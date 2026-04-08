Elenger ja Alexela tõstavad maikuust järsult gaasi hinda

Kaks suuremat gaasimüüjat Elenger ja Alexela tõstavad alates maikuust paindliku ja muutuva paketiga kodutarbijatele maagaasi hinda.

Elenger tõstab alates 1. maist paindliku paketiga kodutarbijale maagaasi hinda seniselt 0,598 eurolt kuupmeetri kohta 0,795 eurole kuupmeetri kohta.

Ka teine suurem maagaasi müüja Alexela tõstab oma muutuvhinnaga paketi hinda. Kui aprillis oli see 0,550 eurot kuupmeetri kohta, siis alates maikuust 0,820 eurot kuupmeetri kohta.

Gaasimüüjad on varem põhjendanud hinnatõuse pingelise olukorraga Iraanis, mis teeb edasised hinnaprognoosid väga keeruliseks.

Samas langesid Euroopa maagaasi hinnad maailmaturul, sealhulgas Hollandi börsil (TTF) kolmapäeva hommikul märgatavalt, kui USA ja Iraan leppisid kokku kahenädalases vaherahus ning Iraan lubas selleks ajaks turvalist läbipääsu Hormuzi väinast.

TTF-i maagaasi hind, millest sõltub ka gaasi jaehind Eestis, langes kolmapäeval ligi 15 protsenti 45 eurole MWh eest. Kuuga on gaasi hind TTF-il langenud 20 protsenti.