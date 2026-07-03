Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 3. juulil kell 5.45:

- Ukraina ründas okupeeritud aladel asuvaid elektrijaamu;

- Spectator: Putini moonutatud reaalsus takistab rahukõnelusi;

- Venemaa lubab kütusepuuduse tõttu toota madalama kvaliteediga bensiini.

Ukraina ründas okupeeritud aladel asuvaid elektrijaamu

Ukraina mehitamata süsteemide väed (USF) ründasid 1. ja 2. juulil toimunud 48-tunnise operatsiooni käigus Venemaa okupeeritud aladel 12 elektrialajaama ja üht gaasijaotusjaama, teatas USF-i ülem Robert "Madjar" Brovdi.

Brovdi sõnul seiskusid operatsiooni tulemusel energiarajatised nii okupeeritud Krimmis kui ka Ukraina Donetski, Luhanski ja Zaporižžja oblasti okupeeritud osades.

Teave operatsioonist avaldati ajal, mil Ukraina on hoogustamas suvist rünnakutelainet Venemaa logistika ja taristu vastu okupeeritud Krimmis. Selle eesmärk on isoleerida poolsaar Mandri-Venemaast ning lõigata läbi olulised sõjalised varustusmarsruudid.

Brovdi andmetel viisid Ukraina drooniüksused okupeeritud aladel rivist välja 12 elektrialajaama, millest kümme asusid Krimmis, üks okupeeritud Luhanski ja üks Donetski oblastis. Samuti tabati gaasijaotusjaama Luhanskis.

Lisaks teatas Brovdi, et Ukraina väed ründasid Venemaa kütusehoidlat okupeeritud Zaporižžja oblastis Melitopolis.

"Milline kuupaisteline, tähistaevaga ja selge öö... Moskva langeb," kirjutas Brovdi.

Sõjavägi avaldas operatsioonist sotsiaalmeedias ka videomaterjali.

⚡ Les forces de drones ukrainiennes sous le commandement de Robert "Magyar" Brovdi ont concentré leurs frappes cette nuit sur le réseau énergétique de la Crimée occupée.



Bilan annoncé : 12 sous-stations et une centrale électrique touchées avec succès. pic.twitter.com/rnEIn1yp4e — Alex (@Alexandree1507) July 2, 2026

See operatsioon viidi läbi ajal, mil Krimm seisab Ukraina rünnakutest tingituna silmitsi üha süveneva kütuse- ja energiakriisiga. Juuni lõpus kuulutasid Venemaa ametisse määratud võimud Krimmis välja eriolukorra, mis järgnes rünnakutele poolsaare kütuserajatistele ja muule taristule.

Viimastel nädalatel on piirkonnas aset leidnud ulatuslikud elektrikatkestused, mis on toonud kaasa elektri tarbimise piirangud ja häirinud ka veevarustust.

Enne seda, kui Venemaa Krimmi 2014. aastal ebaseaduslikult annekteeris ja okupeeris, sai poolsaar üle 80 protsenti oma elektrist Mandri-Ukrainast. Krimmi energiasõltumatuse tagamiseks ehitas ja moderniseeris Venemaa mitmeid soojuselektrijaamu, kuid need rajatised on Ukraina droonide ees jätkuvalt haavatavad.

Ukraina kaitseminister Myhailo Fedorov ütles 1. juulil, et Kiievi droonikampaania edu Krimmis muudab Moskva jaoks keeruliseks "ühe kriisi järel teise lahendamise".

Spectator: Putini moonutatud reaalsus takistab rahukõnelusi

Venemaa president Vladimir Putini otsus jätkata sõda ja tema keeldumine kompromisskokkulepetest tulenevad viibimisest suletud valeinformatsioonikeskkonnas, kirjutas neljapäeval Suurbritannia mainekas ajakirjanik, ajaloolane ja kirjanik Owen Matthews.

Matthews kirjutas sel teemal Suurbritannia ajakirjas The Spectator, vahendas Unian.

Kogu Kremli juhini jõudev teave on hoolikalt filtreeritud julgeolekujõudude ja sõjaväekindralite poolt, kes on isiklikult huvitatud sõjategevuse jätkumisest. Seetõttu ei jõua temani objektiivsed andmed armee kaotuste, rafineerimistehastele suunatud rünnakute ja Krimmi isolatsiooni kohta.

Putin on ise selle isolatsiooni arhitekt, mis süvenes pärast pandeemiat, mil talle sai ligipääsu vaid äärmiselt piiratud ringkonda kuuluvad vanad KGB sõbrad ja äripartnerid.

Autori sõnul põhineb Kremli juhtimismudel lojaalsuse printsiibil, kus ettekanded kohandatakse juhi maailmavaatega, mis kordab Nõukogude Liidu juhtkonna vigu 1941. aastal. 2022. aasta täiemahuline sissetung käivitati FSB võltsitud andmete ja kollaborantide (Viktor Medvedtšuk) kinnituste põhjal Ukraina nõrkuse ja selle kindralite eduka äraostmise kohta.

Aastate jooksul on lähikonnast süstemaatiliselt eemaldatud kriitikavõimelised ametnikud (Aleksei Kudrin, Dmitri Kozak). Nutitelefonide puudumise, ainult paberil ettekannete kasutamise ja talle spetsiaalselt toimetatud teleuudiste vaatamise tõttu on Putin reaalsusest täielikult irdunud.

Putini avalikud esinemised ja kohtumised kodanikega on täielikult lavastatud kaadrid, milles osalevad julgeolekuteenistuste maskeeritud ohvitserid.

Väljaspool nii-öelda infopunkrit nendib Venemaa poliitiline ja valitsuseliit edusammude puudumist rindel, sõjaväsimust ja Ukraina droonirünnakute kriitilist mõju. Majanduslikud raskused, Ühendriikidega peetavate läbirääkimiste katkemine ja hirm mobilisatsiooni ees suurendavad sisepingeid ning rünnakud Moskvale purustavad elanikkonna jaoks propagandamüüti võidust.

Ummikseisust väljapääsu otsimise tõendiks oli Sergei Kirijenko büroost lekkinud sisedokument plaaniga ühiskonna kohandamiseks sõjajärgse perioodiga, mis viitab osade nomenklatuuri liikmete katsetele edendada konflikti lõpetamise ideed.

Moonutatud andmetele tuginedes teeb Putin otsuseid, mida ta ise peab ratsionaalseks. Ta tegutseb agressorina ainult nõrgemate rivaalide vastu ja jääb vankumatult kindlaks veendumusele, et aeg on Venemaa poolel, Ukraina ressursid saavad otsa ja Lääs nõustub tema tingimustega.

Sõja jätkumine on süsteemi toimimise tulemus, kus lähikond toidab juhi illusioone vältimatust võidust, märkis autor.

Venemaa lubab kütusepuuduse tõttu toota madalama kvaliteediga bensiini

Venemaa lubab naftarafineerimistehastel üle kogu riigi toota kütusetooteid, mis vastavad madalama kvaliteediga Euro-3 standarditele, selgus 2. juulil avaldatud valitsuse määrusest, teatas ukrainlaste ajaleht Kyiv Independent.

Otsus langetati keset Venemaal süvenevat kütusepuudust, mille on põhjustanud Ukraina droonirünnakud naftataristule.

Venemaa peaministri Mihhail Mišustini allkirjastatud määrus lubab teatud rafineerimistehastel toota Euro-3 bensiini kuni aasta lõpuni.

"Otsuse eesmärk on stabiliseerida kütusetarneid Venemaal ja vältida mootorikütuse siseturu destabiliseerumist," seisis teadaandes.

Euro-3 bensiin esindab vanemat kütuseklassifikatsiooni Euroopa heitgaasistandardite süsteemis. See sisaldab rohkem väävlit kui Venemaal praegu kehtiv standard Euro-5, mis toob kaasa suuremad ohutusriskid ja ulatuslikuma saastatuse.

Uute ajutiste eeskirjade kohaselt võivad ettevõtted ringlusse lasta bensiini, mis ei kanna Euraasia Majandusliidu (EAEU) vastavusmärgist ja seda ei saa eksportida väljapoole Venemaad.

Venemaa väljaanne Kommersant teatas juuni lõpus, et Kreml kaalub bensiini ja diislikütuse tootmisstandardite langetamist isegi Euro-2 tasemele, mis on Venemaal keelatud alates 2013. aastast.

Kommersandi viidatud dokumendi projekt lubas toota Euro-2 kütust kuni 2027. aasta juulini ja võimaldas ka madalama kvaliteediga kütusetoodete importi.

Kuigi hiljutine määrus väidab end olevat ennetav meede, siis on Kyiv Independenti hinnangul Venemaa kütusekriis ilmne tanklates tekkinud pikkades järjekordades, laialdastes bensiinimüügi piirangutes ja riiklikes ekspordikeeldudes.

Venemaa president Vladimir Putin tunnistas olukorda oma 28. juuni sõnavõtus.

"Kahjuks on tanklates endiselt järjekorrad ja alati pole saadaval õiget marki bensiini. Ja loomulikult mõistame me väljakutseid, millega põllumajandustootjad ja talud suvel silmitsi seisavad," ütles riigijuht.

Putin väitis ka, et Venemaa plaanib suurendada tootmist ja miinimumini viia Ukraina õhurünnakute mõju energiataristule.

Ukraina viimased õhurünnakud on sihikule võtnud mitmed Venemaa suurimad naftarafineerimistehased häirides tootmist ja peatades mõnel juhul tegevuse määramata ajaks.

Kiiev peab Venemaa naftarafineerimistehaseid seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna need rajatised toodavad nii kütust ja ka raha Kremli sõjamasina jaoks. Kaugmaarünnakute kampaania avaldab täiendavat survet naftatööstusele, mis on Lääne sanktsioonide tõttu juba niigi pinge all.