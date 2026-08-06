Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 6. augustil kell 7.40:

- Ukraina ründas teist ööd järjest üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast;

- Venemaa teatel tulistati alla kuus Moskva suunas liikunud drooni;

- Ukraina registreeris juulis üle pika aja suurima tsiviilohvrite arvu;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit.

Ukraina ründas teist ööd järjest üht Venemaa suurimat naftatöötlemistehast

Ööl vastu neljapäeva ründasid Ukraina droonid Venemaal Jaroslavli oblastis asuvat naftatöötlemistehast, selgub kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodest ja videotest.

Rünnaku sihtmärgiks oli teadaolevalt Jaroslavlis asuv Slavneft-JANOS-e naftatöötlemistehas, mis jääb Ukraina piirist enam kui 700 kilomeetri kaugusele.

Tehas on Kesk-Venemaa suurim ning kuulub kogu riigi viie suurima naftatöötlemistehase hulka. Tehase aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni.

Seirekanalid jagasid Jaroslavli elanike salvestatud kaadreid, kus on näha öise droonirünnaku ajal linna kohale kerkivaid suitsusambaid. Kanali Exilenova-Plus andmetel, mis kogub regulaarselt kaadreid Ukraina löökidest Venemaa territooriumil, kinnitasid kohalikud elanikud rünnakut Jaroslavli naftatöötlemistehase pihta.

Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev teatas, et Ukraina droonid ründavad piirkonda, mistõttu kehtestati Moskva suunalisel maanteel liikluspiirangud. Jevrajev ei maininud oma avalduses naftatöötlemistehast ega teatanud rünnaku tagajärgedest.

Kohalikud elanikud teatasid pärast rünnakuid ka tulekahjudest mõnedes linna elamutes.

Väljaandel The Kyiv Independent ei õnnestunud artikli avaldamise ajal neid teateid sõltumatult kontrollida.

Alles kolmapäeval teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas eelmisest edukast löögist Slavneft-JANOS-e tehase.

"Jaroslavl asub Ukraina riigipiirist enam kui 700 kilomeetri kaugusel. See on naftasektori objekt, millel oli suur tähtsus Venemaa sõja rahastamisel," kirjutas ta sotsiaalmeedias avaldatud video juures, kus oli näha leekides töötlemistehast.

Jaroslavli tehast on rünnatud ka varem. Näiteks 2026. aasta mais registreeriti tehasele neli rünnakut.

Ukraina kampaania Venemaa naftataristu vastu on sundinud mitmeid tehaseid tootmist peatama või katkestama, mis omakorda süvendab kogu riigis energiakriisi.

Venemaa teatel tulistati alla kuus Moskva suunas liikunud drooni

Venemaa pealinna Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas neljapäeva varahommikul kuue öösel pealinna suunas liikunud drooni hävitamisest õhutõrje poolt.

Sotsiaalmeedias avaldatud postituses märkis linnapea, et droonirusude allakukkumiskohas töötavad päästeteenistuse töötajad.

Ukraina registreeris juulis üle pika aja suurima tsiviilohvrite arvu

Juulis oli Ukrainas alates 2022. aasta aprillist suurim tsiviilohvrite arv Venemaa rünnakute intensiivistumise tõttu, milles kasutati ballistilisi rakette ja kaugmaadroone, edastas neljapäeval uudisteagentuur Ukrinform.

Ukrinformi andmetel märgiti seda ÜRO pressiesinduse teates, mille andmete aluseks oli ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo Ukrainas.

Avalduses ei täpsustud aga juuli ohvrite koguarvu.

ÜRO tõi sellega seoses välja, et Venemaa vägede teisipäevase öise õhurünnaku tagajärjel, mis tabas peamiselt Kiievit ja seda ümbritsevat piirkonda, hukkus vähemalt 17 ja sai haavata veel 44 tsiviilisikut.

Õhulöökide ja droonirünnakute sihtmärgiks olid ka Kramatorsk, Herson ja Zaporižžja. Õhurünnakute tagajärjel hukkus või sai haavata kümneid inimesi ning hävinesid elumajad, koolid, ühistranspordirajatised, veevarustussüsteemid ja humanitaarlaod.

Aasta esimesel poolel kinnitas ÜRO seiremissioon 1396 Ukraina tsiviilisiku hukkumist ja 7978 inimese vigastada saamist, mis on 37 protsendi suurune kasv võrreldes 2025. aasta sama perioodiga ja 114-protsendiline kasv võrreldes eelnenud aastaga, sest Venemaa suurendab oma kaugrünnakuid.

Samal ajal märkis ÜRO pressiteenistus, et Venemaa kohalike võimude teadete kohaselt hukkus teisipäeval Ukraina kaugmaadroonide rünnakute tagajärjel mitmele Venemaa linnale väidetavalt vähemalt 12 inimest.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 454 210 (+1330);

- tankid 12 246 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 087 (+3);

- suurtükisüsteemid 47 455 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2006 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 1547 (+7);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2138 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 446 266 (+1811);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 130 682 (+416);

- eritehnika 4496 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.