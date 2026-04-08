Reederid valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes

USA ja Iraani vahel hakkas kehtima relvarahu ning laevafirmad valmistuvad laevaliikluse taastumiseks Pärsia lahes. Ebakindlus on siiski endiselt suur, kuna olukord võib kiiresti uuesti eskaleeruda.

Relvarahu järel plaanivad paljud alused kiirelt Pärsia lahest lahkuda või sinna naasta, kuna piirkonnas on kinni üle 800 laeva. Kuigi relvarahu annab lootust, valitseb turul ettevaatlikkus, kuna olukord võib kiiresti uuesti eskaleeruda, vahendas laevandusväljaanne Lloyd's List.

Kokkuleppe täpsed tingimused ja ohutusreeglid ei ole veel paigas. Laevafirmad peavad arvestama nii logistiliste probleemide kui ka suurte riskide ja kindlustuskuludega.

Iraani kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu teatas, et läbirääkimised USA-ga algavad reedel Islamabadis. Üks reeder ütles kolmapäeva hommikul, et midagi ei juhtu enne, kui on selge, milliseid reegleid Iraan kehtestab. See viitab, et paljude laevaomanike jaoks kontrollib Iraan endiselt Hormuzi väina ning selle läbimiseks tuleb Teheranilt luba taotleda.

Laevaomanikud peavad endiselt esitama dokumendid, mis tõendavad, et nende alused ei ole seotud USA ega Iisraeliga.

"Ma arvan, et enamik omanikke ilmutab vaoshoitust ja ootab kindlamat alust otsuse langetamiseks," ütles meretööstuse kaubandusgrupi Bimco ohutus- ja julgeolekujuht Jakob Larsen.

Esimesed laevad läbisid vaherahu järel Hormuzi väina

Hormuzi väina läbis USA-Iraani vaherahuleppe sõlmimise järel kaks laeva, teatas kolmapäeval seireteenus Marine Traffic. Väina läbisid Kreekale kuuluv puistlastilaev NJ Earth ja Libeeria lipu all seilav Daytona Beach.