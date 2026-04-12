Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest

Kramatorski tabasid õhurünnakud ülestõusmispühade eelõhtul, 11. aprillil.
Kramatorski tabasid õhurünnakud ülestõusmispühade eelõhtul, 11. aprillil. Autor/allikas: Natasha Rudenko/ZUMA Press Wire/Scanpix
Ukraina relvajõud süüdistavad Venemaad õigeusu ülestõusmispühade tähistamiseks kehtestatud relvarahu rikkumises ning intsidente alates õhu- ja droonirünnakutest kuni suurtükituleni on kokku olnud 2299.

Vene režiimi juht Vladimir Putin andis neljapäeval käsu relvarahuks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli selleks ettepaneku teinud üle nädala aja enne seda.

Mõlemad pooled olid nõustunud sellest kinni pidama. Kremli teatel pidi relvarahu kestma 32 tundi, alates laupäeval kella 16-st kuni pühapäeva lõpuni.

Laupäeva hilisõhtul teatas Ukraina sõjavägi aga sotsiaalmeedias, et registreeriti 469 relvarahu rikkumist, sealhulgas 22 vaenlase pealetungi, 153 suurtükirünnakut, 19 ründedrooni lööki ja 275 FPV-drooni rünnakut.

Kokku korraldas Venemaa Ukraina sõjaväe teatel laupäeval 57 õhurünnakut, heites alla 182 juhitavat lennukipommi, kasutas 3928 drooni ja tulistas 2454 korda suurtükkidest asustatud piirkondi ja Ukraina vägede positsioone.

Ukrainaga piirnevas Venemaa Kurski oblastis süüdistas kuberner Aleksandr Hinštein samuti Kiievit relvarahu rikkumises seoses droonirünnakuga Lgovi linna bensiinijaamale, milles sai vigastada kolm inimest.

Pühapäeva hommikul teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap sotsiaalmeedias, et 12. aprilli kella seitsme seisuga oli registreeritud 2299 vaherahu rikkumist.

"Täpsemalt: 28 vaenlase rünnakut, 479 suurtükituld, 747 ründedrooni lööki ning 1045 FPV-drooni rünnakut," teatasid Ukraina relvajõud. "Raketi- ja juhitavate õhupommide rünnakuid ega Shahed-tüüpi droonirünnakuid ei toimunud."

Oma laupäevaõhtuses pöördumises kutsus Zelenski üles pikemale relvarahule.

"Oleme selle ettepaneku Venemaale teinud ja kui Venemaa valib jälle rahu asemel sõja, siis näitab see taas maailmale ja USA-le, kes mida tegelikult tahab," lausus Zelenski.

Ukraina võimude teatel saatis Venemaa tunde enne relvarahu algust Ukraina pihta teele vähemalt 160 drooni, tappes riigi ida- ja lõunaosas neli inimest ning haavates kümneid teisi.

Võimude teatel põhjustas Ukraina droonide laine samal ajal Venemaa lõunaosas Krasnodari krais tulekahju naftabaasis ja kahjustas kortermaju.

Vastaspoolt süüdistab relvarahu rikkumises ka Venemaa. Putin ütles, et Kiiev on toime pannud ligi2000 rikkumist.

"Ajavahemikus 12. aprillil kell 16 Moskva aja järgi kuni 12. aprillil kell 8 registreeriti Ukraina relvajõudude üksuste poolt kokku 1971 vaherahu rikkumist," teatas ministeerium uudisteagentuuri TASS vahendusel.

Vene ministeeriumi väitel tulistas Kiiev 258 korral suurtükkidest või tankidest, sooritas 1329 FPV-drooni rünnakut ning heitis 375 korral eri tüüpi laskemoona, peamiselt droonide abil.

Moskva süüdistas Ukraina sõjaväge ka kolme öise rünnaku korraldamises Vene positsioonide vastu ning neljas katses edeneda rindejoonel, väites samas, et kõik katsed tõrjuti.

Ka eelmisel aastal leppisid pooled õigeusu ülestõusmispühade ajal kokku relvarahus, kuid mõlemad süüdistasid teineteist sadades rikkumistes.

Ametnike teatel vahetasid sõdivad pooled laupäeval vaatamata pingetele seoses relvarahuga vastastikku 175 sõjavangi. Vahetati ka 14 tsiviilisikut: seitse mõlemalt poolelt.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1070 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 311 180 (võrdlus eelmise päevaga +1070);

- tankid 11 859 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 24 384 (+3);

- suurtükisüsteemid 39 871 (+73);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1727 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1345 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 350 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 233 866 (+2081);

- tiibraketid 4517 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 88 914 (+216);

- eritehnika 4121 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus kuuldemäng

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:44

Erakondade järelevalve komisjonile soovitakse võimu juurde anda

06:37

Otse 10.30: kaitsepolitsei tutvustab aastaraamatut

05:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:16

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

12.04

Sõja 1509. päev: Ukraina teatas ligi 2300 lihavõttevaherahu rikkumisest Uuendatud

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11.04

Uus parvlaev saab sõitma hakata vaid Virtsu-Kuivastu liinil

11.04

Suurbritannia loobub Chagose saarte tagastamisest

12.04

ERR Ungaris: parlamendivalimistel on kõik tulemused võimalikud

11.04

Trumpi sõnul alustab USA Hormuzi väina puhastamist

12.04

Iraan loodab suurema osa rafineerimisvõimekusest kahe kuuga taastada

12.04

Meri uhtus Lääne-Virumaal randa drooni tiivatüki

