SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile

Tehingu peab veel kinnitama konkurentsiamet ning eeldatavasti toimub see 2026. aasta jooksul, teatasid ettevõtted. SOK ja Coop Eesti Keskühistu on kokku leppinud, et tehingu tingimusi ei avalikustata.

Kui tehing on kinnitatud, saavad Eestis asuvatest Prisma kauplustest Coopi poed ning 700 Prisma töötajat liiguvad Coopi alla.

Senikaua toimivad kõik Prisma Eesti kauplused tavapäraselt ja sortimendis märkimisväärseid muudatusi ei toimu, kinnitavad osapooled.

Tehing ei puuduta Sokos Hotel Viru, mis jätkab tööd tavapäraselt.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla ütles ostu selgituseks, et Coopi turuosa Tallinnas on olnud konkurentidega võrreldes madal, kuna Coop on ajalooliselt keskendunud kohalolule teistes Eesti piirkondades.

"Oleme pikemat aega otsinud sobivat võimalust Tallinnas turuosa kasvatada. Prisma Peremarketi ostmine annab meile võimaluse turuosa olulisel määral kasvatada ja teha Coop senisest paremini kättesaadavamaks ka pealinna elanikele," sõnas Rohtla.

Prisma tegutseb Eestis alates 2000. aastast. Ketil on Tallinnas ja Harjumaal, Tartus, Narvas ja Raplas kokku 13 kauplust. Prisma Peremarket kuulub Soome kaubanduskontserni S-Grupp.

Coop on Eesti suurim ja vanim toidu- ning esmatarbekaupade kett, mis koosneb 18 kohalikust tarbijaühistust ja nende koostööd koordineerivast keskühistust. Grupil on 320 kauplust, mis asuvad üle Eesti suurlinnadest väikeasulateni.