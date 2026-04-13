Tsahkna: teised ametiajad kõrgetes riigiametites ei ole end õigustanud

Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole teised ametiajad kõrgetes riigiametites end õigustanud ning see puudutab lisaks presidendile ka õiguskantslerit ja riigikontrolöri. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul tegeleb välisminister president Alar Karise suunal psühhoterroriga, et survestada teda uuesti kandideerimisest loobuma.

"Eesti 200 programmiline seisukoht on, et teised ametiajad kõrgetes riigiametites ei ole end õigustanud. See puudutab ka õiguskantslerit ja riigikontrolöri. Oleme teinud ettepaneku pikendada ametiaega viielt seitsmele aastale, et vältida stagneerumist ja tagasivalimisele mõtlemist. Aus lahendus oleks see, kui meil on uued presidendid," rääkis Tsahkna esmaspäeval Vikerraadio saates "Välistund".

Tsahkna lisas, et Eesti 200 ei ole oma ametlikku seisukohta presidendivalimiste osas veel kujundanud, kuid eelmise nädala presidendi avaldused ei erguta Eesti 200 saadikuid Karise poolt hääletama.

Samas saates osalenud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et välisminister on muutnud välispoliitika sisepoliitika pikenduseks.

"Toon näite: Ukraina ülesehituskonverents, mida Eesti korraldab järgmisel aastal. See peaks toimuma suvel, aga välisministeeriumis on antud suunis korraldada see enne riigikogu valimisi. Me muudame suured strateegilised asjad sisepoliitiliseks peenrahaks," ütles Reinsalu.

Reinsalu Tsahknale: see on "minioni-orbanlus"

Reinsalu ütles, et välisminister kasutab presidendi vastu psühhoterrorit, et survestada teda uuesti kandideerimisest loobuma.

"Ja, härra Tsahkna, "orbanlus" on see, kui te tahate muuta avaliku teenistuse tähtajaliseks või lasete ametnikke lahti tõe rääkimise eest – olgu see riigikogu kantselei või kliimaministeeriumi ametnik. "Orbanlus" on ka soov mehitada ERR-i nõukogu enne valimisi oma inimestega. Te tegelete oma võimu kindlustamisega ja ühiskonna autoriteedi kaotanuna kasutate psühhoterrorit presidendi suunal. Teie infooperatsiooni mõte on panna Karis loobuma kandideerimisest. See on "minioni-orbanlus": sõltumatute institutsioonide tasalülitamine," ütles Reinsalu.

Tsahkna vastas ja soovitas Reinsalul peeglisse vaadata, sest viimase jutud konverentsidest ja ähvardustest olevat kuulujutud.

"Sa oled kuulujuttude levitaja. Üks su kuulujutt oli ka see, et Karis ja peaminister arutasid minu personaalküsimust – mõlemad kinnitasid, et seda pole juhtunud. See võib anda sulle populistlikku tuult tiibadesse, aga mitte usaldusväärsust," ütles Tsahkna.

Välisministri sõnul pole Ukraina ülesehituskonverentsi osas mingit suunist antud, et see peab toimuma enne valimisi.

"See toimub siis, kui Ukraina otsustab. Minu jaoks on piinlik, et sellised kuulujutud levivad juba linnas ja isegi Ukrainas," sõnas Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab Eesti presidendil olema ühiskonnatunnetus ja ta ei pea olema vaid ühe eriala spetsialist.

"Küll aga oleks tänases turbulentses maailmas Eesti julgeolekule kasulik riigipea, kellel on personaalne läbimurdevõime ja isiklikud kontaktid teiste riigijuhtidega, nagu oli president Ilvesel. Tähtis on, et räägiksime riigina väljaspool ühel häälel, isegi kui me siin sees kiskleme. Täna on see ühtne sõnum kahjuks murenemas," ütles Tsahkna.

Reinsalu vastas, et välisminister Tsahkna läks oma mõttekäiguga lõksu.

"President Ilves ütles samas intervjuus, et ka välisminister ja peaminister on lati alt läbi jooksnud. Mis puudutab ametis olevat presidenti, siis tal on viieaastane töökogemus riigi esindamisel. Kujund, et president ei tohi olla näoga rahva poole, on ohtlik. Praeguses usalduskriisis on oluline, et presidendil oleks ühiskonna usaldus. Selle maha laristamine poliitintriigidega ei ole mõistlik," ütles Reinsalu. Ta lisas, et seetõttu on Isamaa valmis toetama Alar Karise tagasivalimist.

"Lisaks on ta ainus riigi kõrgem ametiisik, kes on ametis olnud Ukraina sõja algusest peale – seda kogemust ei saa kergekäeliselt kõrvale heita. See vaen Karise vastu ulatub tegelikult 2023. aasta sügisesse, kui ta soovitas peaministril skandaali tõttu tagasi astuda. Nüüd on see resoneeruv kättemaksuaktsioon," arvas Reinsalu.