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Ukraina ründas Ust-Luga sadamat

Välismaa
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Vaade Ust-Luga sadama vedelkütuste terminalile.
Vaade Ust-Luga sadama vedelkütuste terminalile. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Alexander Demianchuk
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu reedet rünnaku Venemaa Leningradi oblastis asuvate sihtmärkide pihta, tabamuse sai Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 14. augustil kell 7.05:

- Ukraina ründas Ust-Luga sadamat;

- ÜRO: tsiviilohvrite arv Ukrainas oli juulis kõrgeim alates 2022 maist;

- Mõkolajivi värbamiskeskuse juht vahistati korruptsioonisüüdistusega;

Ukraina ründas Ust-Luga sadamat

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu reedet rünnaku Venemaa Leningradi oblastis asuvate sihtmärkide pihta, tabamuse sai Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju.

"Praeguseks on Leningradi oblastis alla tulistatud 51 vaenlase drooni. Kahjustuste tagajärjel puhkes Ust-Luga sadamas tulekahju. Spetsialistid alustasid selle kustutamist," kirjutas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko reede hommikul ühismeedias.

Varem oli kuberner teatanud 37 ja enne seda 15 Ukraina drooni hävitamisest.

Ust-Luga on Venemaa üks tähtsamaid naftasaaduste ekspordisadamaid. Seda ja samuti Soome lahe ääres paiknevat Primorski sadamat ründas Ukraina suurelt ka kevadel, põhjustades neis suuri põlenguid. Suve teises pooles on Ukraina seni keskendunud Venemaa Musta mere äärsete sadamate ründamisele.

Leningradi oblastis asuva Venemaa suuruselt teise linna Peterburi Pulkovo lennujaam piiras öösel oma tegevust, see läks kell 3.03 üle režiimile, kus lende teenindatakse kooskõlastatult, teatas uudisteagentuur Interfax.

Leningradi oblast külgneb läänes Eesti ja Soomega.

Läti, mille idapiiri taga on Venemaa Pihkva oblast ja Valgevene, teatas reede varahommikul, et Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid Läti kohal alla sinna eksinud drooni.

ÜRO: tsiviilohvrite arv Ukrainas oli juulis kõrgeim alates 2022 maist

Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv kerkis juulis kõrgeimale tasemele alates Venemaa sissetungi esimestest kuudest, kuna Moskva on intensiivistanud oma kaugmaarakettide rünnakuid, teatas neljapäeval ÜRO.

"Juulis hukkus Ukrainas vähemalt 437 tsiviilelanikku ja 2610 sai vigastada, mis on 30 protsenti rohkem kui eelmisel kuul ning 70 protsenti rohkem kui 2025. aasta juulis. Hukkunute arv on kõrgeim alates 2022. aasta maist," teatas ÜRO inimõiguste seiremissioon oma avalduses.

Nii Venemaa kui ka Ukraina on jätkanud oma rünnakuid ka augustis.

Neljapäeval hukkus Ukrainas reisirongile tehtud droonirünnakus kaks inimest. Rünnak toimus Lõuna-Ukrainas asuvas Odessa oblastis. Hukkunud kuulusid rongi meeskonda. President Volodõmõr Zelenski sõnul viibis rongis 340 inimest. Riigipea sõnul hävitas rünnak rongi veduri.

Venemaa on rünnanud ronge korduvalt kogu neli ja pool aastat kestnud sõja jooksul. Ukraina sõnul püüab Venemaa läbi lõigata logistikaühendusi ja rünnata tsiviilelanikke.

Lisaks hukkus Venemaa ööl vastu neljapäeva tehtud rünnakutes Ukraina väljaande Kyiv Independent teatel mitu inimest ja kümned said haavata eri paigus Ukrainas.

Riigi idaosas asuvas Kramatorski linnas hukkus Vene õhurünnakutes vähemalt üks inimene ja veel 19 sai haavata, teatasid neljapäeval võimuesindajad.

"Kramatorski kogukonnale tehtud õhtuste rünnakute tagajärjel hukkus vähemalt üks ja sai haavata 15 inimest," ütles Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškin. Ta täpsustas, et Venemaa väed ründasid neljapäeva õhtul Kramatorskit ja Bilenke küla kaheksa korda, mille juures registreeriti tabamusi elumajadele. Teises Venemaa rünnakus kaguosas asuvale Zaporižžjale sai haavata kaks inimest.

Kuigi USA ei osale enam otseselt Ukraina sõjategevuse rahastamises, siis on nende relvastusel endiselt keskne roll. Euroopa toetajad hangivad Ukrainale relvastust USA kaitsetööstusettevõtetelt ja võtavad vastu tarneid USA relvajõudude olemasolevatest varudest.

Mõkolajivi värbamiskeskuse juht vahistati korruptsioonisüüdistusega

Ukraina Mõkolajivi oblasti piirkondliku värbamiskeskuse juht peeti neljapäeval kinni kahtlustatuna altkäemaksu võtmises vastutasuna mobilisatsioonist vabastamise tõendite väljastamise eest, teatas riigi peaprokurör Ruslan Kravtšenko.

Vahistamine on viimane vahejuhtum mobilisatsiooniga seotud korruptsiooniuurimiste seerias, mis on haaranud Ukrainat sõja ajal süvenevas mobilisatsioonikriisis.

Kravtšenko sõnul oli dokumenteeritud, et Mõkolajivi oblasti piirkondliku värbamiskeskuse juht võttis 15 000 dollarit altkäemaksu mobilisatsioonimeetmete rakendamata jätmise eest.

Õiguskaitseorganid vahistasid kahtlustatava ajal, mil ta võttis vastu osamakset 10 000 dollari suurusest summast ehk tasu selle eest, et ta lubas kolmel mehel jätkata kohustuslikust ajateenistusest kõrvalehoidmist.

Sama uurimine paljastas ka, et värbamiskeskuse juht sai veel 5000 dollarit vastutasuna selle eest, et takistas ühe kutsealuse sõjaväeossa saatmist ja suunas noorsõduri  hoopis uude meditsiinilisse kontrolli.

"Käimasoleva uurimise raames on läbi otsitud kahtlustatava kodu ja töökoht," ütles Kravtšenko.

Prokuratuur taotleb isiku vahi alla jätmist ja tema ametlikku ametist kõrvaldamist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, LSM.lv, AFP-STT-BNS

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