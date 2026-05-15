X!

CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

Välismaa
USA luurejuht John Ratcliffe Havannas kohtumisel Kuuba ametnikega.
USA luurejuht John Ratcliffe Havannas kohtumisel Kuuba ametnikega. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters/CIA via X
Välismaa

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe lendas neljapäeval Havannasse, et pidada harukordne kohtumine Kuuba siseministri ja riigi luureteenistuse juhiga.

Ratcliffe sai kokku Kuuba siseministri Lázaro Álvarez Casase, saare luureteenistuste juhtide ning ka endise presidendi Raúl Castro mõjuka lapselapse Raúl Rodríguez Castroga.

Ratcliffe viis Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, et USA on valmis tõsiselt arutama majandus- ja julgeolekuküsimusi üksnes juhul, kui Kuubal toimuvad põhimõttelised muudatused.

USA meedia teatel nõudis Ratcliffe, et Kuuba lõpetaks Venemaa ja Hiina luuretegevuse lubamise oma territooriumil ega pakuks tulevikus tegevuspaika USA vastastele. Ta hoiatas, et n-ö aken saare majanduse stabiliseerimiseks ja USA-ga koostöö alustamiseks on piiratud ulatusega.

Kuuba ametnikud kinnitasid kohtumisel, et saar ei kujuta USA-le ohtu ega majuta välisriikide sõjaväebaase, kuid Ratcliffe jäi kindlaks seisukohale, et Kuuba režiimi tuleb muuta.

Visiidi taustaks on Kuuba raske majandusseis ja pikaajalised elektrikatkestused. Kuubat vaevab terav kütusepuudus, mis on toonud kaasa tänavameeleavaldused.

Kuuba energeetikaminister on kinnitanud, et riigil on diislikütuse ja kütteõli varud täielikult lõppenud. Märtsis saabunud Venemaa naftaabi on ammendunud ning USA blokaadi tõttu pole juba mitu kuud kütusetarned saarele jõudnud.

Havannas ja mujal kestavad elektrikatkestused 20–22 tundi ööpäevas. Paljud inimesed saavad elektrit vaid lühikeseks ajaks öösel, mil jõutakse teha hädavajalikud toimingud, nagu seadmete laadimine. Toidu valmistamiseks kasutatakse sageli puusütt või küttepuid.

Kütusepuuduse tõttu on haiglad, koolid ja valitsusasutused sunnitud oma tegevust piirama või uksed ajutiselt sulgema.

Halvenevad elutingimused on ajendanud suurimad meeleavaldused alates kriisi algusest. Inimesed protestivad tänavatel, taovad potte ja panne ning blokeerivad teid põlevate prügihunnikutega.

Kuuba valitsuse hinnangul on olukorra põhjustanud USA energiablokaad, kuid Ameerika vaatenurgast on muutusi võimatu teha niikaua, kuni võimul püsib senine Kuuba režiim.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, WSJ, New York Times, CNN

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:06

Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1 protsenti

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

07:54

Riigikohus teeb kirikuseaduse kohta otsuse 8. juunil

07:50

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused Uuendatud

07:44

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

07:15

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:11

Lätis pidasid võimud kinni ka riigikantselei juhi

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

06:35

CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

04:42

Kolga: presidendi roll on välispoliitika võimendamine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Sõja 1541. päev: Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

ilmateade

loe: sport

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

loe: kultuur

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

14.05

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

14.05

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

Raadiouudised

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

14.05

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo