Aastaga kahanes lasteaialaste arv 4000 võrra

Võrreldes möödunud õppeaastaga on laste arv Eesti lasteaedades ligi 4000 võrra langenud.

Haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse vanemnõunik Maila Rajamets rääkis, et laste arv lasteaedades on üle Eesti vähenenud. Kui eelmisel õppeaastal oli lasteaialapsi veidi alla 67 000, siis tänavu on neid ligi 4000 võrra vähem. Rajametsa sõnul on languse taga tõenäoliselt sündimuse vähenemine.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave rääkis, et uuest õppeaastast ei lähe Tartus ükski lasteaed täies mahus kinni. Küll aga vähendatakse rühmade arvu. See käib nende piirkondade kohta, kus on laste vähenemine kõige suurem, nagu näiteks Annelinn. Kokku alustab uuel õppeaastal Tartus ligi 15 rühma vähem kui varem.

"Kuna veel komplekteerimine käib, siis on ebaselge, palju neid kohti vastu võetakse õppeaasta alguseks. Võib juhtuda, et tuleb mitte avada rohkem rühmi," lausus Raave.

Raave lisas, et lasteaiad, kus jäävad tuleval õppeaastal mõned rühmad avamata, on otsusest juba teadlikud. Seetõttu on ka töötajaid koondatud.

Tulevikuprognoos pole samuti kuigi helge. "Aga kuna eeldame, et sündimus ei tõuse lähiaastatel, siis prognoosime, et Tartus on aastaks 2030 kokku 1400 last vähem," sõnas Raave, lisades, et selle järgi tuleb vähendada ka lasteaiakohti.

Tartus Annelinnas asuvas lasteaias Krõll on jäänud samuti lapsi vähemaks. Lasteaia direktor Piret Koiduaru rääkis, et kui enne oli lasteaias 203 last, siis nüüd on ligi 160. Lasteaed on sunnitud sügisel kaks rühma sulgema. Seetõttu tuli ka viis lasteaia töötajat koondada, nende hulgas kaks abiõpetajat ja kolm õpetajat.

Koiduaru sõnas, et Annelinnas on mitu lasteaeda suisa kõrvuti ja igasse lasteaeda ei saagi lapsi jaguda.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Raave nentis, et ülelinnaliselt pole Tartus järjekordi lasteaiakohtadele. Kui, siis ainult mõnele üksikule ja seda ka vaid juhul, kui mõni lapsevanem soovib lapse just kindlasse lasteaeda panna.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

