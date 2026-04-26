Esmaspäeval on sooja kuni 9 kraadi

Esmaspäeval mõjutab Eesti ilma Venemaa lääneosas pöörlev aktiivne madalrõhkkond. Ilm püsib jahe ja tuuline. Öö möödub küll ilma suurema sajuta ja vaid Ida-Eestis sajab vähest lörtsi ja lund, kuid päeval on lörtsi- ja vihmahooge mitmel pool. Loode- ja põhjatuule puhangud ulatuvad päeval kuni 18, rannikul 20 m/s.

Öö tuleb Lääne-Eestis selge taevaga ja kuiv, Ida-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub tugevam loode- ja põhjatuul, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 4 kraadi.

Hommik on selge või vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt loodetuul 5-10, puhanguti 16, rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni 4 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi. Loode- ja põhjatuul puhub 6-12, rannikul 9-15, iiliti 20 m/s ja soojakraadid jäävad vahemikku 4 kuni 9 kraadi.

Siit edasi läheb tasapisi aina soojemaks. Kui teisipäeval võib veel kohati vähest vihma ja lörtsi sadada, ka kolmapäeva öösel Ida-Eestis, siis päev on olulise sajuta. Sooja on teisipäeva ja kolmapäeva päeval 4 kuni 9 kraadi. Neljapäev võib olla veel miinuskraadides, päeval on 5 kuni 12 kraadi ning mitmel pool sajab vihma. Reede, 1.mai tuleb aga juba tunduvalt soojem, öösel on 3 kuni 7, päeval 12 kuni 18 kraadi ja sadusid oodata pole.