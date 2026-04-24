Karis kohtus presidendivalimiste teemal Hussariga

President Alar Karis ja riigikogu esimees Lauri Hussar arutasid reedesel kohtumisel lähenevaid presidendivalimisi, kuid kohtumisel ei selgunud, kas Karis oleks valmis ka teiseks ametiajaks kandideerima.

Karise sõnul juhtis ta kohtumisel tähelepanu, et pisut rohkem kui kümne kuu pärast toimuvad riigikogu valimised, ning et nende kuude jooksul peab eelkõige mõtlema sellele, et ei süveneks arusaam poliitika kaugenemisest inimestest.

"Olen ka varem rõhutanud, et vajame võimu ja kodanike ausat kahekõnet, sest sellel põhineb kodanike usaldus oma riigi vastu," lausus Karis pärast kohtumist.

Karise sõnul informeeris Hussar teda riigikogu laiendatud vanematekogus toimunud presidendivalimisi käsitlenud arutelust ning parlamendierakondade esindajate seisukohtadest.

"Parlamendi liikmete konsultatsioonid isekeskis ning oma valijatega aitavad välja selgitada, kellel võimalikest kandidaatidest on piisav toetus, et saada esitatud ning lai toetus, et osutuda valituks. Usun, et inimene või inimesed, kelle võimaliku kandidatuuri suhtes riigikogu liikmete hulgas kujuneb ulatuslik toetus ja kellele riigikogu liikmed seda toetust ka selgelt väljendavad, on selle usalduse toel valmis kaaluma nõusoleku andmist oma kandidatuuri esitamiseks."

Kohtumisel räägiti ka riigikogus toimunud presidendivalimiste korra senisest muutmisest ning arutati, kas oleks mõistlik olemasoleva valimissüsteemi raames kodanike senisest suurem kaasamine valimisprotsessi.

Riigikogu erakonnad leppisid 26. veebruaril laiendatud koosseisuga vanematekogu koosolekul kokku, et võimaliku ühise presidendikandidaadi leidmisel räägitakse kõigepealt ametisoleva presidendi Alar Karisega. Seega leiti presidendile ja riigikogu esimehele sobiv aeg kohtumiseks kaks kuud pärast kokkulepet.

Vanematekogu koosolekul pandi paika ka presidendivalimiste olulised kuupäevad. Võimalikud kolm vooru riigikogus toimuvad 2. ja 3. septembril. Kui presidenti ei suudeta riigikogus ära valida, toimub valijameeste kogu Estonia kontserdisaalis 26. septembril.