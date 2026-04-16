Uue parvlaeva laadimistaristu läheb maksma 10 miljonit eurot

Kui riigi tellitud uus parvlaev, mis hakkab sõitma Virtsu ja Kuivastu vahet, läheb maksma poolsada miljonit eurot, siis selle töötamiseks vajaliku laadimistaristu rajamise hinnaks on umbes kümme miljonit eurot.

Kui 2028. aasta lõpus valmib Virtsu ja Kuivastu vahel sõitma hakkav uus parvlaev, mille ehitab Poola laevatehas CRIST S.A., peab selleks ajaks valmis olema laadimistaristu mõlemas sadamas, sest uue laeva peamine jõuallikas on elekter ning biodiislit kasutatakse vaid eriolukordades.

Nii Virtsu ja kui ka Kuivastu sadamasse rajab laadimistaristu Saarte Liinid, mis on mõlema sadama haldaja. Raha annab selleks siiski riik ja suur osa sellest tuleb CO2 kvootide müügist, nagu 2024. aastal otsustati, ütles ERR-ile kliimaministeeriumi merendusosakonna juhataja Kaidi Katus.

"Virtsu ja Kuivastu sadamatesse rajatava uue parvlaeva laadimistaristu eeldatav kogumaksumus on üheksa-kümme miljonit eurot. Lõplik maksumus selgub pärast kaldalaadimise seadmete hankemenetluse lõppu," lausus Katus.

Laadimistaristu valmimine Virtsu ja Kuivastu sadamas on kavandatud 2028. aasta juuliks.

Kui suursaarte vahel parvlaevadega reisijaid vedava TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ütles eelmisel nädalal "Aktuaalsele kaamerale", et uus parvlaev saabki hakata sõitma ainult Virtsu ja Kuivastu vahel, sest ainuke koht, kuhu tuleb elektrilaeva laadimiseks vastav kaldataristu, on sellele liinile, ning et Hiiumaa liinil selle laevaga sõita ei saa, siis Katuse sõnul päris nii see ei ole.

"Hiiumaa liinil puudub hetkel vajalik laadimistaristu, aga samas on laev tehniliselt võimeline teenindama ka Rohuküla–Heltermaa liini, kui vajadus tekib – selleks on laeval lisaks akudele ka piisava võimsusega biodiiselgeneraatorid," märkis ta.

Riigihanke võitnud Poola laevatehas valmistab praami Eesti jaoks spetsiaalselt kavandatud projekti järgi. Laev tuleb väiksem kui praegused mandri ja Saaremaa vahelist liini teenindavad Tõll ja Piret ja hakkab mahutama 380 reisijat, 110 autot või kaheksa veoautot. Laeval hakkab töötama ka restoran.

Hanke tulemusel läheb laev maksma 50 miljonit eurot, mis on kaheksa miljonit enam kui esialgselt plaanitud.

Laadimistaristu rajamine hõlmab kahte sadamasse 5 MW võrguliitumise kavandamist, Virtsu ja Kuivastu sadamates ümberehitustöid kaldaelektri tagamiseks kai peale planeeritavatesse laadimisjaamadesse ja laadimisjaamade soetamist, märgib Saarte Liinid oma kodulehel.