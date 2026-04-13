Tsahkna: teised ametiajad kõrgetes riigiametites ei ole end õigustanud

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei ole teised ametiajad kõrgetes riigiametites end õigustanud ning see puudutab lisaks presidendile ka õiguskantslerit ja riigikontrolöri. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul tegeleb välisminister president Alar Karise suunal psühhoterroriga, et survestada teda uuesti kandideerimisest loobuma.

"Eesti 200 programmiline seisukoht on, et teised ametiajad kõrgetes riigiametites ei ole end õigustanud. See puudutab ka õiguskantslerit ja riigikontrolöri. Oleme teinud ettepaneku pikendada ametiaega viielt seitsmele aastale, et vältida stagneerumist ja tagasivalimisele mõtlemist. Aus lahendus oleks see, kui meil on uued presidendid," rääkis Tsahkna esmaspäeval Vikerraadio saates "Välistund".

Tsahkna lisas, et Eesti 200 ei ole oma ametlikku seisukohta presidendivalimiste osas veel kujundanud, kuid eelmise nädala presidendi avaldused ei erguta Eesti 200 saadikuid Karise poolt hääletama.

Samas saates osalenud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et välisminister on muutnud välispoliitika sisepoliitika pikenduseks.

"Toon näite: Ukraina ülesehituskonverents, mida Eesti korraldab järgmisel aastal. See peaks toimuma suvel, aga välisministeeriumis on antud suunis korraldada see enne riigikogu valimisi. Me muudame suured strateegilised asjad sisepoliitiliseks peenrahaks," ütles Reinsalu.

Reinsalu Tsahknale: see on "minioni-orbanlus"

Reinsalu ütles, et välisminister kasutab presidendi vastu psühhoterrorit, et survestada teda uuesti kandideerimisest loobuma.

"Ja, härra Tsahkna, "orbanlus" on see, kui te tahate muuta avaliku teenistuse tähtajaliseks või lasete ametnikke lahti tõe rääkimise eest – olgu see riigikogu kantselei või kliimaministeeriumi ametnik. "Orbanlus" on ka soov mehitada ERR-i nõukogu enne valimisi oma inimestega. Te tegelete oma võimu kindlustamisega ja ühiskonna autoriteedi kaotanuna kasutate psühhoterrorit presidendi suunal. Teie infooperatsiooni mõte on panna Karis loobuma kandideerimisest. See on "minioni-orbanlus": sõltumatute institutsioonide tasalülitamine," ütles Reinsalu.

Margus Tsahkna teel saatesse. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tsahkna vastas ja soovitas Reinsalul peeglisse vaadata, sest viimase jutud konverentsidest ja ähvardustest olevat kuulujutud.

"Sa oled kuulujuttude levitaja. Üks su kuulujutt oli ka see, et Karis ja peaminister arutasid minu personaalküsimust – mõlemad kinnitasid, et seda pole juhtunud. See võib anda sulle populistlikku tuult tiibadesse, aga mitte usaldusväärsust," ütles Tsahkna.

Välisministri sõnul pole Ukraina ülesehituskonverentsi osas mingit suunist antud, et see peab toimuma enne valimisi.

"See toimub siis, kui Ukraina otsustab. Minu jaoks on piinlik, et sellised kuulujutud levivad juba linnas ja isegi Ukrainas," sõnas Tsahkna.

Tsahkna sõnul peab Eesti presidendil olema ühiskonnatunnetus ja ta ei pea olema vaid ühe eriala spetsialist.

"Küll aga oleks tänases turbulentses maailmas Eesti julgeolekule kasulik riigipea, kellel on personaalne läbimurdevõime ja isiklikud kontaktid teiste riigijuhtidega, nagu oli president Ilvesel. Tähtis on, et räägiksime riigina väljaspool ühel häälel, isegi kui me siin sees kiskleme. Täna on see ühtne sõnum kahjuks murenemas," ütles Tsahkna.

Urmas Reinsalu VIkerraadio stuudios. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Reinsalu vastas, et välisminister Tsahkna läks oma mõttekäiguga lõksu.

"President Ilves ütles samas intervjuus, et ka välisminister ja peaminister on lati alt läbi jooksnud. Mis puudutab ametis olevat presidenti, siis tal on viieaastane töökogemus riigi esindamisel. Kujund, et president ei tohi olla näoga rahva poole, on ohtlik. Praeguses usalduskriisis on oluline, et presidendil oleks ühiskonna usaldus. Selle maha laristamine poliitintriigidega ei ole mõistlik," ütles Reinsalu. Ta lisas, et seetõttu on Isamaa valmis toetama Alar Karise tagasivalimist.

"Lisaks on ta ainus riigi kõrgem ametiisik, kes on ametis olnud Ukraina sõja algusest peale – seda kogemust ei saa kergekäeliselt kõrvale heita. See vaen Karise vastu ulatub tegelikult 2023. aasta sügisesse, kui ta soovitas peaministril skandaali tõttu tagasi astuda. Nüüd on see resoneeruv kättemaksuaktsioon," arvas Reinsalu.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Vikerraadio "Välistund"; intervjueeris Indrek Kiisler.

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:01

Konist: Eesti Energia ja VKG leping kindlustas põlevkivikaevandamise aastakümneteks

16:00

Kõlvart süüdistab valitsust riigi põlevkivivaru loovutamises erafirmale Uuendatud

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:41

Lähis-Ida naftast sõltuv Hiina mõistis Hormuzi blokaadi hukka

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

15:23

Apple Maps hakkab Eesti tänavaid üles pildistama

15:20

Raadiouudised (13.04.2026 15:00:00)

15:13

Berliin teatas 1,6 miljardi euro suurusest paketist kütusekulude vähendamiseks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08:13

Peter Magyar võitis Ungari parlamendivalimised Uuendatud

07:49

Kapo tabas rekordarvu Vene eriteenistustega koostöö tegijaid

12.04

Trump: USA blokeerib Hormuzi väina pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Uuendatud

11:49

Fotod: Tallinna Raekoja platsile on tekkinud suured lained

08:56

Venemaa lõpetas relvarahu rünnakuga Tšernigivi oblasti elektrijaamale Uuendatud

07:28

Pruunsild ja Linnamäe tegid Isamaale suurannetused

12.04

Vance lahkus Pakistanist Iraaniga kokkuleppele jõudmata Uuendatud

07:14

Ungari valimiste võitjad ja kaotajad

11:12

Läti luure: Venemaa tunnistab sisemiselt lääne sanktsioonide tekitatud suuri kahjusid

12.04

Valguskaablita majapidamised otsivad lahendusi internetiühenduse saamiseks

ilmateade

loe: sport

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

14:29

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

loe: kultuur

15:49

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

15:43

Keeleminutid. Üks õnnetooja mardikas

15:35

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

14:35

"Super Mario Galaktika" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

loe: eeter

15:00

"Impulssi" juhib lähiajal vaid Joosep Värk

11:48

"Teise mätta otsast": metsik tühermaapeenar säästab kastiaiast enam loodust

12.04

Heaolukoolitaja Silja Siller: peame ise võtma vastutuse, et endal oleks hea

12.04

Aastaid müügimehena töötanud Birger Aavik: inimestel on õigus kaubanduskeskuses sinust mööda vaadata

Raadiouudised

14:30

Õpetajatel napib teadmisi õpetamaks lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel

14:25

Ilm läheb pidevalt veidi soojemaks

13:40

Eesti julgeoleku ohud on endiselt seotud Venemaa mõjutustegevuse ja Hiina luurega

12:20

Raadiouudised (13.04.2026 12:00:00)

11:20

Võimuvahetus Ungaris võib päästa Euroopa Liidu poliitlisest kriisist

09:25

Raadiouudised (13.04.2026 09:00:00)

12.04

Päevakaja (12.04.2026 18:00:00)

11.04

Ungari homsetel valimistel võib saada Orbanile saatuslikuks korrptsioon riigis

11.04

Raadioteatri näitlejapreemia pälvis Ugala teatri näitleja Aarne Soro

11.04

Põllumajandus- ja toiduamet soovitab köögiviljade kasvatamisel kasutada EL-i sertifikaadiga seemneid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo