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Ukraina ründas Krimmi soojuselektrijaama

Välismaa
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Rünnak Krimmi soojuselektrijaamale
Rünnak Krimmi soojuselektrijaamale Autor/allikas: X
Välismaa

Ukraina droonid ründasid ööl vastu 24. juunit okupeeritud Krimmis soojuselektrijaama ja alajaama. Sevastopol jäi Ukraina rünnaku järel elektrita.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 24. juunil kell 6.51:

- Ukraina ründas Krimmi soojuselektrijaama,

- Balaklija linna tabanud rünnakus hukkus üks inimene

Ukraina ründas Krimmi soojuselektrijaama

Telegrami uudistekanali Exilenova Plus teatel järgnesid Simferopoli elektrijaama tabanud plahvatustele ulatuslikud elektrikatkestused.

Samal ajal anti mitu lööki Sevastopoli peamisele alajaamale, vahendas ukrainameelne Telegrami kanal Crimean Wind.

Sevastopoli Moskva nimetatud juht Mihhail Razvožajev teatas oma sotsiaalmeedias, et droonirünnaku tagajärjel jäi linn ajutiselt elektrita.

"Rünnaku tagajärjel meie energiataristule jäi linn ajutiselt ilma elektrivarustuseta. Objektidel on kehtestatud erakorraline režiim, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku, et taastada elektrivarustus," kirjutas ta oma kanalil Venemaa suhtlusplatvormil Max.

Rünnakud toimuvad ajal, mil okupatsioonivõimude sõnul on massilised katkestused jätnud ligikaudu poole poolsaarest vooluta.

Okupeeritud Krimmi tanklatele on samuti antud korraldus peatada alates 21. juunist täielikult kütusemüük tsiviilelanikele, kuna Ukraina on intensiivistanud droonilööke kogu poolsaare energiataristule.

Balaklija linna tabanud rünnakus hukkus üks inimene

Harkivi oblastis asuvat Balaklija linna tabanud öises rünnakus hukkus üks inimene ning said kannatada elamupiirkonnad.

Ukrinformi teatel kinnitas toimunut Telegramis Balaklija linna sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Karabanov.

Karabanovi postituse kohaselt nõudis rünnak ühe inimelu, veel üks elanik sai kannatada. Lisaks sattusid tule alla linna eramajad.

"Päästeteenistused töötavad sündmuskohal esimestest minutitest. Tulistamise tagajärgede likvideerimine ja vajaliku abi osutamine jätkuvad," lisas Karabanov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Interfax, BNS, The Kyiv Independent, Ukrinform

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