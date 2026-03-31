Iraani suursaadik eirab Liibanoni valitsuse korraldusi ega lahku riigist

Liibanoni valitsus kuulutas Iraani režiimi suursaadiku persona non grata'ks, kuid viimane keeldub riigist lahkumast. Viimased arengud viitavad, et suurriikide huvid põrkuvad taas Liibanonis ning kohalik valitsus ei suuda end oma territooriumil kehtestada.

Liibanoni välisministeerium kuulutas eelmisel nädalal suursaadik Mohammad Reza Sheibani persona non grata'ks ja käskis tal pühapäevaks riigist lahkuda. Iraan on samas teatanud, et riigi saatkond jääb avatuks ning suursaadik jääb oma ametikohale Beirutis, vahendas The Wall Street Journal.

Liibanoni valitsus pole samas rahul, et Iraani rahastatud Hezbollah' jätkab sõjalist tegevust Iisraeli vastu. Liibanoni valitsus teatas juba märtsi alguses, et keelab Hezbollah' sõjalise tegevuse. Rühmitus on aga seda korraldust eiranud ja tulistab rakette Iisraeli suunas.

"See kinnitab, et Iraan ja revolutsiooniline kaardivägi okupeerivad Liibanoni. Nad domineerivad seal ja ei tunnusta Liibanoni valitsuse suveräänsust," ütles USA välisministeeriumi endine kõrge ametnik David Schenker.

Liibanoni ametnike sõnul takistab diplomaatiline praktika neil kedagi saatkonna territooriumilt jõuga välja viia.

Iisrael vastas Hezbollah'i rünnakutele omapoolse vastulöögiga ning saatis väed Lõuna-Liibanoni. Enam kui miljon inimest pidi oma kodudest lahkuma ning sadu inimesi on hukkunud. Tekkinud kahju õhutas avalikkuse viha Hezbollah'i vastu, mis oli Liibanoni ühiskonnas juba varem ebapopulaarne.

Hezbollah on seni aga survele vastu pidanud ja tõestab, et suudab endiselt Iisraeli rünnata. Liibanoni armee on nõrk ning valitsus kardab kodusõja puhkemist. Kuigi avalik arvamus on Hezbollah'i vastu, puudub riigis ühtne rinne ning võtmepositsioonidel on mässulise rühmituse šiiitidest toetajad.

USA ja Iisraeli ametnikud ütlesid, et valitsuse suutmatus jõustada Hezbollah'i vastu suunatud otsuseid kutsub lõpuks esile veelgi suurema Iisraeli sõjalise sekkumise Liibanonis.

Iisraeli ametnikud on juba teatanud, et nende armee jääb määramata ajaks Lõuna-Liibanoni. Iisraeli välisminister on öelnud, et praktikas on Liibanon Iraani poolt okupeeritud. Iisraeli luureametnikud ütlesid, et Liibanoni armee ei suuda rühmitust välja tõrjuda aladelt, kust pärineb enamik Hezbollah'i rünnakuid.