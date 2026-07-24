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Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust

Välismaa
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Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust
Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 24. juulil kell 12.14:

- Peterburis põleb Ukraina rünnaku järel suur logistikakeskus;

- Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi.

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Ukraina piirist 1100 kilomeetri kaugusel asuv Peterburi on Venemaa täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venemaa õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonide edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida.

Peterburi võimud kinnitasid droonirünnakut ning teatasid, et sihtmärgiks oli Moskovskoje maantee piirkonnas asuv tsiviiltaristu. Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblastis hävitati 50 drooni. 

Väljaanne Meduza kirjutab, et droon tabas veel üht Wildberriesi hoonet, mis asub Peterburi vahetus läheduses. Ka Wildberries teatas, et peatas tegevuse kahes Peterburi piirkonna logistikakeskuses

Ukraina ründas ööl vastu reedet ka Tveris ja Simferopolis asuvaid Wildberriesi logistikakeskusi.

Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi

Viimase aasta jooksul on Ukraina esmavajaduste algatusega PURL liitunud 29 riiki ning nende kogupanus Ukrainale elutähtsate relvade tarnimisel ulatub 6,7 miljardi dollarini, edastas reedel kaitseministeeriumi informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Ministeeriumi kinnitusel on algatusest saanud üks peamisi mehhanisme, millega rahuldatakse Ukraina kriitilisi vajadusi Ühendriikides toodetud relvade ja kaitsevarustuse järele.

Viimase aasta jooksul on algatusega liitunud 29 riiki ehk 26 NATO liikmesriiki ja kolm partnerriiki. Kogupanused on jõudnud 6,7 miljardi dollarini, mis on võimaldanud rahastada Ukraina kaitseväele enam kui kümmet relvapaketti.

Algatuse PURL üks olulisemaid saavutusi on olnud Ukraina varustamine õhutõrjesüsteemide Patriot püüdurrakettidega. Need on kriitilise tähtsusega linnade, tsiviilelanike ja elutähtsa taristu kaitsmisel Venemaa ballistiliste rakettide rünnakute eest.

Tänaseks tarnitakse umbes 95 protsenti süsteemide Patriot püüdurrakettidest, mille seas näiteks PAC-3 raketid, Ukrainale just esmavajaduste algatuse kaudu.

PURL on USA ja NATO algatus, mis võimaldab NATO liikmesriikidel ja partnerriikidel rahastada Ühendriikides toodetud elutähtsate relvade ja varustuse tarnimist Ukrainale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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