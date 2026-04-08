Elenger ja Alexela tõstavad maikuust järsult gaasi hinda

Majandus
Gaasipliit. Pilt on illustratiivne.
Gaasipliit. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela tõstavad alates maikuust paindliku ja muutuva paketiga kodutarbijatele maagaasi hinda.

Elenger tõstab alates 1. maist paindliku paketiga kodutarbijale maagaasi hinda seniselt 0,598 eurolt kuupmeetri kohta 0,795 eurole kuupmeetri kohta.

Ka teine suurem maagaasi müüja Alexela tõstab oma muutuvhinnaga paketi hinda. Kui aprillis oli see 0,550 eurot kuupmeetri kohta, siis alates maikuust 0,820 eurot kuupmeetri kohta.

Gaasimüüjad on varem põhjendanud hinnatõuse pingelise olukorraga Iraanis, mis teeb edasised hinnaprognoosid väga keeruliseks.

Samas langesid Euroopa maagaasi hinnad maailmaturul, sealhulgas Hollandi börsil (TTF) kolmapäeva hommikul märgatavalt, kui USA ja Iraan leppisid kokku kahenädalases vaherahus ning Iraan lubas selleks ajaks turvalist läbipääsu Hormuzi väinast.

TTF-i maagaasi hind, millest sõltub ka gaasi jaehind Eestis, langes kolmapäeval ligi 15 protsenti 45 eurole MWh eest. Kuuga on gaasi hind TTF-il langenud 20 protsenti.

Toimetaja: Urmet Kook

viimased uudised

14:44

Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

14:38

"Pealtnägija": naabrite ja ametnike suhete sasipundar ühe Lahemaa küla näitel

14:33

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" suur julgeolekudebatt

14:29

Reederid valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes Uuendatud

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

14:11

Helen Sildna: Tallinn vajab hädasti 4000 kohaga kultuurikeskust

14:08

Erik Gamzejev: põlevkivi ei peaks olema poliitikute sõjakirves

14:00

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

13:58

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:32

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

otse uudistemajast

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.04

USA pommitas Iraani Khargi saart, ka Iisrael korraldas ulatusliku õhurünnaku Uuendatud

07:23

Trump peatas Iraani pommitamise kava, Iraan lubas avada Hormuzi väina Uuendatud

07.04

SOK müüb Prisma Eesti kauplused Coopile Uuendatud

14:00

Venemaa üks suurimaid rafineerimistehaseid seiskus pärast Ukraina rünnakut Uuendatud

06:58

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

04:35

Kaks Eesti kirjastust avaldasid kulka toetusega sama raamatu

07.04

Eesti inimeste tervist räsib tuulikute asemel endiselt ahiküte ja põlevkivi

08:30

USA tegi kahjutuks ruuteritesse häkkinud GRU võrgustiku

07.04

Ligi: me peame taastuvenergiafoobiast lahti saama

07.04

Saks: kahe päeva jooksul selgub, kas Iraan murdub USA surve all

14:44

Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

13:58

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:32

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

13:02

Pärnu muusikafestival toob lavale tippartistid ja maailmaesiettekanded

11:18

Ekspeditsiooni uues lavastuses võetakse inimene ja tema elu sõnadeks lahti

11:02

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

10:37

Raadio Tallinn on nomineeritud aasta jazz'i-edendaja tiitlile

14:38

"Pealtnägija": naabrite ja ametnike suhete sasipundar ühe Lahemaa küla näitel

14:11

Helen Sildna: Tallinn vajab hädasti 4000 kohaga kultuurikeskust

13:21

Ilmaveere peakokk: korralikus maamehe panniroas peavad olema suured tükid

11:09

Tuulikki Bartosik: ei tea, kas suudan elu lõpuni kahestumisega toime tulla

13:25

Pakosta: võtsin eelnõu tagasi, sest riigikogus kadus konsesnsus

12:55

Akkermann: kui olukord Lähis-Idas ei muutu, peame hakkama kärpima

12:45

USA president Donald Trump teatas kahe nädala pikkusest relvarahust Iraaniga

12:45

Mõne omavalitsuse hooldekoduteenuse kord võib olla seadusega vastuolus

12:35

Pärnu loodab Vallikääru kontsertpaika uuendama hakata juunis

12:25

Raadiouudised (08.04.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (08.04.2026 09:00:00)

07.04

Päevakaja (07.04.2026 18:00:00)

07.04

Eesti Energia uue õlitehase käivituskatsed osutusid edukaks

07.04

Kuu aja pärast avab Kaasaegse Kunsti Eesti keskus Veneetsias Eesti paviljoni

