Esmaspäeval on sooja kuni 9 kraadi

Foto: Minupilt.err.ee/Tavo Ani
Esmaspäeval mõjutab Eesti ilma Venemaa lääneosas pöörlev aktiivne madalrõhkkond. Ilm püsib jahe ja tuuline. Öö möödub küll ilma suurema sajuta ja vaid Ida-Eestis sajab vähest lörtsi ja lund, kuid päeval on lörtsi- ja vihmahooge mitmel pool. Loode- ja põhjatuule puhangud ulatuvad päeval kuni 18, rannikul 20 m/s.

Öö tuleb Lääne-Eestis selge taevaga ja kuiv, Ida-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub tugevam loode- ja põhjatuul, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 4 kraadi.

Hommik on selge või vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub valdavalt loodetuul 5-10, puhanguti 16, rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Temperatuurinäit jääb vahemikku -1 kuni 4 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi. Loode- ja põhjatuul puhub 6-12, rannikul 9-15, iiliti 20 m/s ja soojakraadid jäävad vahemikku 4 kuni 9 kraadi.

Siit edasi läheb tasapisi aina soojemaks. Kui teisipäeval võib veel kohati vähest vihma ja lörtsi sadada, ka kolmapäeva öösel Ida-Eestis, siis päev on olulise sajuta. Sooja on teisipäeva ja kolmapäeva päeval 4 kuni 9 kraadi. Neljapäev võib olla veel miinuskraadides, päeval on 5 kuni 12 kraadi ning mitmel pool sajab vihma. Reede, 1.mai tuleb aga juba tunduvalt soojem, öösel on 3 kuni 7, päeval 12 kuni 18 kraadi ja sadusid oodata pole.

viimased uudised

23:09

Hokinoorte peatreener: vastased mängisid mõlemas mängus distsiplineeritumalt

22:44

Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

22:02

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine?

21:33

Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

21:32

Esmaspäeval on sooja kuni 9 kraadi

21:32

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

21:32

Anu Põderi postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

21:19

"AK. Nädal" uuris tehisintellekti kasutamise võimalusi tervishoius

21:13

Pühapäeval tutvustati Tallinnas uusi trollibusse

21:11

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

Loetumad uudised

19:57

Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine Uuendatud

11:28

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

17:45

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

18:16

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

13:43

Piirivalve kaater kaldus rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

25.04

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

25.04

Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis Uuendatud

21:11

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:09

Hokinoorte peatreener: vastased mängisid mõlemas mängus distsiplineeritumalt

22:44

Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

22:02

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine?

21:33

Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

loe: kultuur

21:32

Anu Põderi postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

loe: eeter

16:17

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

12:02

Villu Veski: eheda muusikaga pääsed igal pool maailmas inimhingele ligi

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

09:25

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Alo Mattiisenile

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (26.04.2026 18:00:00)

25.04

Breemenis toimus jazzitalentide festival Jazzahead

25.04

Tartus Maamessil said inimesed võtta mõõtu seakisa jäljendamises

25.04

Täna oli avatud kalasadamate päev

25.04

Päevakaja (25.04.2026 18:00:00)

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

