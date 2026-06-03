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Ukraina ründas Moskvat, Peterburi ja strateegilist sõjatehast Tambovis

Välismaa
Õhurünnaku põhjustatud põleng Peterburi naftaterminalis
Õhurünnaku põhjustatud põleng Peterburi naftaterminalis Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva õhurünnaku Venemaal Tambovi oblastis asuva sõjatehase vastu ning samuti teatati droonirünnakust Moskvale ning Peterburi naftaterminalile.

Venemaa üks suurim kaitsetööstuse ettevõtet, Tambovi oblastis Mitšurinskis asuv tehas Progress sattus öösel Ukraina droonide sihtmärgiks, selgus sotsiaalmeediapostitustest. Tehases puhkes pärast tabamusi tulekahju.

Pealtnägijate jäädvustatud videokaadrites Progressi tabanud rünnakust on kuulda lendavate droonide heli, millele järgnesid plahvatused ja seejärel tulekahju.

Progress on üks Tambovi oblasti suurimaid tööstusettevõtteid, see toodab seadmeid lennukitele ja raketijuhtimissüsteemidele ning ka tsiviiltooteid, sealhulgas elektriseadmeid ja tooteid nafta- ja gaasitööstusele.

Tehast on tabanud Ukraina õhurünnakud ka tänavu veebruaris, eelmise aasta juunis ja 2024. aasta detsembris.

Droonirünnak Moskvale

Lisaks Progressi tabanud droonirünnakule teatati ka Venemaa pealinnas Moskvas ööl vastu kolmapäeva mehitamata õhusõidukitest. Moskva linnapea Sergei Sobjanin raporteeris öö jooksul korduvalt pealinna suunas lendavate mehitamata õhusõidukite tõrjumisest.

"Kaitseministeeriumi õhutõrje hävitas kaheksa Moskva suunas lendavat mehitamata õhusõidukit. Hädaabiteenistused töötavad õnnetuspaigal," kirjutas ta umbes kell üks öösel, millele järgnes mitu sarnast teadet.

Pisut enne kella nelja teatas ta 13. drooni mahavõtmisest Vene õhutõrje poolt.

Rünnak tabas ka Peterburi naftaterminal

Sotsiaalmeedias levivad ka teated ja fotod Peterburi naftaterminali sattumisest Ukraina rünnaku alla.

Ühismeediasse postitatud fotodel on näha, kuidas terminalist tõuseb suitsu.

Ööl vastu kolmapäeva andis Eesti kaitsevägi Lõuna-Eesti elanikele drooniohu hoiatuse, mis tähendab, et idapiiri taga liikunud droonid võisid sattuda ka Eesti õhuruumi.

Zelenski: Ukraina valmistab ründama Vene raketitootmist

Ukraina valmistab ette rünnakuid Vene ettevõtete vastu, mis on seotud rakettide tootmisega, teatas president Volodõmõr Zelenski teisipäeval tehtud igaõhtuses videopöördumises.

"Täna oli luure peavalitsuse (GUR) ettekanne, sealhulgas Venemaa raketitoodangust. Valmistame ette täiendavaid vastumeetmeid. Me teame, et venelased kardavad väga meie Ukraina raketivõimeid," ütles ta.

President märkis, et Venemaa on võtnud ühtedeks peamisteks sihtmärkideks Ukraina ettevõtted, mis tegelevad rakettide arendamise ja tootmisega.

"Me vastame," rõhutas Zelenski.

Ukraina president tõi ka välja partnerriikide tegevuse, eriti sanktsioonide olulisuse.

"Me peame Venemaale probleeme looma, et tal oleks raskem teiste elusid rikkuda. Töötame praegu aktiivselt Euroopa Liiduga 21. sanktsioonipaketi kallal ja loodame, et meie Ukraina sanktsioonide ettepanekud on tõhusad," ütles Zelenski videopöörumises.

"Vajame rohkem vahendeid sanktsioonidest kõrvalehoidmise vältimiseks. See peaks olema 21. paketti lisatud – kõik, mis piirab Venemaa sõjalist tootmist," ütles ta.

President rõhutas ka, kui oluline on töötada selle nimel, et Ukrainal oleks õhukaitseks vajalikud raketid ja süsteemid, elutähtis luure ja muu, mis aitaks elusid päästa.

Ta teatas ka aktiivsetest diplomaatilistest pingutustest selles valdkonnas järgmiseks kuuks.

"On selge, et Euroopa vajab omaenda ballistiliste rakettide vastast süsteemi, sellist, millel on piisav võimsus ja võimsus, et tagada kaitse iga ohu eest. Selle tulemuse saavutamiseks toimuvad läbirääkimised ja kohtumised. Täna kiitsin heaks juunikuu diplomaatiliste ürituste vastava ajakava, me töötame aktiivselt," ütles Zelenski.

President märkis, et kõiki Venemaa raketitüüpe ei saa toota ilma välisriikidest imporditud komponentideta, ning süüdistas kõiki, kes aitavad Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida, ukrainlaste tapmises osalemises.

Zelenski väljendas ka kahetsust, et Ukraina õhukaitse varustustase ei võimalda kõiki Vene rakette alla tulistada.

Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva suure õhurünnaku Ukraina linnadele. Dnipro linnas sai Vene rünnakutes surma 16 inimest, nende seas kaks last, ja veel 42 vigastada. Kiievis hukkus kuus ja sai vigastada 90 inimest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK Ukraina, Interfax, BNS

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