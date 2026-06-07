Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel

Ukraina droonid tabasid Laupäeval öösel vastu pühapäeva okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut, teatas sõltumatu sotsiaalmeedia uudistekanal Exilenova Plus.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 7. juunil kell 6.27:

- Ukraina ründas energiataristut okupeeritud Luhanskis ja Donbassis

- Venemaa on asunud ründama transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel

Ukraina ründas energiataristut okupeeritud Luhanskis ja Donbassi

Ukraina droonid tabasid Laupäeval öösel vastu pühapäeva okupeeritud Luhanski ja Donetski oblastis energia- ja transporditaristut, teatatas sõltumatu uudistekanal Exilenova Plus sotsiaalmeedias.

Luhanski oblastis Rodakove küla lähedal sihiti 6. juuni hilisõhtul ründedroonidega raudteetaristut, mille tagajärjel süttis põlema elektrialajaam, teatas väljaanne.

Donetski oblastis Tšõstjakove lähedal puhkes 7. juuni varahommikul tulekahju teisel raudteetaristu objektil.

Ründedroonid tabasid 7. juuni varahommikul ka Zuhresi linnas Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama.

Donetski ja Luhanski oblastid moodustavad Donbassi piirkonna, mis langes esmakordselt Venemaa vägede kontrolli alla 2014. aastal.

Venemaa kasutab sõja varustamiseks raudteid ja peamisi maanteid. Ukraina on rünnanud Venemaa sõjalist logistikat ajal, mil Moskva jätkab pealetungi ja korraldab surmavaid rünnakuid Ukraina linnade vastu.

Venemaa on asunud ründama transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel

Agressorriigi Venemaa sõjavägi alustas juunis rünnakuid Harkivi ja Sumõ vahelisele transpordiühendusele, ütles Ukraina kaitseministri nõuniki Serhii "Flash" Beskrestnovi sotsiaalmeedias .

"Kuu algusest saati on vaenlane rünnanud transpordiühendusi Harkivi ja Sumõ vahel," ütles ta.

Tema sõnul ründasid Venemaa väed Bohoduhhivi lähedal asuvat maanteelõiku, mis asub piirist kõige lähemal – 20 kilomeetri kaugusel.

"Sellises olukorras autojuhtidelt ettevaatlikkust paluda tundub mõttetu; me peame välja mõtlema, mida teha," kirjutas Beskrestnov.

Nagu teatas Ukrinform, kasutab Venemaa Ukraina-vastastes rünnakutes Shahed-tüüpi droone sisuliselt otse tehasest.