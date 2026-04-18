17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Maksu- ja tolliameti andmetel ei ole palgasaajatest 17 protsenti hakanud kasutama sellest aastast kehtivat ühtset 700 euro suurust tulumaksuvabastust.

"Maksu- ja tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide põhjal kasutab maksuvaba tulu 83 protsenti inimestest, kellele tööandjad teevad palgaväljamakseid. 17 protsendile palgasaajatest pole maksuvaba tulu igakuisele töötasule rakendatud," ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja Andri Küüts.

See ei tähenda, et inimesed tulumaksuvabastusest ilma jäävad. "Järgmisel aastal, mil deklareeritakse 2026. aasta tulusid, kannab maksu- ja tolliamet rakendamata maksuvabalt tulult enammakstud tulumaksu tagasi," märkis Küüts.

Käesoleva aasta alguset lõppes süsteem, kus tulumaksuvabastus sõltus inimese sissetuleku suurusest. Nüüd kehtib kõigile ühtlane 700 euro suurune igakuine tulumaksuvabastus. Muudatus vaesema osa ühiskonnast tulu kas üldse või kuigivõrd ei muutnud, rikkam osa ühiskonnast sai sissetulekut juurde.

Käesoleva aasta esimesel kolmel kuul rakendasid maksu- ja tolliameti andmetel Eesti inimesed maksuvaba tulu igal kuul vahemikus 293-300 miljonit eurot, igas kuus kasvades. See on summa, millelt tulumaksu ei makstud. Inimeste tulumaksukohustus on väiksem 64,5-66 miljoni euro võrra kuus.

Maksuvaba tulu saajate arv jäi maksu- ja tolliameti andmetel iga kuu 446 000–456 000 inimese vahele. Seega keskmine tulumaksuvabastus on olnud umbes 660 eurot kuus.

Möödunud aasta samadel kuudel jäi rakendatud maksuvaba tulu summa iga kuu 125 miljoni euro kanti. Ehk siis inimestele jäi kätte tulumaksuvabastusest 27,5 miljonit eurot.

Seega möödunud aastaga võrreldes on igakuiselt inimeste pangaarvel ühtlase tulumaksuvabastuse tõttu kokku 37-39 miljonit eurot. Samas lähtuvalt maksulangetuse loogikast, suuremas osas kõrgema sissetulekuga tuluteenijate arvetel.

Maksuvaba tulu saajaid oli toona iga kuu vahemikus 258 000–261 000 ja keskmine rakendatav tulumaksuvabastus umbes 480 eurot kuus.

Seega keskmiselt 191 500 inimest saavad rohkem tulumaksuvabastust kasutada.

Käesoleva aasta riigieelearve seletuskirjas prognoosib rahandusministeerium et kokku väheneb käesoleva aasta füüsilise isiku tulumaksu laekumine eelmise aastaga võrreldes 500 miljoni euro võrra, mis tuleneb niinimetatud maksuküüru kaotamisest ehk ühtse maksuvaba tulu kehtestamisest 700 euro tasemel.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

