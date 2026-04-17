Starmer sattus järjekordse Mandelsoni skandaali tõttu surve alla

Briti peaministri Keir Starmeri kunagine otsus nimetada Jeffrey Epsteiniga seotud Peter Mandelson suursaadikuks saab taas kriitikat, kuna hiljuti selgus, et viimane ei läbinud tausta- ja julgeolekukontrolli.

Starmer teatas reedel, et talle ei öeldud, et Mandelson ei läbinud julgeolekukontrolli. Starmer süüdistab välisministeeriumi ametnikke ning vallandas ministeeriumi kõrge ametniku Olly Robbinsi, vahendas The Telegraph.

"Mitte ainult mulle, vaid ka ühelegi ministrile ei öeldud ja ma olen selle pärast maruvihane. Kavatsen esmaspäeval parlamendi ette minna, et esitada kõik asjakohased faktid, et parlamendil oleks olukorrast täielik ülevaade," ütles Starmer.

Briti meedia teatel ei ole mitmed leiboristidest saadikud Starmeri selgitustega rahul ja leiavad, et ta peaks tagasi astuma. Ka Suurbritannia opositsioon nõuab nüüd taas Starmeri tagasiastumist.

Nii tooride juht Kemi Badenoch kui ka roheliste juht Zack Polanski kutsusid Starmerit tagasi astuma.

"Tänane päev ei tohiks mingil juhul lõppeda ilma Starmeri tagasiastumiseta. Igasugune muu tulemus oleks absurdne stsenaarium, kus see leiboristide valitsus ja kõik selles olevad naeraksid meile näkku," ütles Polanski.

Starmeri pressiesindaja kinnitas siiski, et peaminister ei astu ametist tagasi.

Starmer tagandas Mandelsoni Briti diplomaatilise teenistuse mainekaimalt ametikohalt (Briti saadik USA-s) 2025. aasta septembris, kui tema ja Epsteini sõpruse tegelik ulatus hakkas selguma.

Mandelson oli varem üks mõjukamaid Briti poliitikuid. Ta sai juba 1985. aastal leiboristide kommunikatsioonijuhiks. Ta oskas meediaga manipuleerida ning mängis võtmerolli Tony Blairi võimule saamisel 1997. aastal.

Seksuaalkurjategija Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Kui Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu, vallandas see vandenõuteooriate laine.