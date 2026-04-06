X!

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

Välismaa
Teheran. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Iraanis pidanuks esmaspäeva õhtuks täis saanud aeg, mil USA hakkab pommitama elektrijaamu ja sildu, kui Teheran ei ole täitnud talle esitatud nõudmisi. See tähtaeg on aga juba edasi lükatud teisipäeva õhtusse.

Nagu sellises olukorras ikka, jõuavad avalikkuse ette ja köidavad meeli peamiselt väga dramaatilised sündmused, nagu USA presidendi Donald Trumpi roppu sõna sisaldanud ultimaatum Iraanile, lennukilt katapulteerunud USA sõjaväelase suurejooneline päästeoperatsioon, Iraani luurejuhi tapmine ja muu selline.

Kõige selle varjus on aga osaliste hulgas käinud kibe töö diplomaatilise lahenduse leidmiseks. Tundub aga, et kõigest hingest relvarahu vahendada püüdva Pakistani tegevus on siiski liiva jooksnud.

Iraan teatas esmaspäeval, et esiteks ei pea ta Lääneriikide, aga veel enam Kagu-Aasia ja Kaug-Ida naftatarnete jaoks olulise Hormuzi väina avamist üldsegi osaks relvarahu tingimustest, teiseks aga ei aktsepteeri ta USA pakutud tähtaegu.

Kui Trumpi seatud tähtaeg teisipäeval umbe jookseb, selgub ka, kas USA päriselt söandab rünnata elektrijaamu ja sildu, nagu Trump ähvardas.

Kagu-Aasia ja Kaug-Ida riikide jaoks jääb olukord igatahes tumedaks.

"Kui naftalaadungeid enam üldse ei tule, kõrgendatud riski tõttu, on sellel tõsine mõju Lõuna-Korea toornaftavarustusele, mis on suur risk ühiskonnaelule, seega me peame leidma tasakaalu ja teatava riskiga arvestama. Kui me keelame sajaprotsendilise ohutuse nimel ära kõik, millega kaasneb vähimgi risk, siis kuidas me tagame oma riigi toornaftaga varustamise? Seda arvesse võttes, ei jää meil eriti muud üle, kui mõnel määral riskimisega arvestada," ütles Lõuna-Korea president Lee Jae Myung.

Iraan annab ka teada, et kui USA või Iisrael tema taristut ründab, vastatakse samaga.

"Iraan reageerib samaväärselt mistahes sellisele rünnakule. Meie relvajõud on teinud selgeks, et igal juhul, kui Iraani taristut rünnatakse, vastame me samaga. Meie relvajõud võtavad sihikule mistahes samalaadse taristuobjekti, mis kuulub või on mingil viisil seotud USA-ga või on neile abiks nende agressioonis Iraani vastu. See pole miski, mida me teeksime vabatahtlikult või hea meelega, see on lihtsalt osa meie kaitsemeetmetest nende ebaseaduslike tegude vastu," ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Baghaei.

Arutelu käib 45-päevase relvarahukava üle. Poliitikavaatlejad on selle kehtima hakkamise osas pigem pessimistlikud. Esiteks leitakse, et Trump on teelahkmel, kus tal on võimalik sõjast lahkuda püstitatud eesmärke päriselt saavutamata, kuid Iraani praegusest retoorikast hoolimata siiski ülimalt tõenäoselt saavutada Hormuzi väina avamine. Teine võimalus on sõda jätkata kuni Iraani režiimi kapituleerumiseni. Tõenäoliselt valib Trump teise tee, ehkki mullade režiimi alistumine pole praeguse seisuga sugugi realistlik.

"Ma ei arva, et me oleme praegu lähedal mingisugusele diplomaatilisele lõpplahendusele. Kaks osalist on teineteist liiga kaugel oma püstitatud nõudmiste pooles ja neil mõlguvad meeles väga erinevad eesmärgid. Ehk siis võib olla mingi sõnumivahetus vahendajate kaudu, aga mingi relvarahu või kestlik rahuleping on praeguse seisuga võimalik ainult kauges tulevikus," ütles Rahvusvahelise Kriisigrupi projektijuht Ali Vaez.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

tule kuulama!

reisi kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:29

Mikser: meie huvides on USA-ga läbi saada, aga peame hoidma Euroopa ühtsust

22:26

Nihkuvad USA tähtajad tekitavad küsimusi Iraani tuleviku kohta

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:54

Jüri Luik ei usu, et Ameerika Ühendriigid NATO-st lahkuks

21:52

Ungari valimistel võib võidutseda Orbani endine võitluskaaslane

21:36

Talupidajate traktorid ootavad sobivat ilma ja soodsamaid kütuse hindu

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

21:24

Teisipäeval sajab vihma ja on tuuline

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:06

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

09:49

Trump: ma testisin NATO-t

18:34

Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

04:48

Uuring: 10 aasta pärast võib elekter Soomes olla Eestist kallim

05.04

Saksa mehed peavad riigist lahkumiseks sõjaväelt luba küsima

14:17

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

13:26

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

18:36

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

12:41

Iraani revolutsioonilise kaardiväe luurejuht hukkus õhurünnakus

12:08

Suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder

ilmateade

loe: sport

22:32

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

22:17

ETV spordisaade, 6. aprill

22:08

Tohver: EOK kulutuste põhirõhk on tippspordil Uuendatud

21:28

Taas esikümnesse jõudnud Laura Lizette Sander tunneb rõõmu stabiilsuse üle

loe: kultuur

18:50

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

18:45

Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

17:04

Katariina Aule: "Leivalaul" on õuduselementidega ajastudraama

16:59

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

loe: eeter

15:08

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

13:37

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

11:23

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:18

"Rakett 69" võitja Madis Roosma: olen loomult üsna laisk inimene

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

17:45

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

16:00

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

15:55

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

15:55

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

15:30

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

11:55

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

11:55

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

09:45

Euroopa energiakriisi prognoosid muutuvad üha tumedamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo