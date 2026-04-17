Iraan väitis, et avas Hormuzi väina

Iraani välisminister Abbas Araghchi väitis, et Hormuzi väin on relvarahu ajal täielikult avatud läbipääsuks kõikidele kaubalaevadele.

"Kooskõlas Liibanoni relvarahuga kuulutatakse Hormuzi väin relvarahu ülejäänud perioodiks kõigi kaubalaevade jaoks täielikult avatuks, seda koordineeritud marsruudil, nagu Iraani Islamivabariigi sadamate ja merendusorganisatsioon on juba teatanud," kirjutas sotsiaalmeedias Araghchi

USA president Donald Trump tänas Iraani Hormuzi väina avamise eest. Pole veel selge, kas laevaliiklus väinas on taastumas, samas langes nafta hind ligi 10 protsenti. Reede pärastlõunal oli Brenti toornafta hind 89 dollarit barreli kohta.

Ka laevandusväljaande Lloyd's List peatoimetaja Richard Meade ütles ajalehele The Wall Street Journal, et väina avamise osas valitseb veel ebaselgus.

"Laevanduse vaatenurgast on see kindlasti paljutõotav, kuid see ei anna kellelegi kohe piisavalt selgust, et teha kindlaid otsuseid," ütles Meade.

Trump ise teatas, et USA jätkab esialgu Iraani sadamate blokeerimist.

"Hormuzi väin on täielikult avatud ja valmis äritegevuseks ning täielikuks läbisõiduks, kuid mereväe blokaad jääb Iraani suhtes täielikult jõusse ja kehtima, kuni meie tehing Iraaniga on täielikult lõpule viidud," teatas Trump.

"See protsess peaks toimuma väga kiiresti, kuna enamik punkte on juba läbi räägitud," lisas Trump.