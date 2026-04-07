SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

Rocca al Mare keskuse Prisma
Soome kaubanduskontsern SOK müüb Prisma Peremarketi 13 Eestis asuvat kauplust Coop Eesti Keskühistule.

Tehingu peab veel kinnitama konkurentsiamet ning eeldatavasti toimub see 2026. aasta jooksul, teatasid ettevõtted. SOK ja Coop Eesti Keskühistu on kokku leppinud, et tehingu tingimusi ei avalikustata.

Kui tehing on kinnitatud, saavad Eestis asuvatest Prisma kauplustest Coopi poed ning 700 Prisma töötajat liiguvad Coopi alla.

Senikaua toimivad kõik Prisma Eesti kauplused tavapäraselt ja sortimendis märkimisväärseid muudatusi ei toimu, kinnitavad osapooled.

Tehing ei puuduta Sokos Hotel Viru, mis jätkab tööd tavapäraselt.

Coop on Eesti suurim toidupoodide kett, mille kaupluste võrgustikku kuulub enam kui 300 poodi üle Eesti.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ütles ostu selgituseks, et Coopi turuosa Tallinnas on olnud konkurentidega võrreldes madal, kuna Coop on ajalooliselt keskendunud kohalolule teistes Eesti piirkondades.

"Oleme pikemat aega otsinud sobivat võimalust Tallinnas turuosa kasvatada. Prisma Peremarketi ostmine annab meile võimaluse turuosa olulisel määral kasvatada ja teha Coop senisest paremini kättesaadavamaks ka pealinna elanikele," sõnas Rohtla.

Prisma tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on Tallinnas ja Harjumaal, Tartus, Narvas ja Raplas kokku 13 kauplust. Prisma Peremarket kuulub Soome kaubanduskontserni S-Grupp.

Coop on Eesti suurim ja vanim toidu- ning esmatarbekaupade kett, mis koosneb 18 kohalikust tarbijaühistust ja nende koostööd koordineerivast keskühistust. Grupil on 320 kauplust, mis asuvad üle Eesti suurlinnadest väikeasulateni.

Samal teemal

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:23

Astronaudid tegid Kuu ümber edukalt tiiru

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

10:00

Sadamad soovivad drooniohu korral otseinfot

09:51

Haruldase komppöidsusega Gert on seitsme aasta jooksul läbinud 12 operatsiooni

09:45

Otse kell 13: Prisma ja Coopi pressikonverents

09:44

Avapäeval rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

09:40

Austraalia vahistas sõjakuritegude süüdistusega riigi enim autasustatud sõduri

09:33

Aivar Sepp: toimingupiirangu nõrgestamine on vale samm

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.04

Trump: ma testisin NATO-t

06.04

USA hävitas lenduri päästmisel Iraanist kaks omaenda lennukit

06.04

Starlink on asunud satelliitside soodustustega Eesti turgu vallutama

06.04

Sõja 1503. päev: Ukraina võttis ette Venemaa Musta mere äärse naftasadama Uuendatud

07:00

Meedia: Iraani uus juht lamab teadvusetult haiglas

06.04

Politsei pidas Valga tapmise tõttu kinni viis inimest

06.04

Piltuudis: diislikütuse hind saavutas uue kõrguse

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

06.04

Eksperdid: Vene sadamate kahju ulatust näeme paari kuu jooksul

06.04

Iidsed vulkaanid koondasid Eesti maapõue hulganisti kriitilisi metalle

10:58

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

10:21

Soometsa ja Stardi eduseis kestis vaid kaks minutit

09:44

Avapäeval rajalt välja sõidetud Raid tegi BMX-krossi karikasarjas ajalugu

09:09

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

09:25

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

08:20

Keelesäuts. Kas enne tuleb muuta ühiskonda ja siis keelt?

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

09:51

Haruldase komppöidsusega Gert on seitsme aasta jooksul läbinud 12 operatsiooni

06.04

Filmirežissöör Jaak Kilmi: suusamatk Gröönimaal oli egoistlik väljakutse

06.04

Tõnu Tubli: perebändi tegemine oli mulle pigem vastumeelne

06.04

Luule Komissarov: väga kirju elu on õpetanud mulle andestamise tähtsust

09:25

Raadiouudised (07.04.2026 09:00:00)

06.04

Päevakaja (06.04.2026 18:00:00)

06.04

Jääs Pärnu laht ei lase tindipüügil alata

06.04

Eratervishoiuettevõte Medicum ostab teise eratervishoiuettevõtte Fertilitas

06.04

Jõgeva vald soovib endale Endla looduskeskuse kinnistut

06.04

Autokoolis tehakse enim lube manuaalkäigukastiga auto juhtimiseks

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 15:00:00)

06.04

Raadiouudised (06.04.2026 12:00:00)

06.04

Päästeamet: reageerimiskiirus naftareostusele on hea, piirid seab varustuse hulk

06.04

Oktoobris Tallinnas alustanud valveperearst sai hoo sisse, aga tulevik on lahtine

