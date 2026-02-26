X!

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega

Eesti
{{1772097900000 | amCalendar}}
Alar Karis 2021. aastal riigikogus presidendivalimiste teise vooru ajal
Alar Karis 2021. aastal riigikogus presidendivalimiste teise vooru ajal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu erakonnad leppisid laiendatud koosseisuga vanematekogu koosolekul kokku, et võimaliku ühise presidendikandidaadi leidmisel räägitakse kõigepealt ametisoleva presidendi Alar Karisega.

Neljapäeval kogunenud vanematekogu laiendatud koosseisu koosolekul arutasid riigikogu erakondade esindajad lähenevaid presidendivalimisi ning kuigi võimalikus ühises kandidaadis pole kokkuleppele jõutud, lepiti kokku, et kõigepealt suhtleb riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) Karisega.

"On inimlik kuulata ära istuva presidendi arvamus ja kas tal on valmidus uuesti kandideerida," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

"Riigikogu esimees suhtleb presidendiga ja seejärel saame vaadata, kuidas edasi sammuda. Meil on veel aega. See on nii oluline otsus, et tasubki aega võtta ja leida üksmeel erakondade vahel, et oleks üksmeelne otsus," lausus ta.

Pillaku sõnul on Reformierakond kogu aeg öelnud, et Alar Karise jätkamist presidendina nad ei välista.

"Kui istuval presidendil on soov jätkata ametis, siis ta on väga tõsiseltvõetav kandidaat, kelle üle arutada. /.../ Ühiskonna ootus on, et järgmine president oleks nii välis- kui ka julgeolekupoliitikas tugev ja suudab inimesi ja ühiskonda kõnetada ja liita," lausus Pillak

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et tema ettepanek oligi jõuda kõigepealt selgusele, kas parlamendierakonnad on nõus Karist toetama ning siis minna Karise juurde ja küsida, kas tema on nõus ametis jätkama.

"Aga minu üllatuseks ei olnud osa parteisid nõus seda toetama. Alar Karis on ametis olnud juba neli aastat, oleks juba aeg jõuda (arusaamale), kas ollakse nõus toetama või mitte. Me rääkisime ainult ametisolevast presidendist ja on mõistlik kujundada kõigepealt selles osas seisukoht," lausus Reinsalu.

"Jutt jäi nõnda, et need parteid, kes ei olnud veel võimelised seisukohta kujundama, teevad seda," lisas ta.

Reinsalu sõnul näeb Isamaa, et Karis on keerulisel ajal just see president, kes on võimeline ühiskonda liitma ja taastootma usaldust.

"Isamaa vaade on, et me oleme valmis Karist toetama, kui tema taga on parlamendi toetus ja ta ise avaldab nõusolekut," ütles Reinsalu.

Võimaliku valijameeste kogu toimumisaeg on 26. september

Vanematekogu koosolekul pandi paika ka presidendivalimiste olulised kuupäevad. Võimalikud kolm vooru riigikogus toimuvad 2. ja 3. septembril. Kui presidenti ei suudeta riigikogus ära valida, toimub valijameeste kogu Estonia kontserdisaalis 26. septembril, ütles Hussar.

Hussari sõnul arutati ka seda, kas erakonnad seavad presidendikandidaatidele kindlad kriteeriumid; koos leiti, et kriteeriume paika ei panda. "Pigem lähme edasi sisulise aruteluga ja vaatame, kuidas on võimalik kandidaate leida," lausus ta.

Hussar märkis, et presidendikandidaatidele kindlate ootuste seadmise välistasid koosolekul mitu fraktsiooni.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et eesmärk on leida üksmeel, ja seda mitte ainult opositsiooni seas, vaid riigikogus tervikuna.

"Täna inimesed ootavad stabiilsuse ja ühtsuse sõnumit riigikogu poolt ja see võimalus on olemas. Kui riigikogu fraktsioonid suudavad kokku leppida, kes on meie ühine kandidaat, oleks see suur saavutus ja sõnum ühiskonnale," lausus ta.

Kõlvarti sõnul tuleb alustada sellest, milline on iga erakonna arvamus Karisest.

"Iga erakond võiks avalikult end positsioneerida selles küsimuses, see oleks aus inimeste suhtes, et kas praegune president sobib või mitte," lausus ta.

"Mulle tundus, et Karis suutis inimesi ühendada, tema populaarsus on väga suur ja kui riigikogu suudaks anda sõnumi, et rahva arvamus loeb, et me suudame koos presidendi valida, oleks see väga oluline sõnum," lisas Kõlvart.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

12:26

SDE eelnõu erakondade annetustele lae seadmiseks läbis esimese lugemise

12:11

Adelle Ader püstitas virtuaalse sisesõudmise MM-il Eesti rekordi

12:01

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:48

Supervanurite aju kaitseb mälukaotuse eest eriline epigeneetiline kilp

11:41

Följeton. Kord peaminister ja regionaalminister sõitsid bussiga

11:40

Parvlaev Tõll naaseb liinile üle mitteametliku mandri-Hiiumaa jäätee trassi

11:33

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Orbán saatis Ukraina ohule viidates sõdurid energiasüsteemi kaitsma

25.02

Sõja 1463. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

ilmateade

loe: sport

12:11

Adelle Ader püstitas virtuaalse sisesõudmise MM-il Eesti rekordi

11:33

Eesti meistrivõistlused toovad areenile kohalikud kergejõustikutipud

11:11

Reinbok: mängijad on heas konditsioonis, meeleolu töine ja ülev

10:23

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

loe: kultuur

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

11:11

Pill: kui esimese filmi aia taha lased, on järgmist võimalust raskem saada

loe: eeter

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

25.02

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

25.02

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

Raadiouudised

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

25.02

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo