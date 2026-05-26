Oluline Vene-Ukraina sõjas teisipäeval, 26. mail kell 7.40:

- Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega;

- Meedia: Venelastele hakati sagedamini väljastama mobilisatsioonikäske;

- ISW: sõjas on alanud uus faas;

- Vene droon tabas Sumõs korrusmaja ja tekitas kahjustusi;

- Venemaa on värvanud Ukraina vastu võitlemiseks ligi 3000 aafriklast;

- Rubio: USA on endiselt valmis vahendama kõnelusi Vene ja Ukraina vahel;

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega

Ukraina õhuvägi kasutas esmaspäeval Briti-Prantsuse päritolu Storm Shadow tiibrakette Venemaa sõjaväe infrastruktuuri ründamiseks okupeeritud Luhanski oblastis, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

"Ukraina kasutas Storm Shadow õhust lastavaid tiibrakette, et edukalt hävitada oluline vaenlase juhtimis- ja sidepunkt ajutiselt okupeeritud Luhanski (oblasti) territooriumil," seisis avalduses.

Suurbritannia tarnitud Storm Shadow rakettide tegevusraadius on 250–560 kilomeetrit, olenevalt relva versioonist. Täiustatud navigatsioonisüsteemidega varustatud rakett on loodud lendama maapinna lähedal suurel kiirusel, suurendades selle tõhusust kriitiliste sihtmärkide tabamisel.

"See rünnak rõhutab strateegilist ettenägelikkust, planeerimise ühtsust ja tahtlikke tegevusi, mis tõestavad, et ükski Vene agressori positsioon Ukraina pinnal pole ohutu," teatas staap oma avalduses.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist infrastruktuuri Venemaa ja okupeeritud alade sügaval sisemaal, et vähendada Moskva võimet jätkata sõda.

10. märtsil tabas Ukraina Storm Shadow rakettidega Kremni El tehast, mis on Venemaa suur mikroelektroonika tootja ja toodab rakettide juhtimissüsteemides kasutatavaid komponente.

"Just toimus edukalt operatsioon – Brjanski tehast tabati. See tehas toodab juhtimissüsteeme igat tüüpi Venemaa Föderatsiooni rakettidele," ütles president Volodõmõr Zelenski märtsis pärast rünnakut.

Ukraina kasutab Venemaa ja okupeeritud alade rünnakuteks ka kodumaal toodetud rakette ja droone.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) teatel algatasid Ukraina väed 24. mai öösel eduka droonirünnaku Vtorovo naftapumpla vastu Venemaa Vladimiri oblastis.

Rahvuskaardi 1. Aasovi korpus avaldas 25. mail kaadrid rünnakust sihtmärkidele Venemaa okupeeritud Mariupoli ja Venemaa piiri lähedal. "Ukraina territoorium peab olema Vene vägedest vaba. Kõige usaldusväärsem viis selle saavutamiseks on vaenlase logistika sanitaartsooni nihutamine Venemaale endale ja okupeeritud Krimmi lähemale," seisis avalduses.

Meedia: Venelastele hakati sagedamini väljastama mobilisatsioonikäske

Käesoleva aasta alguses hakkasid Venemaa kodanikud sõjakomissariaate külastades või elektrooniliste kutsete kaudu sagedamini saama nõndanimetatud mobilisatsioonikäske, teatas väljaanne The Moscow Times.

Venelasi kutsutakse sõjakomissariaati tihtipeale näiteks andmeid täpsustama. Väljaanne viitas artiklis allikana muu hulgas internetifirmade Google ja Yandex otsingupäringute statistikale ning advokaatide teabele.

Eelkõige hakkas Google alates märtsi lõpust registreerima märksõna mobilisatsioonikäsk päringute arvu hüppelist kasvu ja juba aprilli alguses saavutas see haripunkti.

Google Trendsi andmetel said väga populaarsete päringute staatuse järgmised fraasid: "anti mobilisatsioonikäsk", "kui kaua kehtib mobilisatsioonikäsk" ja "punane mobilisatsioonikäsk".

Samal ajal on Yandex Wordstat registreerinud venelaste otsingupäringuid mobilisatsioonikäskude kohta alates 2025. aasta sügisest. Seejärel toimus talvel ja varakevadel selliste päringute peaaegu neljakordne hüpe. Ainuüksi selle aasta jaanuaris fikseeriti päringute arv 10 000 tasemel ning aprillis oli see juba umbes 40 000.

Väljaanne märkis, et niinimetatud mobilisatsioonikäsk väljastatakse munitsipaalse kutsekomisjoni otsuse alusel. See sisaldab juhiseid, mida inimene peaks mobilisatsiooni korral tegema ehk kuhu ja millal ilmuma ning mida endaga kaasa võtma. Reeglina lisatakse see käsk sõjaväepiletisse.

Artiklis märgitakse, et peamiselt saavad neid kutseid reservväelased, keda kutsutakse kohale andmeid täpsustama. Kohale ilmudes püütakse neile sõjaväepiletisse lisada mobilisatsioonikäsk, veenda neid reservi astuma või Venemaa armeega lepingut sõlmima.

Käesoleva aasta veebruaris liikus informatsioon, et ühe suurettevõtte töötajatelt korjati ära sõjaväepiletid, millele järgnes kutsete väljastamine ja ettepanek lisada mobilisatsioonikäsk.

Kutsealustest allika sõnul töötavad Venemaa sõjakomissariaadid praegu meeskondadena kontrollides ja liigitades kõiki, kes võivad armeele kuidagi kasulikud olla. Seda nimetatakse ettevalmistuseks üldmobilisatsiooniks ja kandidaatide valikuks.

Venemaa kaotused Ukrainas on märgatavalt kasvanud ning väidetavalt mõtleb riigi juhtkond sellele, kuidas suurendada uute sõdurite värbamist.

ISW: sõjas on alanud uus faas

Ukraina on droone kasutades peatanud Venemaa relvajõudude edasitungi rindel, mis tähistab uut etappi sõjas, leiab USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW).

ISW analüüsi kohaselt on lahinguväljal alates 2023. aastast domineerinud positsioonisõda lõppemas. Mõttekoja eksperdid on jõudnud järeldusele, et Venemaa kevadine pealetung on läbi kukkunud, vahendas väljaanne Dialog.ua.

"Venemaa relvajõudude territoriaalsed võidud on vähendatud nullini, samal ajal kui Ukraina väed loovad tingimusi staatilisest patiseisist väljumiseks... Ukraina on taas saavutanud eelise droonide kasutamisel ja on kasutusele võtnud süsteemid, mis võimaldavad tal rünnata Vene vägesid märkimisväärsel sügavusel... Venemaa läbimurrete edukas ohjeldamine, mõnede positsioonide tagasivallutamine ja taktikaliste mehhaniseeritud manöövrite kasutamine võib viidata sõja uue etapi algusele," seisab ISW esmaspäeva õhtul avaldatud analüüsis. Ekspertide sõnul otsivad Venemaa relvajõud praegu uusi taktikaid Ukraina "drooniseina" ületamiseks ja pealetungi jätkamiseks.

"Ukrainal on praegu ainulaadne ja piiratud võimaluste aken - kuna Venemaa väed on haavatavad, peaks ta initsiatiivi maksimaalselt ära kasutama. Ukraina partnerid peaksid oma toetust suurendama just praegu, kui Venemaal on lahinguväljal tõsiseid probleeme ja ta kannatab Ukraina kaugrünnakute all," märkis ISW.

Mõttekoja eksperdid usuvad, et Venemaa vägede suured tagasilöögid rindel võivad sundida Kremli valitsejat Vladimir Putinit sõjastrateegiat ümber hindama ja võimalusel sõjale lõpu tegema.

Dialog.ua viitas ka varasematele teadetele selle kohta, kuidas Ukraina relvajõud hävitavad Venemaa logistikat, millest annavad tunnistust purustatud Vene sõjatehnikat täis maanteed Vene tagalas. Samuti teatati, et Venemaal on tõenäoliselt salaja alanud uus mobilisatsioonilaine.

Vene droon tabas Sumõs korrusmaja ja tekitas kahjustusi

Venemaa relvajõud tabasid esmaspäeva õhtul drooniga Sumõ linnas asuvat korruselamut, mis sai kahjustada.

"Venemaa õhtuse droonirünnaku tagajärjel Sumõle tabas löök Zaritšnõi rajoonis korrusmaja. Plahvatus kahjustas kortermaja katust ja vahelage," täpsustas Sumõ linna sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Krõvošeiko.

Ametniku sõnul sai ülemise korruse korter märkimisväärselt kannatada, kuid inimohvreid ei olnud.

Ukrinformi andmetel ründasid venelased Sumõ oblastis droonidega ühtlasi Konotopi linna. Osa linnast on ilma veeta.

Venemaa on värvanud Ukraina vastu võitlemiseks ligi 3000 aafriklast

Käesoleva aasta 1. mai seisuga on 36 Aafrika riigi vähemalt 2965 kodanikku teeninud või teenivad praegu Ukraina vastu peetavas sõjas Venemaa armees, teatas teisipäeval uudistekanal Ukrinform.

Moskva plaanib samal ajal sel aastal värvata veel 18 500 välisvõitlejat.

Ukraina välisministeeriumi Aafrika ja Aafrika piirkondlike organisatsioonide osakonna juhataja Ljubov Abravitova rääkis teemal intervjuus Ukrinformile.

"Sõjavangide kohtlemise koordineerimisstaabi andmetel võitleb või on võidelnud Venemaa armees Ukraina vastu 2026. aasta 1. mai seisuga vähemalt 2965 kodanikku 36 Aafrika riigist," kinnitas Abravitova.

Ametnik lisas, et tegelik arv on tõenäoliselt suurem. Peamiste lähteriikide hulgas on Keenia, Egiptus, Kamerun, Ghana, Nigeeria ja Uganda.

"Dünaamika on äärmiselt murettekitav. 2026. aastaks plaanib Vene väejuhatus värvata 18 500 välisriigi kodanikku. Venemaa kasutab erinevaid värbamismehhanisme alates eksitavatest lubadustest tasuta stipendiumite kohta kuni värbamiseni usuvõrgustike kaudu," rääkis diplomaat.

Juhataja sõnul peab Ukraina tegelema iga juhtumiga individuaalselt. Mõnes riigis on võimalik sihipärane dialoog ja ühised lahendused selle probleemi vastu võitlemiseks. Abravitova tõi näiteks Ghana välisministri visiidi, mille järel saavutati asjakohased kokkulepped edasise koostöö osas.

"Siiski on riikides nagu Nigeeria vaatamata Venemaa poolt värvatud isikute märkimisväärsele arvule endiselt puudu süstemaatilisest poliitilisest kaasatusest selle probleemi lahendamiseks," ütles Abravitova.

"Aafrika hakkab Venemaad seoses palgasõdurite värbamisega Ukraina vastu peetavasse agressioonisõtta teistmoodi vaatama. Paljudes riikides kasvab arusaam, et Venemaa niinimetatud maailma teine armee ei saa Ukrainaga hakkama ja vajab lisajõude, muuhulgas ka Aafrika mandrilt," lisas juhataja.

Rubio: USA on endiselt valmis vahendama kõnelusi Vene ja Ukraina vahel

Ameerika Ühendriigid on endiselt valmis vahendama kõnelusi Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas, ütles USA välisminister Marco Rubio teisipäeval pärast seda, kui Moskva korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku.

"Iga kord, kui näete neid suuri rünnakuid ühelt või teiselt poolelt, siis tuletab see meelde, miks see sõda on kohutav, mis on nüüdseks kestnud kauem kui Teine maailmasõda. See peab lõppema," ütles Rubio pärast telefonivestlust Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

"USA on valmis tegema kõik endast oleneva, et aidata kaasa selle sõja lõpetamisele ja loodetavasti avaneb selleks mingil hetkel ka võimalus," ütles välisminister ajakirjanikele Indias toimunud ametliku visiidi alguses.