Otse kell 13.15: Herem ja Vaher riigieelarve kontrolli komisjonis

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis on esmaspäeval arutlusel kaitseministeeriumi 2026. aasta eelarve täitmine ja investeeringud ning Datasel S.R.L. raport. Kell 13.15 algavat komisjoni istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud kaitseminister Martin Herem, riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ning riigikontrolli esindaja. Kutsutute seas oli ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, kuid muude kohustuste tõttu ta istungil ei osale, teatas kaitseväe peastaap.