Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega

Neljapäeval kogunenud vanematekogu laiendatud koosseisu koosolekul arutasid riigikogu erakondade esindajad lähenevaid presidendivalimisi ning kuigi võimalikus ühises kandidaadis pole kokkuleppele jõutud, lepiti kokku, et kõigepealt suhtleb riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) Karisega.

"On inimlik kuulata ära istuva presidendi arvamus ja kas tal on valmidus uuesti kandideerida," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

"Riigikogu esimees suhtleb presidendiga ja seejärel saame vaadata, kuidas edasi sammuda. Meil on veel aega. See on nii oluline otsus, et tasubki aega võtta ja leida üksmeel erakondade vahel, et oleks üksmeelne otsus," lausus ta.

Pillaku sõnul on Reformierakond kogu aeg öelnud, et Alar Karise jätkamist presidendina nad ei välista.

"Kui istuval presidendil on soov jätkata ametis, siis ta on väga tõsiseltvõetav kandidaat, kelle üle arutada. /.../ Ühiskonna ootus on, et järgmine president oleks nii välis- kui ka julgeolekupoliitikas tugev ja suudab inimesi ja ühiskonda kõnetada ja liita," lausus Pillak

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et tema ettepanek oligi jõuda kõigepealt selgusele, kas parlamendierakonnad on nõus Karist toetama ning siis minna Karise juurde ja küsida, kas tema on nõus ametis jätkama.

"Aga minu üllatuseks ei olnud osa parteisid nõus seda toetama. Alar Karis on ametis olnud juba neli aastat, oleks juba aeg jõuda (arusaamale), kas ollakse nõus toetama või mitte. Me rääkisime ainult ametisolevast presidendist ja on mõistlik kujundada kõigepealt selles osas seisukoht," lausus Reinsalu.

"Jutt jäi nõnda, et need parteid, kes ei olnud veel võimelised seisukohta kujundama, teevad seda," lisas ta.

Reinsalu sõnul näeb Isamaa, et Karis on keerulisel ajal just see president, kes on võimeline ühiskonda liitma ja taastootma usaldust.

"Isamaa vaade on, et me oleme valmis Karist toetama, kui tema taga on parlamendi toetus ja ta ise avaldab nõusolekut," ütles Reinsalu.

Võimaliku valijameeste kogu toimumisaeg on 26. september

Vanematekogu koosolekul pandi paika ka presidendivalimiste olulised kuupäevad. Võimalikud kolm vooru riigikogus toimuvad 2. ja 3. septembril. Kui presidenti ei suudeta riigikogus ära valida, toimub valijameeste kogu Estonia kontserdisaalis 26. septembril, ütles Hussar.

Hussari sõnul arutati ka seda, kas erakonnad seavad presidendikandidaatidele kindlad kriteeriumid; koos leiti, et kriteeriume paika ei panda. "Pigem lähme edasi sisulise aruteluga ja vaatame, kuidas on võimalik kandidaate leida," lausus ta.

Hussar märkis, et presidendikandidaatidele kindlate ootuste seadmise välistasid koosolekul mitu fraktsiooni.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et eesmärk on leida üksmeel, ja seda mitte ainult opositsiooni seas, vaid riigikogus tervikuna.

"Täna inimesed ootavad stabiilsuse ja ühtsuse sõnumit riigikogu poolt ja see võimalus on olemas. Kui riigikogu fraktsioonid suudavad kokku leppida, kes on meie ühine kandidaat, oleks see suur saavutus ja sõnum ühiskonnale," lausus ta.

Kõlvarti sõnul tuleb alustada sellest, milline on iga erakonna arvamus Karisest.

"Iga erakond võiks avalikult end positsioneerida selles küsimuses, see oleks aus inimeste suhtes, et kas praegune president sobib või mitte," lausus ta.

"Mulle tundus, et Karis suutis inimesi ühendada, tema populaarsus on väga suur ja kui riigikogu suudaks anda sõnumi, et rahva arvamus loeb, et me suudame koos presidendi valida, oleks see väga oluline sõnum," lisas Kõlvart.