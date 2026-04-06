Trumpi sõnul võidakse kogu Iraan teisipäeval hävitada

USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Consolidated News Photos
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump hoiatas esmaspäeval, et kogu Iraan võidakse teisipäeval hävitada, kui aegub tähtaeg, mille USA andis islamivabariigile olulise Hormuzi väina taasavamiseks.

"Kogu riigi võib hävitada ühe ööga ja see öö võib olla juba homme öösel," ütles Trump pressikonverentsil.

Trump täpsustas, et sõjaväel on sõjaplaanid hävitada nelja tunni jooksul kõik Iraani sillad ja elektrijaamad, kui tema seatud rahuleppe tähtajast kinni ei peeta.

Presidendi hinnangul on iraanlased oma vabaduse nimel valmis kannatama.

"Ühendriigid on pealt kuulanud teateid, milles anutakse, et palun jätkake pommitamist," sõnas Trump.

"Nad oleksid valmis seda vabaduse saavutamiseks taluma," ütles Trump päev enne seatud tähtaega hävitada Iraani energiataristu ja sillad, kui riigijuhid ei allu USA nõudmistele.

"Meil on plaan tänu meie sõjaväe võimsusele, mille kohaselt on homme südaööks hävitatud iga sild Iraanis, iga elektrijaam Iraanis on rivist väljas, põleb, plahvatab ega ole enam kunagi kasutatav," lisas Trump pressikonverentsil.

"Ma pean silmas täielikku hävitamist südaööks ja see juhtub nelja tunni jooksul, kui me seda tahame," lõpetas president.

Riigipea sõnul püüdsid Ühendriigid relvastada Iraani meeleavaldajaid, kuid relvad suunati kõrvale ja need ei jõudnud kunagi õigete inimesteni. Trumpi sõnul oli relvastus mõeldud selleks, et aidata valitsusvastastel meeleavaldajatel võimudele vastu hakata.

"Me saatsime relvi, palju relvi, mis pidid minema rahvale, et nad saaksid neile pättidele vastu hakata," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas.

"Teate, mis juhtus? Inimesed, kellele need saadeti, jätsid need endale. Seega olen ma ühe kindla inimgrupi peale väga pahane ja nad maksavad selle eest ränka hinda," ähvardas riigipea.

Trump ei täpsustanud, keda ta USA relvade omastamises süüdistab.

Pühapäeval tsiteeris meediakanali Fox News ajakirjanik aga Trumpi sõnu, milles president süüdistas kurdi vahendajaid Iraani dissidentidele mõeldud relvade omastamises.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

