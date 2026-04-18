Trumpi sõnul ei pruugi ta pikendada relvarahu Iraaniga

President Donald Trump teatas, et kavatseb Iraani sadamate vastast USA blokaadi jätkata, kui Teheraniga rahulepet ei saavutata, lisades, et ei pruugi pikendada kolmapäeval lõppevat relvarahu. Iraan on omakorda hoiatanud, et sulgeb uuesti Hormuzi väina, kui USA jätkab sadamate blokeerimist.

"Võib-olla ma seda ei pikenda, kuid blokaad jääb kehtima," ütles Trump ajakirjanikele reede hilisõhtul presidendilennuki pardal.

Võimaliku kokkuleppe kohta küsituna ütles Trump: "Ma arvan, et see juhtub."

Ameerika Ühendriikide ja Iraani nõudmiste vahel on endiselt olulisi erimeelsusi, kuna varem Pakistanis peetud kõnelustel ei õnnestunud kokkulepet saavutada.

Trump ütles ajakirjanikele, et Iraan ei kehtesta Hormuze väina läbivatele laevadele "läbisõidutolle" – see oli ettepanek, mille islamivabariik tegi varasemate rahulepingu plaanide arutelul.

Oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses ütles Trump, et Hiina president Xi Jinping on väga õnnelik ülemaailmse tähtsusega naftatransiidi kitsaskoha taasavamise üle.

"Meie kohtumine Hiinas tuleb eriline ja potentsiaalselt ajalooline," lisas Trump, viidates maisse Pekingisse kavandatud tippkohtumisele.

Trump kinnitas ka, et 28. veebruaril alanud sõja lõpetamiseks mõeldud laialt reklaamitud kava kohaselt transpordivad Washington ja Teheran ühiselt Iraanis hoitava rikastatud uraani Ameerika Ühendriikidesse.

Iraani välisministeerium teatas varem, et nende uraanivarusid ei transpordita kuhugi.

Iraan sulgeb uuesti Hormuzi väina, kui USA jätkab Iraani sadamate blokeerimist, hoiatas laupäeval islamivabariigi parlamendi spiiker Bagher Ghalibaf.

"Blokaadi jätkumise korral ei jää Hormuzi väin avatuks," kirjutas Ghalibaf sotsiaalmeediaplatvormil X, lisades, et strateegiliselt tähtsa veetee läbimine sõltub Iraani loast.