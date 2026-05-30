Ukraina droonirünnaku järel süttis Taganrogi sadamas tanker

Rünnak Venemaa sadamalinnas Taganrog. Autor/allikas: Kuvatõmmis/X
Lõuna-Venemaa sadamalinnas Taganrogis süttisid Ukraina droonirünnaku järel tanker, kütusemahuti ja haldushoone, teatas Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 30 mail kell 07.03:

- Ukraina droonirünnaku järel süttis Taganrogi sadamas tanker;

- Zelenski: Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut.

 

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt ja videotelt on näha ulatuslikku Ukraina droonirünnakut Rostovi oblastis asuvale Venemaa linnale Taganrogile.

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljussar teatas Telegramis, et Taganrogi sadamas süttisid Ukraina droonirünnaku tagajärjel kütusemahuti, naftatanker ja haldushoone. Lisaks märkis Sljusar, et öise rünnaku ajal tabasid droonid Taganrogis üht eramaja, mille tagajärjel sai vigastada kaks inimest.

Taganrogi linnapea Svetlana Kambulova väitis, et droonid tabasid sadamakail asuvat laadimistaristut ning tulekahjud kustutati kiiresti.

Krimmi Telegrami kanali teatel kuuldi kohaliku aja järgi kella 3:20 paiku plahvatusi ka okupeeritud Krimmis asuvas Feodossija linnas ning elanikud andsid teada linnas põlevast naftabaasist.

Taganrog on Venemaa suur sadamalinn, mis asub Rostovi oblastis Aasovi mere ääres. Linn on sageli olnud Ukraina droonirünnakute sihtmärgiks, viimati teatati plahvatustest selles piirkonnas 27. mai öösel.

Zelenski: Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut riigi vastu.

Venemaa on juba hoiatanud välisdiplomaate Kiievist lahkuma.

"Meil on luureandmeid selle kohta, et Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut. Palun pöörake tähelepanu õhuhäiretele, kaitske oma elusid," ütles Zelenski sotsiaalmeedia postituses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Interfax, The Kyiv Independent, BNS

