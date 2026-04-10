Avalik sektor peab üha tihemini tegelema tehisaru koostatud pöördumistega

Eesti
Sülearvuti
Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kohtud, prokuratuur ja omavalitsused puutuvad üha sagedamini kokku tehisaru abil koostatud pöördumistega. Avalikus sektoris tähendab see lisatööd neile, kes peavad üha pikenevad masina koostatud tekstid läbi lugema ja kontrollima viiteid, mis pahatihti tõele ei vasta.

Tehisaru abiga on pikkade ja keeruliste tekstide koostamine lihtsam kui kunagi varem. Nii võib pealtnäha asjalikke tekste luues sattuda ka üsna piinlikku olukorda.

Näiteks leidis Tartu ringkonnakohus veebruaris ühes kriminaalasjas, et kaitsja on apellatsioonis viidanud mitmele riigikohtu lahendile, mis ütlesid kas midagi sootuks muud või mida tegelikult pole olemas. Kohus leidis, et tegu on tehisaru koostatud tekstiga ja kärpis riigi õigusabi korras määratud kaitsja tasu kahe kolmandiku võrra. Kui inimese töötunnid on ära teinud masin, ei ole tasu põhjendatud.

Riigi peaprokurör Astrid Asi ütleb, et tehisaru näpujälgi on kohtusüsteemis üha enam märgata.

"Menetlusdokumentide kohustamisel kasutatakse tehisaru ja tänu sellele on need dokumendid lihtsalt niivõrd palju pikemad. Kuna see on lihtsalt niivõrd lihtne tekitada seda mahtu ja tekitada sinna juurde erinevaid viiteid ja põhjendusi, siis seda kasutatakse paraku. Ja ei ole üldse harvad need juhtumid, kui tulevad kohtusse 50 või 60 lehekülje pikkused taotlused," rääkis Asi.

Tehistaibu pikkade tekstidega on kimpus ka kohalikud omavalitsused. Kui Põhja-Pärnumaa vald aasta eest tuuleparkide planeeringutega tegeles, hakkas järsku saabuma väga mahukaid pöördumisi.

"Planeeringutel on omad tähtajad, aga me ei saa planeeringutega edasi liikuda, kui meil ei ole inimeste arvamustele vastatud. Ja kui me peame hakkama sisuliselt vastama sadadele ja sadadele tehisaru koostatud küsimustele, siis see võtab meeletu aja ja meil jäävad muud asjad lihtsalt seisma. Kui ta on võtnud eesmärgiks, et lasta mingi asi põhja või uputada meid asjadega üle, siis on tegu ebavõrdse võitlusega," rääkis Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit.

Ka Rae vallavanema Gerli Lehe sõnul on kodanike kirjad läinud pikemaks. Terava silmaga vallaametnik tunneb tema sõnul aga tehisaru koostatud kirja kaugelt ära.

"Vorminduslikud viited, sellised omapärased triibud, pealkirjade panemised. Sõnakasutus AI-le omane, seda võib sealt näha olla ja mõnel juhul ka AI genereerib paragrahve erinevatest seadustest ja need ei pruugi vastata tegelikkusele. Sellisel juhul meie ametnikud peavad need kõik rida realt üle kontrollima, kui sellised kirjad meile tulevad," sõnas Lehe.

Madis Koit ütles, et nalja pärast on vald vaadanud ka seda, mida vastaks tehisaru koostatud pöördumistele tehisaru ise. "Üldiselt me vastame ise. Tõsi, ega ka ametnikud kasutavad aeg-ajalt info otsimisel või info koondamisel AI abi ja ma arvan, et see on väga okei. Aga selle käib üle ikkagi inimene ja kohandab sobivaks," rääkis Koit.

Ka prokuratuuris on testgrupp, kes tehisaru võimalusi katsetab.

"Meie lähenemine on, et see lõppotsustus jääb kindlasti inimese teha. Tehisharu saab meid aidata, võib-olla analüüsida mingeid materjale ja teha võib-olla vastuse projekti, aga lõppteksti eest jääb vastutus ikkagi inimesele. Vastused ikkagi lähevad prokuröri poolt läbi loetuna ja prokuröri allkirjadega," lausus Astrid Asi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Avalik sektor peab üha tihemini tegelema tehisaru koostatud pöördumistega

Budanov: rünnakud Vene naftataristule muudavad Moskva positsiooni kõnelustel Uuendatud

