Laupäeval on ilm kevadiselt soe

Laupäeval kujundab meie ilma kõrgrõhuala, mis ulatub Skandinaavia põhjatipust üle Läänemere ja Baltimaade. Selge taevas vaheldub pilvelaamadega, kuid olulist sadu karta pole. Õhk on kevadiselt soe.

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub nõrk põhjakaare tuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sademeid karta pole. Tuul puhub valdavalt põhjast ja kirdest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm ikka sajuta. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2 kuni 7, iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on oodata 9 kuni 15, rannikul kohati 7 kraadi.

Järgnevail päevil on pilvisus muutlik, kohati vahelduv. Kui pühapäev tuleb olulise sajuta, siis uue nädala esimesed päevad juba sajuta. Kolmapäeval on aga mandril taas kohatisi hoovihmasid oodata. Veidi külmem tuleb pühapäev, mil sooja on keskmiselt vaid seitse kraadi.

Esmaspäeval aga tõuseb keskmine temperatuur taas 10 kraadi peale ning edasi püsib juba 12 kraadi juures.