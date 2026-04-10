Uue suurhalli soovijaid on mitu, riigipoolset selgust aga pole

Korvpalli MM-valikmäng Eesti – Rootsi Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Multihalli rajamiseks on soovi avaldanud nii Tallinn, Tartu kui ka Pärnu. Kuhu ja millal hall rajatakse, Eesti olümpiakomitee ja kultuuriministeerium jätkuvalt ei vastanud.

Tallinn kirjutas kultuuriministeeriumile saadetud toetuskirjas, et kavandatav multifunktsionaalne suurhall tuleb rajada Tallinnasse, sest see on ainuke linn Eestis, mis suudaks suuremahulist halli teenindada.

"Kui soovime konkureerida rahvusvaheliste ürituste nimel, tuleb arvestada ka piirkondliku reaalsusega. Lähiriikides täidavad seda rolli pealinnad – Riia ja Helsingi –, kus sarnased areenid toimivad edukalt. Tallinn on ainus Eesti linn, mis suudab selles konkurentsis kaasa rääkida," leidis linn kirjas.

Suurhalli võimaliku asukohana nimetatakse kirjas juba varem mainitud Ülemiste kaubajaama piirkond.

Ka Tartu soovib superhalli endale ning see on kirja ka Isamaa ja Reformierakonna vahel sõlmitud koalitsioonilepingus.

Tartu linnapea Urmas Klaas kinnitas ERR-ile, et linnal on jätkuvalt tugev soov hall just Tartusse rajada. Selleks on Klaasi sõnul ka reserveeritud maatükk, mis asub Raadi linnaosas, Eesti Rahva Muuseumi vahetus läheduses.

Klaasi sõnul oleks suurhall oluline rajada Tartusse just regionaalpoliitiliselt.

"Kõik asjad ei pea kontsentreeruma Tallinna," sõnas linnapea.

Veebruaris saatis ka Pärnu linn kultuuriministeeriumile kirja, kus avaldas samuti soovi rajada superhalli.

Linnavolikogu hinnangul peaks multihall paiknema Pärnus, sest see toetab seal regionaalset arengut. Lisaks näeb volikogu, et Rail Balticu valmimisega asub Pärnu Tallinna ja Riia vahelises sõlmpunktis, olles ühenduslüliks Euroopaga.

Kõik on jätkuvalt lahtine

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt vastas toona Pärnule, et suurhalli projekteerimise, arendusprotsessi ja asukoha valiku eest vastutab EOK.

ERR-ile sõnas Mitt, et tõepoolest halli tehnilise andmete ja ilmselt ka asukoha kohta annab sisendi EOK, kuid lõppotsus jääb suure tõenäosusega siiski valitsuse teha.

Mitt sõnas, et projekti sooviti rahastada kaughasartmaksu laekumistega, ent hetkel pole kindel, kas ja kuidas see peale seadusmuudatust muutunud on.

Täpset selgust aga võimaliku halli rahastuse osas veel pole.

"EOK on pakkunud erinevaid variante ja üheks võimaluseks on, et see hall rajatakse erasektori, omavalitsuse ja riigi koostöös," sõnas Mitt.

EOK kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Mirjam Endla sõnul asukoha üle EOK lõplikku otsust siiski ei tee.

"EOK juhib multifunktsionaalse halli ettevalmistusprotsessi, mille eesmärk on anda riigile otsustamiseks vajalik sisend halli vajaduse, võimaliku suuruse, funktsioonide ja ärimudeli kohta," selgitas Endla.

Endla sõnas, et täpsema ülevaate olukorrast annavad EOK ja kultuuriministeerium aprilli lõpus.

