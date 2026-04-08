Trump: Iraanis ei toimu enam uraani rikastamist

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Iraanis ei toimu enam uraani rikastamist. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et USA jälgib olukorda tähelepanelikult ning Ühendriikide väed jäävad praegu piirkonda.

"Ühendriigid teevad tihedat koostööd Iraaniga, mille puhul oleme kindlaks teinud, et see on läbinud väga tulemusliku režiimivahetuse! Uraani rikastamist ei toimu ning Ühendriigid kaevavad koostöös Iraaniga välja ja eemaldavad kogu sügavale maetud tuumatolmu," teatas Trump.

Ka USA asepresident JD Vance tervitas kolmapäeval Iraaniga sõlmitud habrast relvarahu.

"Kui iraanlased on valmis meiega heas usus koostööd tegema, siis usun, et suudame kokkuleppele jõuda," ütles Vance.

"Kui nad kavatsevad valetada, kui nad kavatsevad petta, kui nad üritavad takistada isegi selle hapra relvarahu kehtima hakkamist, mille oleme sõlminud, siis ei lähe neil hästi," lisas Vance.

USA kaitseminister Pete Hegseth lubas, et Ühendriikide väed ei lahku esialgu piirkonnast.

"Me ei lähe kuhugi. Me tagame, et Iraan järgib seda relvarahu ja seejärel tuleb lõpuks läbirääkimiste laua taha ning sõlmib kokkuleppe. Seega me jääme paigale," rääkis Hegseth.

Staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Dan Caine teatas veel, et USA hävitas 80 protsenti Iraani õhutõrjest. Ta lisas, et Ühendriikide väed hävitasid üle 450 ballistiliste rakettide hoiukoha. Caine sõnas ka, et USA uputas üle 90 protsendi Iraani mereväe alustest.