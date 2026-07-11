Tehas Venemaal toodab omavoliliselt piraat-BMW autosid

Saksa autotootja BMW lahkus Venemaalt mõni päev pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse, kuid praegu müüakse sealsele jõukale ja suure riskivalmidusega klientuurile luksuslikke linnamaastureid, mis on kokku pandud ilma BMW loata.

Venemaal valmistatud BMW märgistusega autod ilmusid esimest korda turule 2025. aasta märtsis. Sõidukid pandi kokku osadest, mis jäid maha, kui Saksa ettevõte lõpetas aastakümneid kestnud koostöö Kaliningradi oblastis asuva Avtotori autotehasega.

Vene meedia väitel müüdi eelmisel aastal Venemaal 145 Avtotoris kokku pandud "piraat-BMW-d". Autod eristuvad selle poolest, et nende tootmisaastaks on märgitud 2025, kuid välimuselt vastavad need 2022. aasta mudelitele. BMW värskendas oma X-seeria sõidukite disaini aastatel 2022–2024.

BMW Groupi pressiesindaja Carolin Bachmann ütles, et Avtotor "alustas 2025. aastal piiratud koguses BMW-de tootmist, pannes autosid kokku vanadest, osaliselt aegunud komplektidest, mis jäid tehase käsutusse pärast koostöö lõpetamist 2022. aastal".

Ilma loata tootmine on jätkunud praeguseni ebaregulaarselt ütles Bachmann. Ta lisas: "Litsentsita toodetud sõidukite ostmise ja kasutamisega seotud riskide maandamiseks oleme teavitanud kõiki asjaomaseid osapooli, sealhulgas ametiasutusi, edasimüüjaid ja võimalikke kliente, ning selgitanud olukorra tagamaid".

Kolme Kaliningradis loata valmistatud BMW linnamaasturi baasmudeli hind jääb 11,9 ja 12,9 miljoni rubla (153 000 kuni 166 000 dollarit) vahele. See on miljoneid rublasid odavam kui samaväärsed BMW-d, mis tuuakse sanktsioonialusesse riiki musta turuga. See tähendab, et autod ostetakse mõne teise riigi edasimüüjalt, toimetatakse Venemaale ja müüakse uutena.

Suurbritannia autotööstuse ekspert Christopher Ludwig leidis, et isegi ametlike BMW varuosade olemasolul seisis Kaliningradi tehas piraatautode tootmisel silmitsi suurte takistustega.

"Kuna BMW-poolne insenertehniline ja tootmisprotsessi järelevalve puudub, pannakse autod kokku ilma otsese tehnilise toeta, mis tekitab vähemalt potentsiaalseid kvaliteediprobleeme," sõnas Ludwig.

"Kaasaegsete sõidukite üks keerulisemaid aspekte on eri komponentide ja terviksüsteemide elektrooniliste juhtplokkide ning tarkvara haldamine," ütles ta.

"See tarkvara on kindlasti BMW-st lahti ühendatud, mis tähendab, et seda ei saa värskendada või on see ümber programmeeritud või asendatud."

Kaliningradi autosid müüvad Vene edasimüüjad esitlevad seda tarkvaralist eraldatust eelise, mitte puudusena. Nad rõhutavad, et BMW programmeerijad ei saa autosid kaugjuhtimise teel välja lülitada, kui sõidukid peaksid ametliku tarkvaraga ühendust võtma.

Vene meedia väitel toodetakse litsentsita BMW-de jaoks mõningaid lihtsamaid osi, näiteks voolikuid ja juhtmestikku, Venemaal. Samuti olevat viimastel kuudel hangitud mehaanilisi osi nimetamata tarnijatelt, et täiendada 2022. aastast pärit laovarusid.

Ludwigi sõnul ei suuda BMW komponentide teekonda lõputult jälgida, mis tähendab, et osasid võidakse hankida eri välismaiste ettevõtete ja riikide kaudu – olgu selleks Kesk-Aasia, Hiina, Lähis-Ida või muud riigid, mis on Venemaaga säilitanud kaubandussidemed.

Ludwigi arvates on selline keeruline tarneahel ja tootmisprotsess tõenäoliselt kulukam ja ebaefektiivsem, kuid mitte võimatu.

Thbilisis töötav majandusteadlane Vahtang Partsvanija, kes on venelaste sanktsioonidest kõrvalehoidmist põhjalikult uurinud, nõustus selle hinnanguga.

"Tehniliselt on võimalik, et mõned BMW varuosad või nendega ühilduvad komponendid jõuavad jätkuvalt Venemaale musta turu kanalite, vahendajate või paralleelimpordi kaudu," ütles ta ning lisas: "Venemaa on alates 2022. aastast loonud arvukalt selliseid marsruute".

Kuid üks hiljutine väide – et Avtotor alustas diiselmootoriga BMW X6 40d kokkupanekut, mida Kaliningradi tehases väidetavalt kunagi varem toodetud ei ole – pani valdkonna eksperdid kukalt kratsima.

Kuna eri mudelite detailid kattuvad vaid osaliselt, oleks kõigi komponentide hankimine sõidukile, mida Kaliningradis pole kunagi tehtud, tohutu ettevõtmine. Autotööstuse tarneahelad hõlmavad tavaliselt sadu tarnijaid, kes pakuvad iga üksiku sõiduki jaoks kümneid tuhandeid vajalikke osi.

Kuidas saab siis Vene tehas toota mudelit, mida seal varem pole valmistatud?

Vastus on lihtne: ei saagi.

BMW ei ole seda konkreetset väidet avalikult kommenteerinud, kuid internetis leiduvad andmed näitavad, et see on vale.

Ühes laialt levitatud 2026. aasta mai videos väideti, et mudelit X6 40d pandi Avtotori tehases kokku esimest korda. Mitmed kommentaarid video all seadsid selle väite aga kahtluse alla ning üks neist sisaldas tõendeid, mis lükkasid selle ümber.

"Väidate videos, et mudelit X6 40d pole Kaliningradis kunagi kokku pandud, aga kuidas mina ostsin sealt pärit uue auto 2016. aasta augustis?" küsis üks vaataja.

Seejärel lisas ta auto täieliku tehasetähise ehk VIN-koodi. Veebipõhised VIN-koodi kontrollid näitavad, et see diiselmootoriga sõiduk pandi Kaliningradis kokku tõepoolest 2016. aasta juunis.

Uute BMW-de registreerimine on Venemaal viimastel kuudel märgatavalt kasvanud, kuid sealsed värskeimad autotööstuse andmed ei täpsusta, kus need Saksa disainiga autod toodeti.

Kui Vene meedia teated Kaliningradis kokku pandud BMW-de suure nõudluse kohta vastavad tõele, võib litsentsita sõidukite tootmine jätkuda veel pikka aega.

Logistikaekspert Ludwig märkis, et Avtotoril, kus 1999. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta alguseni pandi kokku üle 261 000 BMW, oli tõenäoliselt vähemalt kolme ja üsna kindlalt kuue või enama kuu pikkune terviklik tarneahel.

Rõhutades, et sellised hinnangud saavad olla vaid oletuslikud, lisas ta: "Kui tehas tootis varem 1000 autot kuus, aga nüüd vaid 50, siis jätkuks isegi kolme kuu jagu 2022. aasta eelsest laovarust viieks aastaks."

Üks Venemaa autotööstuse siseinfo valdaja, kes rääkis RFE/RL-ile anonüümselt, sõnas, et praegune litsentsita BMW-de tootmismaht on võrreldes tehase 2022. aasta eelse toodanguga tilk meres.

"Huvitavaks läheb siis, kui välja ilmuvad uued [mudeliuuenduse järgsed] kered ja asi tõeliselt käima lükatakse."