peaminister Viktor Orban (Fidesz).

Orbanile sõbralike asutuste arvamusküsitlused lubavad talle jätkuvalt valimisvõitu. Sõltumatud küsitlused räägivad aga hoopis teist keelt: erinevate firmade uurimused näitavad opositsioonijõule Tisza 6 kuni 16 protsendist edumaad. Samas valitseb jätkuvalt palju määramatust. Näiteks on palju valijaid, kes pole veel otsustanud, kellele oma hääl anda ja pole ikkagi kindel, kui täpselt avaliku arvamuse uurijad inimeste meelsusele pihta on saanud.

"Ma kujutan ette, et Fidesz on veidi alahinnatud nende täiesti usaldusväärsete uuringufirmade poolt, aga mitte oluliselt. Ma ei suuda näha, et juhul kui nad ei tee midagi ootamatut, siis kuidas nad suudaksid avalikkuse meeleolu muuta," lausus mõttekoja Poliitiline Kapital analüütik Robert Laszlo.

Kes siis ikkagi on Peter Magyar, kes on Ungarit 16 aastat kõva käega juhtinud Orbanile suutnud tõsise väljakutse esitada ja kas tema võit ka midagi muudaks?

Pärit Fideszi enda kunagisest siseringist teab ta hästi, kuidas poliitikat Ungari moodi on tehtud ja oskab sellel tandril võidelda. Ta süüdistab praeguseid võime korruptsioonis, on valimiskampaania ajal juhtinud tähelepanu inimeste majandusliku hakkamasaamise ja kehvade avalike teenuste teemadele ning tahab Brüsseliga normaalseid suhteid ning lõigata läbi otseliini Budapesti ja Kremli vahel. Nädala lõpus Associated Pressile antud intervjuus nimetas ta valimisi referendumiks Ungari koha üle maailmas.

"Vaatamata igasugustele laimukampaaniatele ja hoolimata Euroopa Liidu mitmesugustest vigadest, sest probleeme on Euroopa Liidul palju, näevad ungarlased Ungari rahu ja arengu tagatisena siiski Euroopa Liidu ja NATO liikmesust. Ma arvan, et Tisza saavutab ülekaaluka valimisvõidu, sest isegi Fideszi valijad ei taha, et meie riik oleks Venemaa nukuriik, koloonia, montaažitehas, selle asemel, et kuuluda Euroopasse," ütles Magyar.

Magyarist ei saaks samas kõiges Brüsselile vastutulijat ja tema juhitud Ungarilt ei oleks mitmetes küsimustes oodata ideoloogilisi kannapöördeid. Samuti ei maksa oodata kohest selja pööramist Venemaa energiale.

"See ei tähenda, et me peaksime lõpetama vene nafta kasutamise homme. Aga see tähendab, et tuleb hästi kasutada Euroopa Liidu vahendeid, tuleb rajada piiriülesed võimalused ja ühendused lõunasse, läände ja itta, et geopoliitilise konflikti, hoidku jumal, et sõja korral, me saaksime energiat," sõnas Magyar.

Siiski tooks Orbani võimult kukutamine kaasa suure muutuse. Magyari sõnumid on leidnud pinnast rohkem suuremates kohtades, väikses Malyinka külas võtab kohalik kõrtsiomanik Sandor Toth oma klientide meeleolu kokku nõnda: "Inimesed, kes siin käivad, arutavad selle üle, milline partei ütleb mida ja ma usun, et üldiselt inimesed siin hääletavad Fideszi poolt, sest nad aitavad pensionäre ja ka noori inimesi."

Panused on kõrged, Budapesti tuleb lähipäevil Orbanile kampaaniat tegema USA asepresident JD Vance isiklikult. Pühapäeval selgub, keda ja mida ungarlased usuvad ning millise valiku langetavad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

loe: kultuur

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

