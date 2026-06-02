Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko saabus Eestisse

Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko
Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDRII NESTERENKO
Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko saabus teisipäeval visiidile Eestisse, kus kohtub peaminister Kristen Michali, president Alar Karise ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga.

Eesti ja Ukraina peaministrid annavad Rüütelkonna hoones ühise pressikonverentsi. Eesti ja Ukraina peaministrite ühine pressikonverents algab kell 16.15 ja seda on võimalik vaadata ka ERR-i portaalist.

"Mul on hea meel tervitada Eestis esmakordselt Ukraina peaministrit Juliia Svõrõdenkot. Ukraina ei ole täna ainult vabaduse eest võitlev riik, vaid ka riik, mille kogemus, innovatsioon ja kaitsetööstuse areng aitavad tugevdada kogu Euroopa julgeolekut. Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval, toetades riigi ülesehitamist ja selle teed Euroopa Liitu," ütles peaminister Kristen Michal.

Rüütelkonna hoonest suundub Ukraina peaminister Kadrioru lossi kohtuma president Alar Karisega. Pärast seda kohtub Ukraina peaminister riigikogus riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Eerik Niiles Kross. 

Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko saabus Eestisse

