Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

Kiirreageerija
Reedel veidi enne kella 17 kasutasid Ida prefektuuri kiirreageerijad Narva-Jõesuus narkokuriteos kahtlustavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja pidasid kinni kaks meest. Politseioperatsiooni käigus Tallinn-Narva maanteel toimunud avariis said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja.

Politseinikud läksid reede õhtul kinni pidama kahte narkokuritegudes kahtlustatavat meest. Kiirreageerijad jälitasid sõidukit Tallinn-Narva maanteel ja proovisid leida sobivat hetke auto peatamiseks. Ühel hetkel keeras auto ootamatult Tallinn-Narva maanteelt Narva-Jõesuu suunas, kirjeldas politsei pressiesindaja toimunut.

Jälitamise käigus tegi ühte politseisõidukit juhtinud kiirreageerija maanteel tagasipöörde ning toimus kokkupõrge tagant tulnud sõiduautoga Volvo, mida juhtis 40-aastane mees. Kiirabi viis politseisõidukis viibinud kolm meest ja Volvo roolis olnud mehe tervisekontrolliks haiglasse. Hetkel teadaolevalt ei ole inimeste vigastused tõsised.

Kiirreageerijad jätkasid teiste sõidukitega narkokuriteos kahtlustatavate auto jälitamist, kui ühel hetkel märkas juht politseinikke ja proovis eest ära sõita. Seejärel algas tagaajamine Narva-Jõesuus ja autole anti vilkuritega peatamismärguanne, mida juht eiras. Mõne aja pärast sõitis autot juhtinud mees kõrvalteele. Selleks, et vältida tagaajamise jätkumist linnatänavatel, otsustasid kiirreageerijad auto peatada ja politseisõidukiga seda rammida. Auto ei peatunud, juht jätkas põgenemist ning kiirreageerijad tegid hoiatuslasud.

Sõiduk ei jäänud jätkuvalt seisma, mistõttu otsustasid kiirreageerijad kasutada teenistusrelva ja auto peatamiseks rehvid tühjaks lasta. Pärast seda õnnestus kiirreageerijatel kinni pidada 31‑ ja 42‑aastane narkokuritegudes kahtlustatav mees. Kinnipidamise käigus keegi viga ei saanud. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid kahtlustatavad visata autost välja narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist sündmuskohalt üles leidsid. 

Ida prefektuuri operatiivjuhi Indrek Püvi sõnul on kuriteos kahtlustatavate kinnipidamine politseinike jaoks alati teatud riskiga.

"Kahtlustatavad võivad sellistel hetkedel käituda ootamatult ja võtta põgenedes liigseid riske, millega seatakse ohtu nii iseennast kui teisi. Seetõttu on meie esmane eesmärk võimalikult kiiresti olukord külmutada ja inimesed kinni pidada. Harjutame pidevalt erinevates olukordades tegutsemist, et kinnipidamised oleksid nii meie ametnikele kui ka kõrvalistele inimestele võimalikult turvalised. Kõrgendatud ohu korral, kui kahtlustatav ei allu politsei korraldustele, tuleb otsustavalt tegutseda. Politseinikud ei kasuta teenistusrelva kunagi kergekäeliselt. See on kaalutletud otsus ning me hindame alati ümbruskonda, et see oleks võimalikult ohutu," selgitas Püvi.

Politsei uurib juhtunut kriminaalmenetluses karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur. 

Toimetaja: Mari Peegel

