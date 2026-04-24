Karis kohtus presidendivalimiste teemal Hussariga

Lauri Hussar president Alar Karise juures Autor/allikas: Presidendi kantselei
President Alar Karis ja riigikogu esimees Lauri Hussar arutasid reedesel kohtumisel lähenevaid presidendivalimisi, kuid kohtumisel ei selgunud, kas Karis oleks valmis ka teiseks ametiajaks kandideerima.

Karise sõnul juhtis ta kohtumisel tähelepanu, et pisut rohkem kui kümne kuu pärast toimuvad riigikogu valimised, ning et nende kuude jooksul peab eelkõige mõtlema sellele, et ei süveneks arusaam poliitika kaugenemisest inimestest.

"Olen ka varem rõhutanud, et vajame võimu ja kodanike ausat kahekõnet, sest sellel põhineb kodanike usaldus oma riigi vastu," lausus Karis pärast kohtumist.

Karise sõnul informeeris Hussar teda riigikogu laiendatud vanematekogus toimunud presidendivalimisi käsitlenud arutelust ning parlamendierakondade esindajate seisukohtadest.

"Parlamendi liikmete konsultatsioonid isekeskis ning oma valijatega aitavad välja selgitada, kellel võimalikest kandidaatidest on piisav toetus, et saada esitatud ning lai toetus, et osutuda valituks. Usun, et inimene või inimesed, kelle võimaliku kandidatuuri suhtes riigikogu liikmete hulgas kujuneb ulatuslik toetus ja kellele riigikogu liikmed seda toetust ka selgelt väljendavad, on selle usalduse toel valmis kaaluma nõusoleku andmist oma kandidatuuri esitamiseks."

Kohtumisel räägiti ka riigikogus toimunud presidendivalimiste korra senisest muutmisest ning arutati, kas oleks mõistlik olemasoleva valimissüsteemi raames kodanike senisest suurem kaasamine valimisprotsessi.

Riigikogu erakonnad leppisid 26. veebruaril laiendatud koosseisuga vanematekogu koosolekul kokku, et võimaliku ühise presidendikandidaadi leidmisel räägitakse kõigepealt ametisoleva presidendi Alar Karisega. Seega leiti presidendile ja riigikogu esimehele sobiv aeg kohtumiseks kaks kuud pärast kokkulepet.

Vanematekogu koosolekul pandi paika ka presidendivalimiste olulised kuupäevad. Võimalikud kolm vooru riigikogus toimuvad 2. ja 3. septembril. Kui presidenti ei suudeta riigikogus ära valida, toimub valijameeste kogu Estonia kontserdisaalis 26. septembril.

Toimetaja: Urmet Kook

12:58

Reitingute erisaade: 84 protsenti venekeelseid naisi toetab Keskerakonda

12:55

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

12:52

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

12:40

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

12:37

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:30

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

12:30

Laupäev tuleb vihmane

12:23

Karis kohtus presidendivalimiste teemal Hussariga

12:20

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.04

Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

23.04

Venemaa võtab lennukite nappuse tõttu kasutusele vananenud tehnikat

07:01

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

06:32

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

23.04

Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

23.04

Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino Uuendatud

23.04

Narvas algas võimupööre

23.04

Eleringi gaasijaamade plaan tekitab tuumajaama rajajates hämmingut

07:08

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

23.04

Iraan püüab demonstreerida kontrolli Hormuzi väina üle

ilmateade

loe: sport

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

11:29

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

loe: kultuur

12:06

Purga leidis pool miljonit laste õppekäikudeks kultuuriasutustesse

11:40

Sinijärve raamatusoovitused: Toomas Kall on üks kavalamaid sõnaseadjaid

10:08

Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

09:21

Taavi-Peeter Liiv avaldas albumi "Uuel tänaval"

loe: eeter

09:59

Rebane: kuigi ma ei taha enam igal õhtul laval olla, ei kao näitlemine kuhugi

23.04

Maiken: igaüks võib õppida laulma

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat Uuendatud

23.04

Süsteemiuuendused võivad kaasa tuua tõrked ERR-i telekavades

Raadiouudised

10:05

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

09:55

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

09:55

Zelenski loodab EL-i liitumiskõneluste edenemist

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 12 kraadini

09:35

Raadiouudised (24.04.2026 09:00:00)

23.04

Uus-Kiviõli kaevanduse rajamine läheb VKG-le maksma vähem kui algul plaanitud

23.04

Cinamon kino lõpetas üürivõla tõttu tegevuse Tallinnas T1 Keskuses

23.04

Elering plaanib rajada üle Eesti gaasielektrijaamu 900 megavati ulatuses

23.04

Päevakaja (23.04.2026 18:00:00)

23.04

Narvas algas võimupööre

