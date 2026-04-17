Laupäeval on ilm kevadiselt soe

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Laupäeval kujundab meie ilma kõrgrõhuala, mis ulatub Skandinaavia põhjatipust üle Läänemere ja Baltimaade. Selge taevas vaheldub pilvelaamadega, kuid olulist sadu karta pole. Õhk on kevadiselt soe.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk põhjakaare tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sademeid karta pole. Tuul puhub valdavalt põhjast ja kirdest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm ikka sajuta. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2 kuni 7, iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on oodata 9 kuni 15, rannikul kohati 7 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus muutlik, kohati vahelduv. Kui pühapäev tuleb olulise sajuta, siis uue nädala esimesed päevad juba sajuta. Kolmapäeval on aga mandril taas kohatisi hoovihmasid oodata. Veidi külmem tuleb pühapäev, mil sooja on keskmiselt vaid seitse kraadi.

Esmaspäeval aga tõuseb keskmine temperatuur taas 10 kraadi peale ning edasi püsib juba 12 kraadi juures.

Toimetaja: Marko Tooming

22:00

ETV spordisaade, 17. aprill

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:30

Orkla kolis kange sinepi tootmise Põltsamaalt Lätti

21:28

Laupäeval on ilm kevadiselt soe

21:23

PPA hangib Narva jõepiirile droonide seireks ja tõrjeks ainulaadse lahenduse

21:18

Tallinnas läheb Pärnu maantee lõik remonti tõenäoliselt 2027

21:16

Järgmisel aastal peaksid abivajajatega tegelema hakkama 50 terviseteejuhti

21:11

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

21:06

Viipekeelsed uudised

20:31

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:16

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

19:28

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

06:29

Reuters: USA lükkab edasi relvatarneid Euroopa riikidele

11:21

Mihkelsoni hinnangul lõhub Hispaania käitumine liitlassuhet

20:31

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

13:53

Ringkonnakohus suurendas Aivo Petersoni karistust 16 aastale

22:00

ETV spordisaade, 17. aprill

21:11

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

20:29

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

19:30

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

loe: kultuur

18:55

LHV uue heliloomingu Au-tasu pälvis Marianna Liik

18:29

Galerii: Linnagaleriis avati Priit Pärna näitus "Puravik"

16:41

Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis Aleksander Litvinov

16:34

Valgemäe: riidele trükitud kunst on vastuolus Eesti kunstimaastiku hea tavaga

loe: eeter

17:12

Eesti kuulatuima raadiojaamana jätkab Vikerraadio

13:58

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga Uuendatud

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

18:35

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

18:35

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

17:35

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17:25

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

15:45

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

15:45

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

15:35

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

12:35

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

12:25

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

