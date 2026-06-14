Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 14. juunil kell 6.50:

- Ukraina ründas keemiatehast Tuula oblastis;

- Analüütikud: Venemaa pealetung Ukrainas aeglustunud;

Ukraina ründas keemiatehast Tuula oblastis

Ukraina ründas ööl vastu pühapäeva keemiatehast Venemaa Tuula oblastis, põhjustades seal tulekahju.

Sõltumatu uudistekanali Exilenova Plus andmetel süttis Ukraina õhurünnaku järel Tuula oblastis asuvas Novomoskovski linnas asuv keemiatehas Azot.

Na região de Tula



Foi atacada a empresa Azot (Novomoskovsk Joint Stock Company Azot), uma das principais empresas químicas da Rússia, em Novomoskovsk. pic.twitter.com/EIvTjOuX6m — Paula Branco (@PaulaBranco16) June 14, 2026

Tehas toodab mineraalväetisi, ammoniaaki, orgaanilisi plaste ja vaike, kloori, seebikivi, kaltsiumkloriidi, kontsentreeritud ja kõrge puhtusastmega lämmastikhapet, argooni ja metanooli, mida kasutatakse ka lõhkeainete tootmisel.

☠️

Footage from Novomoskovsk, Tula Region, following a Ukrainian overnight attack. Local residents report a fire at the Azot chemical plant, an industrial facility in the area. pic.twitter.com/GDqSF5EJ9B — △ (@TheDeadDistrict) June 14, 2026

Novomoskovsk asub Ukrainast umbes 395 kilomeetri kaugusel.

Ukraina on oma hoogustunud õhurünnakute käigus Venemaa sõjalise infrastruktuuri vastu tehast droonidega korduvalt rünnanud, sealhulgas 8. juunil ja 24. mail.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata.

Analüütikud: Venemaa pealetung Ukrainas aeglustunud

Ukraina linnad on kuude kaupa kannatanud Venemaa üha intensiivsemaks muutunud pommitamise all, kuid lahinguväljal on Venemaa pealetung hakanud näitama raugemise märke, selgub uudisteagentuuri AFP koostatud analüüsist.

Rohkem kui neli aastat pärast sissetungi on Vene kaitseministeeriumi teated Ukraina linnade ja külade vallutamise kohta muutunud harvemaks. Mõnedes piirkondades on Ukraina vägedel õnnestunud isegi alasid tagasi võtta.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) andmetel põhineva Agence France-Presse'i (AFP) analüüsi kohaselt kaotas Vene armee aprillis ja mais Ukrainas rohkem territooriumi, kui juurde võitis.

Kuigi need territoriaalsed edusammud on olukorra muutmiseks liiga väikesed, illustreerivad need siiski Vene relvajõudude kasvavaid raskusi.

"Vene armee edasiliikumine toimub äärmiselt aeglases tempos," ütles Vene sõjandusekspert Aleksandr Hramtšihhin AFP-le.

Ehkki Vene sõjavägi on Ukraina omast suurem ja paremini varustatud, on droonide kasutamine loonud rindejoone mõlemale poolele niinimetatud surmatsooni.

"On raske ette näha Venemaa edasiliikumise kiirenemist, kui just Ukraina armee ressursid täielikult ei ammendu," ütles Hramtšihhin.

Ukraina väed on Venemaa kevadsuvise pealetungi suures osas peatanud, teatas ISW juuni algul avaldatud raportis.

Kuna Venemaa ei suuda rindel suuri pealetunge algatada, on ta hakanud korraldama nn infiltratsioonioperatsioone, saates väikseid sõdurite rühmi Ukraina tagalasse, kes hoiaks seal haaratud positsioone kuni abivägede saabumiseni.

See taktika on olnud mõnevõrra edukas, eriti eelmise aasta lõpus Ukraina logistikakeskuse Pokrovski pärast peetud lahingute ajal, kuigi tulemuste saavutamine võib võtta kaua aega.

Ulatuslike rünnakute asemel on Venemaa koondanud oma sõjalised jõupingutused katsele vallutada Donetski oblastis asuv endine tööstuslinn ja Ukraina tugipunkt Kostjantõnivka.

Samuti näib Venemaa olevat kärpinud oma sõja eesmärke.

Pärast mullu juunis tehtud avaldust, et "kogu Ukraina" kuulub Venemaale, ja ähvardust vallutada Sumõ linn, on Vene režiimi juht Vladimir Putin öelnud, et tema relvajõudude eesmärk on nüüd vaid Donbassi ehk Donetski ja Luhanski oblasti hõivamine.

Venemaa okupeerib ligikaudu viiendikku oma naaberriigist: 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaart, suuremat osa Donetski ja Luhanski oblastitest ning suuri tükke lõunapoolsetest Zaporižžja ja Hersoni oblastitest.

Venemaa on kuulutanud kõik viis oblastit enda omaks pärast kiirustades korraldatud "referendumeid", mida rahvusvaheline üldsus peab ebaseaduslikuks.

Kuigi Ukraina kasutab Venemaa raskusi ära, seisab ta ka ise silmitsi takistustega.

Ka Ukraina on oma sõjaeesmärke oluliselt vähendanud ega taotle enam viivitamatut naasmist nõukogudejärgsete või isegi 2022. aasta piiride juurde, vaid püüab külmutada lahingutegevuse praegusel rindejoonel.

Pikaajaliste värbamisprobleemide käes vaevleval Ukraina kaitseväel ei näi olevat ressursse ulatuslike pealetungide korraldamiseks, kirjutab AFP.

"Praegu on peamine eesmärk viia Venemaa seisu, kus ta on sunnitud läbirääkimisi pidama," ütles Ukraina analüütik Mõkola Beleskov.

"Kindlasti võib öelda seda, et meie jaoks on olukorra halvenemine peatunud," sõnas ta.

Lahinguväljal tekkinud ummikseisu tõttu on mõlemad pooled hoogustanud kauglööke.

Pärast Ukraina energiavõrgu laastamist eelmisel talvel on Venemaa lubanud alustada Ukrainas süstemaatilisi rünnakuid, saates naaberriigi suunas teele rekordarvu droone ja rakette.

Samal ajal on Ukraina andnud pea iga nädal lööke Venemaa naftasektorile ning hoogustanud droonirünnakuid okupeeritud aladel asuvate Vene vägede varustusteede pihta.

Kuna lööke antakse nüüd lahingupiirkonnast kaugele eemal, on rohkem kannatada saanud ka tsiviilelanikud.

ÜRO teatas hiljuti, et sõda on praegu surmavam kui mis tahes muul hetkel alates Venemaa sissetungist 2022. aastal.