USA kogemus: motomehed on paremad droonioperaatorid kui arvutimängurid

Vaatamata levinud arvamusele, et arvutimängude entusiastid on parimad droonipiloodid, on USA merejalavägi teinud üllatava avastuse, mille kohaselt on parimad droonijuhid hoopis mootorratturid.

Selgub, et mootorratta, jeti või mootorpaadi juhtimise oskus annab FPV-ründedroonide sihtmärgile suunamiseks palju parema aluse kui videomängud, rääkis Californias tegutseva USA merejalaväe droonikooli operaatorikoolituse juhendaja major Mike Olivarez väljaandele Business Insider, mida vahendas RBK-Ukraina.

"Kui kellelgi on kogemusi mehaanilise tööga "põllul", on tal palju suurem eduvõimalus kui kellelgi, kes on ainult arvutimänge mänginud," ütles ta. "Kui sul pole oma isiklikust elust midagi, mida selle kogemusega seostada, siis oled raskustes."

Olivareze sõnul on võtmeteguriks "liigutuste pehmus" ja tehnoloogia tunnetus reaalses keskkonnas.

Drooni juhtimine nõuab juhtkangide väga täpset käsitsemist. Kiiruse, kõrguse ja suuna samaaegne jälgimine nõuab äärmist täpsust. Arvutimängurid saavutavad häid tulemusi küll simulaatoritel, aga kui droonile kinnitatakse lõhkeaine või muu vajalik last, muutub lennudünaamika, selgitas väljaanne. Mootorratturid ja paadisõitjad, kes on harjunud vabas õhus füüsilise inertsi ja takistusega, kohanevad nende muutustega palju kiiremini. Mängurid pole sellega aga harjunud. Umbes viiendik õpilastest langeb koolist välja just seepärast, et nad ei suuda ära õppida tundliku juhtpuldi käsitsemist.

Lisaks osavusele oleks ideaalne kursuslane selline, kellel on loomupärane uudishimu tehnoloogia vastu ja võime loovalt mõelda, kuidas seda kasutada. "Otsime kedagi, kes suudab mehitamata õhusõidukitega väga kiiresti kohaneda ja neist aru saada," ütles ta. "Sest tehnoloogia, mida me saame, sunnib teid olema tehnoloogiliselt taibukamad."

Droonide väljaõppeprogramm on kolme nädala pikkune ja selle eesmärk on droonide opereerimise põhitõdesid kiiresti jagada võimalikult suure osa sõjaväelastega. USA merejalaväe 1. diviisi jaoks võib see tähendada 500 droonikoolituse läbinud sõdurit aastas.

Business Insider tõdes, et droonid on muutumas tänapäeva sõjapidamise lahutamatuks osaks, nagu on näidanud Venemaa sõda Ukraina vastu. Ukraina lahinguväljal jälgivad vaenlase positsioone, ründavad sõdureid ja sõidukeid, heidavad pomme ja isegi peatavad teisi droone erinevad mehitamata lennuvahendid - kvadrokopterid, fikseeritud tiivaga droonid, oktokopterid ja muud.

Merejalavägi, nagu ka teised USA relvajõudude harud, on võidujooksus, et valmistuda selle kasvava ohu vastu. Californias Camp Pendletonis toimuva väljaõppe käigus navigeerivad merejalaväelased oma droone erinevates lennuolukordades, jäljendades sageli ukrainlaste tegutsemisviisi, testides oma navigatsiooni- ja lennuoskusi, et lõpuks lõhkekehaga märgitud koordinaadis rünnata.

Mõned merejalaväelased on nüüd määratud nii droonioperaatoriteks kui ka lastispetsialistideks, mis tähendab, et nad oskavad ohutult ette valmistada lõhkekeha droonile paigutamiseks – muudatus, mille kursuse juhid tegid, et rohkem merejalaväelasi vajalikud oskused omandaks, ütles Olivarez.