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Venemaa vallandas riikliku panga peaökonomisti sõjaedus kahtlemise pärast

Välismaa
Tundmatu inimene Vene arengupanga VEB logo ees.
Tundmatu inimene Vene arengupanga VEB logo ees. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Välismaa

Venemaa riikliku arengukorporatsiooni Vnešekonombank (VEB) peaökonomist ja kunagine Venemaa majandusarengu aseminister Andrei Klepatš vallandati pärast seda, kui avalikkusesse jõudsid tema kahtlused Venemaa suutlikkuse suhtes võita lääneriike majanduslikus ja tehnoloogilises konkurentsis.

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne The Bell teatas Klepatši vallandamisest viidates kahele asjaga kursis olevale allikale. Teade saabus kaks päeva pärast seda, kui The Moscow Times avaldas väljavõtteid Klepatši maikuus tehtud märkustest, mida seejärel kajastasid ka teised Venemaa meediakanalid.

Esinendes Moskva börsi Nikitski klubi korraldatud üritusel, ütles Klepatš väidetavalt, et Venemaa ei suuda pikaleveninud vastasseisus läänega konkurentsis püsida ning ennustas, et riiki ootab lõpuks ees sotsiaalne kriis.

Ühe The Belli allika sõnul vallandas pangajuht Igor Šuvalov Klepatši niiöelda ülaltpoolt tulnud käsu peale. Teine allikas kinnitas, et vallandamine oli seotud Klepatši maikuus tehtud märkustega. Meediaväljaande teatel on taotletud pangalt kommentaare, kuid esialgu pole neid saadud.

Klepatš oli töötanud panga peaökonomistina 12 aastat. Enne riikliku arengukorporatsiooniga liitumist veetis ametnik kümme aastat Venemaa majandusarenguministeeriumis. Klepatš asus ministeeriumisse tööle 2004. aastal makromajandusliku prognoosimise osakonna juhatajana ning töötas aastatel 2008–2014 majandusarengu aseministrina Elvira Nabiullina, Andrei Beloussovi ja Aleksei Uljukajevi alluvuses.

"Me jääme maha. Me oleme kaotamas maailmas nii tehnoloogilist ja ka majanduslikku konkurentsi. Ja nagu ma juba ütlesin, siis me ei kaota seda ainult Hiinale ja Ameerika Ühendriikidele, vaid mõnes mõttes kaotame me ka Ukrainale," rääkis Klepatš.

"Ukraina majandus on muidugi osaliselt hävitatud ja seal on demograafiline katastroof. Kuid taas, kõigele vaatamata, Ukraina majandus elab. Muidugi saab see tohutut finantsabi. Selle toetusega ulatuvad nende sõjalised kulutused ja nende enda kulutused peaaegu 50 protsendini meie eelarvest," tsiteeriti meedias ametniku sõnu.

"Me ei võida seda konkurentsi kurnamissõjas. Meil on see illusioon, et seal variseb kõik kokku. Ei ole kokku varisenud ja ei varise ka. Meie kulud kasvavad," jätkas Klepatš.

"Usun, et Venemaa ei lagune koost, kuid olen peaaegu kindel, et me jõuame sotsiaalse kriisini. Majanduslikult me kokku ei varise, kuid me jätkame edasist mahajäämist kõigi sellest tulenevate tagajärgedega," lõpetas ekspert.

Toimetaja: Mait Ots

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