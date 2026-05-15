CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe lendas neljapäeval Havannasse, et pidada harukordne kohtumine Kuuba siseministri ja riigi luureteenistuse juhiga.

Ratcliffe sai kokku Kuuba siseministri Lázaro Álvarez Casase, saare luureteenistuste juhtide ning ka endise presidendi Raúl Castro mõjuka lapselapse Raúl Rodríguez Castroga.

Ratcliffe viis Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, et USA on valmis tõsiselt arutama majandus- ja julgeolekuküsimusi üksnes juhul, kui Kuubal toimuvad põhimõttelised muudatused.

USA meedia teatel nõudis Ratcliffe, et Kuuba lõpetaks Venemaa ja Hiina luuretegevuse lubamise oma territooriumil ega pakuks tulevikus tegevuspaika USA vastastele. Ta hoiatas, et n-ö aken saare majanduse stabiliseerimiseks ja USA-ga koostöö alustamiseks on piiratud ulatusega.

Kuuba ametnikud kinnitasid kohtumisel, et saar ei kujuta USA-le ohtu ega majuta välisriikide sõjaväebaase, kuid Ratcliffe jäi kindlaks seisukohale, et Kuuba režiimi tuleb muuta.

Visiidi taustaks on Kuuba raske majandusseis ja pikaajalised elektrikatkestused. Kuubat vaevab terav kütusepuudus, mis on toonud kaasa tänavameeleavaldused.

Kuuba energeetikaminister on kinnitanud, et riigil on diislikütuse ja kütteõli varud täielikult lõppenud. Märtsis saabunud Venemaa naftaabi on ammendunud ning USA blokaadi tõttu pole juba mitu kuud kütusetarned saarele jõudnud.

Havannas ja mujal kestavad elektrikatkestused 20–22 tundi ööpäevas. Paljud inimesed saavad elektrit vaid lühikeseks ajaks öösel, mil jõutakse teha hädavajalikud toimingud, nagu seadmete laadimine. Toidu valmistamiseks kasutatakse sageli puusütt või küttepuid.

Kütusepuuduse tõttu on haiglad, koolid ja valitsusasutused sunnitud oma tegevust piirama või uksed ajutiselt sulgema.

Halvenevad elutingimused on ajendanud suurimad meeleavaldused alates kriisi algusest. Inimesed protestivad tänavatel, taovad potte ja panne ning blokeerivad teid põlevate prügihunnikutega.

Kuuba valitsuse hinnangul on olukorra põhjustanud USA energiablokaad, kuid Ameerika vaatenurgast on muutusi võimatu teha niikaua, kuni võimul püsib senine Kuuba režiim.